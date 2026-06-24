冰島天后Björk接管國家畫廊！超巨型沉浸式展覽＋日蝕狂歡派對

冰島著名歌手及藝術家Björk，提起這個名字大家總會想起她充滿實驗性質的音樂與視覺風格。從流行音樂、行為藝術、電影、時尚到數碼科技，在過去五十多年裡，Björk不斷拓寬藝術的界限。今年夏天，這位冰島音樂女王回到家鄉冰島，在雷克雅未克的冰島國家畫廊（National Gallery of Iceland）舉辦名為《Echolalia》的大型沉浸式視聽展覽。



Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

這次作為2026年雷克雅未克藝術節重頭戲的《Echolalia》，打破了音樂、表演、科技與視覺藝術的界線，讓觀眾能夠深入了解她的創作過程。

《Echolalia》究竟是什麼意思？

展覽名稱「Echolalia」在醫學上原指兒童語言發展過程中的「仿聲」現象（即重複他人說話）。在Björk的詮釋下，這個概念轉化為一種深層的創造性共鳴，結合了記憶、文化傳承以及聲音的儀式力量，展覽核心為三組大型視聽裝置藝術。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

其中兩件作品「Ancestress」與「Sorrowful Soil」延伸自她2022年的專輯《Fossora》，是Björk獻給於2018年離世的母親及環境運動人士Hildur Rúna Hauksdóttir的私密作品。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

在「Ancestress」的展區中，觀眾會看到一段由知名導演Andrew Thomas Huang拍攝的影像。在雲霧繚繞的冰島山谷間，Björk與她的兒子Sindri Eldon聯同一眾身穿深紅色服裝的樂手與舞者，進行了一場充滿儀式感的送葬行列。伴隨着銅鑼的聲響，隊伍向山谷深處前進，透過肢體動作呈現生與死的過渡，探討哀傷、血脈傳承與生命的循環。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

「Sorrowful Soil」則是一組九部合唱裝置。畫面透過一個橢圓形的開口呈現，展示了冰島Fagradalsfjall火山爆發時熔岩翻湧的景象。展廳內佈置了30組獨立喇叭，每一個喇叭皆播放着Hamrahlíð合唱團中一位成員的聲音。當參觀者在空間中走動時，能感受到從個體聲音到集體共鳴的轉換，在音樂中體驗個人與群體之間的感官交融。

新作「Nerve Bloom」講什麼？

除了回顧過去的作品，展覽同場亦率先曝光了Björk預計於2027年推出的全新專輯片段，即第三件大型裝置作品「Nerve Bloom」。

這件由Björk與視覺藝術家Natalia Kleszczewska及Natalie Liu共同創作的全新影像與聲音裝置，揭示了她下一個創作階段的方向。Björk在談及這件作品時表示，她希望把古老事物與科技融合，賦予它靈魂與意義。她認為繪畫與電腦編程可以共存並彼此激發，讓一切朝向共同世界綻放。這不僅是一首新歌的預覽，也反映了她對傳統與科技共生的看法。

面具設計師James Merry回顧展

要了解Björk的視覺風格，不能不提她的長期合作夥伴兼共同創意總監，英國刺繡藝術家James Merry。與《Echolalia》同步展出的，還有Merry的首個博物館回顧展《Metamorphlings》。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

自2009年起，Merry便參與設計Björk多個標誌性造型。這次展覽展出了逾80款由他設計的面具與頭飾，當中包括Björk在《Vulnicura》專輯封面上配戴的紅色乳膠面具，以及為Tilda Swinton、Iris van Herpen等名人設計的作品。Merry將面具視為一種展現身份流動性的媒介，他把傳統手工藝與前衛美學結合，從冰島的自然生態到歐洲鐵器時代的歷史中汲取靈感，為觀眾呈現出一個介乎於人類、自然與神話之間的視覺體驗。

Björk還要辦一場Rave?

作為《Echolalia》的延伸活動，Björk將於今年8月12日，即冰島迎來日蝕的當天，在哈布納菲厄澤（Hafnarfjörður）舉辦一場名為「Echolalia」的全黑一日音樂派對（Rave）。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

當月亮遮蔽太陽、天空陷入黑暗的時刻，Björk將親自擔任DJ，並邀請了Arca、Sideproject、Ronja等陣容帶來演出。這場派對同時也是為了慶祝冰島藝術廠牌Smekkleysa成立40周年，將天文現象與電子音樂結合，為參加者帶來特別的體驗。

Björk《Echolalia》（National Gallery of Iceland）

《Echolalia》將舉行至2026年9月20日，若你今年計劃前往冰島旅遊，這場結合音樂、視覺藝術與冰島自然元素的展覽，值得列入行程之中。

展覽資訊：

展覽名稱：《Echolalia》及《Metamorphlings》

日期：即日至2026年9月20日

地點：National Gallery of Iceland (Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík, Iceland)

