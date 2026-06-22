HKDC呈獻《數位情感 — 從電波流轉到指尖溫存》啟發思考情感連結

香港設計中心在文創產業發展處主要贊助下，聯同捷克共和國駐港總領事館及Studio TIO，隆重呈獻全新數碼媒體展覽《數位情感 — 從電波流轉到指尖溫存》。展覽由2026年6月19日至8月31日假DX設計館一樓展覽廳舉行，由兩位分別來自捷克和香港的策展人Pavel Mrkus及田禮文攜手策劃，匯聚十五位來自兩地的當代數碼藝術家及設計師，以演算法、像素與數據流為共同語言，探索科技如何重塑人類對距離、身份與連結的感知，展現數碼創作跨越地域界限的情感力量。



（由左至右）香港設計中心主席梁志天先生、捷克共和國駐港澳總領事尤樂娜女士、策展人Pavel Mrkus先生與田禮文先生，及對談系列策展人林欣傑先生主持開幕禮。

香港設計中心行政總裁陳娜嘉女士表示：「我們十分榮幸與捷克共和國駐港總領事館再度攜手合作，呈獻這個意義非凡的跨媒體數碼展覽。是次展覽匯聚兩地數碼藝術家與設計師的創新實踐，不僅彰顯香港設計中心推動跨界別創意發展的使命，更進一步深化香港與捷克之間的設計文化交流。我們將持續發揮香港作為『超級聯繫人』的角色，促進本地人才與國際設計界的創意互動，激發更多跨地域的合作與對話。」

捷克共和國駐港澳總領事尤樂娜女士於開幕禮致辭。

捷克駐港澳總領事館總領事尤樂娜女士（Mrs. Klára Jurčová） 表示：「 數數位情感不不僅是一 數碼媒體展覽，更是一個促進跨文化交流的平台。捷克在實驗媒體與數碼藝術領域擁有深厚傳統，我們期望透過此次展覽，展現不同文化背景下的共鳴與創新，並為捷克與香港未來在創意產業上的合作開拓更多可能。」

電波之間，以數碼創作尋找情感共鳴

展覽旨在突顯數位設計與藝術為當代創意實踐的重要載體。展出作品突破傳統物質形態的限制，存在於屏幕、投影、模擬系統與互動 域之中，重新界定藝術、科技與空間之間的關係。透過這種非物質性的創作語境，藝術家深入探討在 與缺席、可見與抹除、親密與疏離等當代議題，同時回應共同記憶與個人連結的轉變，剖析在演算法驅動的社會環境中，人類情感如何被塑造、重構與再定義。

展覽作品形式多元，涵蓋人工智能生成影像、互動裝置、生成式影像藝術，以及結合雷射、LED、投影與聲音的跨媒體創作，將整個展覽空間轉化為沉浸式數碼藝術 域。多件互動界面邀請觀眾參與共創，打破創作者與觀眾之間的既定界線，引領公眾在虛擬與實體交織的狀態下，重新思考自我與世界的連結方式。

沉浸光影聲境，構建虛實交融的情感空間

走進DX設計館一樓展覽廳，觀眾將沉浸在光影與聲音交疊的體驗中，穿透科技的外殼，觸碰蘊藏其中的人類溫度。數數位情感 — 從電波流轉到指尖溫存不免費向公眾開放，誠邀各界人士親臨現 ，探索這個融合科技與情感的數碼藝術世界。

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參展數碼藝術家及設計師（排名按英文姓氏序）：

來自香港：林妙玲、林欣傑、劉衛、梁基爵、鮑藹倫、邵志飛教授、田禮文、黃榮法

來自捷克：Lukáš DŘEVJANÝ、Jan HLADIL、Jiří Philippe JANDA、Pavel MRKUS、Jakub NEPRAŠ、Iva POLANECKÁ、Karim TARAKJI

展覽資訊： 名稱： 數數位情感 — 從電波流轉到指尖溫存不 開放日期： 2026年6月19日至8月31日 開放日期： 星期一、三至日：上午11時至晚上7時（公眾假期照常開放）； 逢星期二（公眾假期除外）休館 地址： 九龍深水埗通州街280號DX設計館一樓展覽廳（The Gallery）

（資料及相片由客戶提供）