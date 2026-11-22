「藝術不是一種謀生方式。它是一種極為人性的手段，讓生活變得更可以被承受。」── 馮內果



藝術創作究竟要做全職還是兼職呢？這一直是個大哉問啊，就和雞生蛋蛋生雞一樣讓人苦惱苦惱。

文：moom bookshop｜圖：《Artifacts: Fascinating Facts about Art, Artists, and the Art World》



Andy Warhol商業插畫家、文具設計師、櫥窗設計師（圖片來源：《Artifacts: Fascinating Facts about Art, Artists, and the Art World》https://moom.com.tw/l/0Jm2tq）

Andy Warhol商業插畫家、文具設計師、櫥窗設計師（圖片來源：《Artifacts: Fascinating Facts about Art, Artists, and the Art World》https://moom.com.tw/l/0Jm2tq）

有一派的說法是，唯有全職創作才能正視自己的天賦。他們推出昂貴的線上課程，教你如何經營粉絲帳號、思考行銷漏斗、摸索商業模式，他們的核心理念是：如果生存不是依靠自己的熱情，那活著要幹嘛？

不過如果從藝術史的角度看，擁有另一份正職工作，似乎才是主流。

James Turrell農藥噴灑機飛行員、機密急件快遞員、古董車與飛機修復師（圖片來源：《Artifacts: Fascinating Facts about Art, Artists, and the Art World》https://moom.com.tw/l/0Jm2tq）

Henri Matisse律師助理、法律文件抄寫員（圖片來源：《Artifacts: Fascinating Facts about Art, Artists, and the Art World》https://moom.com.tw/l/0Jm2tq）

很多鼎鼎大名的藝術家，以前都做過不為人知的正職。比如 Vivian Maier 做過保姆，Sophie Calle 當過漁夫，Henri Matisse 做過法律文件抄寫，Maurizio Cattelan 甚至在停屍間工作過⋯⋯各種腦洞大開的職業，讓人摸不著頭緒又可以理解，畢竟藝術家也是要吃飯的。

這些與藝術不相干的「跨領域」工作，有時會內化為藝術家的生命歷練並顯現在作品中。像德國攝影師 Wolfgang Tillmans 年輕時就曾在老人療養院做社工，一邊值班照顧老人，一邊去夜店跑趴到處拍照，有趣的是，那段時間的照護經驗，似乎影響了他早年人物肖像中獨特的親密性與脆弱性。

Wolfgang Tillmans老人療養院社工Stuart Mentiply, 2008, Wikimedia Commons, GNU FDL 1.2 only

Sophie Calle調酒師、漁夫Pascal Ferro, 2015, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

有些藝術家的正職，雖然不是純創作，但和他們專精的領域相當接近，例如普普藝術家 Andy Warhol 和 Ed Ruscha，他們都做過不少商業插畫或平面廣告，也算是一種自由接案。

有些職業與創作無關，有些職業則相當接近，根據《藝術家的正職》一書的觀點，這其實是最適合藝術家的兩種工作模式：「好人正職」與「第二藝術正職」。

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好人正職指的是，選擇一份不符合興趣、但同事都很好相處的工作，這樣有助於在下班後專心創作；第二藝術正職指的是，選擇一份符合興趣、雖然薪水可能比較低的工作，這樣有助於在過程中學習相關技能。

至於為什麼藝術家需要一份正職呢？除了填飽肚子和繳房租，更重要的是為自己保留創作自主權。「一份正職工作能帶來經濟收入、與外部世界的連結，以及穩定的生活規律，而當你擺脫了經濟壓力，也就意味著創作上的自由。」美國作家 Austin Kleon 在《點子都是偷來的》中這麼說。

說了這麼多，不能否認的確也有那種全職創作也過得很好的藝術家對吧？不管是運氣還是實力，都很祝福他們啦，只能說每個人都有各自的路與辛苦。也想問問身為藝術家的你，你認為創作需要做全職嗎？還是應該另外找一份正職？兩者又有什麼優缺點呢？

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）