多套港產片經典場景重現！盤點陳詠燊策展「拍住上」展覽五大亮點

香港電影之所以能在過去數十年間，憑藉極其有限的資源與狹小的地域空間，創造出足以影響全球影壇的龐大文化版圖，背後支撐著整個產業鏈運作的核心精神，可以用一句「拍住上」來概括。



「拍住上」在字面上描繪了人們互相拍擊肩膀、並排前進以迎難而上的生動意象；延伸至電影製作的文化語境中，它代表著幕前幕後人員在磨合、衝突與信任中同舟共濟，排除萬難將堅信的故事呈現於大銀幕的團隊協作精神。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

由大館聯同香港賽馬會呈獻、東方表行贊助，並由香港電影工作者總會協辦的大型夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這一精神為靈魂。展覽由曾執導《飯戲攻心》的著名導演陳詠燊策展，聯同電影級美術總監張蚊，以大館的複式展室致敬香港電影精神。

本次展覽空間佈局並非傳統的按年代平鋪直敘，而是在張蚊帶領的電影級美術團隊操刀下，將觀展動線設計成一段隱喻「拍檔關係演進」的沉浸式電影旅程。觀眾的參觀過程，實際上是在親身體驗建立團隊信任的心理與物理歷程。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

展覽的入場路徑以八幅經典電影海報為視覺主軸，營造出濃厚的電影藝術氛圍。作為贊助的東方表行，其標誌性的霓虹燈巧妙融入其中，以絢爛光影喚醒五光十色的時代記憶，與影像文化相映成趣，完美體現其「TAKE YOUR TIME」的核心理念，引領觀眾正式踏入光影世界。

亮點一：「天翻地覆」展區

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

美術團隊特意將「天翻地覆」展區空間設計成「顛倒」狀態，配以倒掛的吊燈，讓觀眾以大盜懸垂半空、避過偵測的經典視角來觀察四周，致敬《縱橫四海》情境。這種物理空間上的失重與顛倒，強烈地隱喻了拍檔關係在初期時往往看似一帆風順，實則暗藏著足以顛覆一切的變數與危機。

亮點二：「同室操戈」展區

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

場內極具視覺衝擊力地展示了《特警新人類2》對戰《最佳拍檔大顯神通》的「機械人對決」，冷酷的殺手機械人與龐大的戰略機械人 RS1 正面交鋒。透過冷酷的科技與機械設定，展覽具象化地呈現出搭檔之間在初期性格、理念上的對立與衝突，以及隨後如何放下分歧、同仇敵愾的互補關係。

亮點三：「金石之試」互動展區

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

展區深處重現了經典《最佳拍檔女皇密令》的「測謊機」場景，巧妙地將觀影體驗轉化為互動體驗。觀眾在此可以親身坐上測謊椅，面對信任的考驗。這個互動裝置促使人們深刻反思：在每一次完美的團隊合作背後，其實往往隱藏著複雜的內心掙扎、利益考量與最終的道德抉擇。當拍檔間的信任被推至臨界點時，戲劇張力便由此而生。

亮點四：「破而後立」高潮展區

展覽的視覺高潮，落在按比例重建的震撼動作場景。複式展室被戲劇性地轉化為《警察故事III》直升機低空盤旋、電單車縱橫穿行，並配以堆積如山的金條佈景。這一龐大的實體裝置不僅極具視覺震撼力，更深刻地傳遞了香港動作電影的核心魅力：動作演員在「零後備、高風險」狀態下，將生命完全交託給拍檔與幕後團隊的極致信任感。

亮點五：獨家訪談與特技解密

如果說銀幕上的拍檔是故事的表層，那麼銀幕外的團隊精神則是香港電影的真正基石。香港電影之所以能在資源有限的彈丸之地，開創出獨步全球的飛車、爆破與「吊威也」（鋼絲特技）手法，甚至反向輸出影響荷里活，靠的完全是幕後團隊「能人所不能」的「拍住上」精神。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽（大館）

在香港電影工作者總會的全力協辦下，展覽特別將聚光燈打向這群默默無聞的幕後英雄。場內不僅展出了當年超乎想像的科幻道具與動作電影的仿製道具，更邀請了專業的動作團隊，親自為觀眾解構港式特技背後的物理力學與拍攝秘密。這種從前台延伸至後台的展示，讓觀眾深刻體會到每一幀驚心動魄的畫面背後，所凝聚的集體勞動與汗水。

此外，展覽呈獻了多段極具史料價值與情感溫度的獨家專訪影片。郭富城、文念中、古天樂、鄭秀文、林家棟、任賢齊與麥啟光等多位重量級電影人無私分享了片場內外從互不相識到生死相交的真實歷程與創作甘苦。策展人陳詠燊在籌備期間，更成功打動了初代「最佳拍檔」許冠傑（阿 Sam）。許冠傑特意為本次展覽錄製了短片，並重新獻唱經典名曲《最佳拍檔》。

【展覽資料】

名稱：拍住上—光影裡並肩馳騁的我們

展期： 2026 年 6 月 23 日 至 10 月 4 日

開放時間： 每日上午 11 時至晚上 7 時

地點： 大館 01 座警察總部大樓 LG1 樓及 LG2 樓複式展室 (中環荷李活道 10 號)

票價資訊： 標準票 $30 港元 / 優惠票 $20 港元 (適用於全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士)；四歲或以下小童免費入場。

