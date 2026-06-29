外地作家眼中的香港——香港浸會大學華語作家工作坊（上）|開卷樂

今年，香港浸會大學第六屆「華語駐校作家計劃」邀請到上海作家周嘉寧、馬來西亞作家牛油小生（本名陳宇昕），以及香港作家鄒芷茵擔任駐校作家，到校出席「華語作家創作坊」。



香港浸會大學第六屆「華語駐校作家計劃」

周嘉寧：香港生活與城市的緊密聯繫

「華語作家創作坊」橫跨三月至五月，涵蓋公開講座、作家對讀、寫作班等活動。駐校作家會留港生活最少一個月，對於經常訪港的周嘉寧而言，這是個全新的體驗：「以往到港，都是因為電影節和展覽而來，留七天左右便離開，行程相對匆忙。這是我第一次在香港生活一個月。」

周家寧中篇小說集《浪的景觀》

周嘉寧的作品有中篇小說集《浪的景觀》及長篇小說《荒蕪性》。作為一位小說作家，周嘉寧尤其在意如何在城市吸收更多故事，以及了解作品與城市之間的關係。香港的藝文活動，對周嘉寧的吸引之處，在於其多元性。例如香港會放映來自世界各地的電影作品，訴說的故事固然比較豐富；而每位在港辦展的藝術家，其作品如何與當地揉合，對她來說都是獨一無二的呈現。

牛油小生：從香港觀鳥省思華語文學界

熱愛自然書寫和跨界文學的牛油小生曾三次訪港，對香港的第一印象是「大都會」──繁華城市，高樓林立。他在接觸劉克襄的《四分之三的香港：行山‧穿村‧遇見風水林》後，才開啟對香港大自然的全新認知。

身為「觀鳥人」，牛油小生認為香港的樹林，與亞熱帶環境相似，鳥類品種繁多。

身為「觀鳥人」，牛油小生以觀鳥經驗反思到華語文學的現象。已經在香港大埔滘走過一圈的他，認為香港的樹林，與亞熱帶環境相似，鳥類品種繁多，正合其意：「香港和馬來西亞的鳥類相近，但亦有各地的獨有品種。這段時間我去過其他城市，現在身在香港，感覺就像與候鳥們一同遷徙。」他聯想到候鳥不同的叫聲，就像馬來西亞融匯各種方言的文化特色一樣：同樣的鳥鳴，同樣的華語，展現出來的質感，亦因應地區而有所不同。

駐校作家重拾大學時光

是次華語作家創作坊，是牛油小生首個以作家身份參與的駐校活動。而這次也令周嘉寧感覺很新鮮，即使她過去曾兩次參與內地大學的駐校活動。她認為香港的大學校舍與城市的關係非常緊密，讓人沒有孤獨的感覺，與之前到郊外地區大學駐校時很不一樣。

浸會大學(黃寶塋攝)

的確，浸會大學位於香港九龍塘道，以聯合道及聯福道連結市區及新舊校舍，校舍之間流動的學生眾多。兩位作家坦言，一個月沉浸式的校園宿舍生活，令他們不約而同想起大學時期的自己。周嘉寧更笑說，這個月幾乎忘記了自身作家身份：「置身於學生當中，讓我覺得自己與他們沒甚麼區別。我好像重新回到大學，做些大學生做的事。」

他們眼中的香港

除了對大學生活的懷緬，是次創作坊亦成為兩位重新認識香港的契機。出生於馬來西亞、在台灣留下過成長印記的牛油小生，原來也深受九十年代香港文學及電影的影響，對劉以鬯、西西等作品尤為深刻，也因應這些作品描寫的香港，建構了對香港的第一印象。

踏入這片新鮮感滿滿的土地一個月後，香港對他而言，仍是一個蘊含無限可能的地方。而離鄉的逗留有了期限，異鄉的景色也讓人反思：自己是否珍視家鄉本身的美好風景。

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