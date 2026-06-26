潮語能寫進文學嗎？ 中港馬作家齊集浸大發掘文學無限可能|開卷樂

香港浸會大學連續六年舉辦「華語作家創作坊」，今年邀請馬來西亞作家牛油小生（本名陳宇昕）、上海作家周嘉寧，及香港作家鄒芷茵駐校，透過公開講座及寫作班，交流華語文學的創作心得。參加者固然有所收穫，而三位作家均異口同聲表示得着甚多。

文：香港電台開卷樂 | 原題：從交流中發掘文學的無限可能——香港浸會大學華語作家工作坊（下）



香港浸會大學「華語作家創作坊」

鄒芷茵：創作讓不同院校的人走在一起

鄒芷茵本身是香港恒生大學中文系助理教授，擔任另一所大學的駐校作家，鄒芷茵認為十分難得：「很感謝我所屬學校的支持，這次讓我體驗到，香港各大專院校之間並非全然競爭者。兩校合作、交流、共享教學理念的經驗，真的難能可貴。」

與另外兩位駐校作家不同，鄒芷茵居於香港，固然無需於院校寄宿；亦因語言相通，與學生之間本就沒有太大距離。而她認為最大的收穫，是認識到很多熱愛創作的莘莘學子，甚至是已踏入社會的畢業生和在職教師。

文學世界的所有入口，都通往創作大道

是次浸大邀請的三位作家，擅長的文體和題材都不一樣——鄒芷茵專攻飲食文化，擅於書寫散文；周嘉寧及牛油小生則有較豐富的小說書寫經驗。畢業於中文系，任職記者的牛油小生留意到，文學創作圈裏，越來越多作家都具有文科背景，作為一名創作者，他思考文科向外拓展的可能性：「文科世界的人，能否走進理科世界呢？」熱愛親近自然的他選擇了自然科學，拓闊文學世界的入口。

牛油小生以「自然書寫，非虛構與虛構的實踐」為題，主講是次駐校計劃的寫作班。他希望啟發大眾，透過大自然重新感受自己的感官，而不被科技取代人的獨特感受。人工智能的蓬勃發展令生活便利，但過度依賴，會麻木人的五感。偶爾離開網絡，感受世界，可能會享受到微小的美好。同時，他亦提醒「大自然」並非絕對瑰麗的存在：「大自然是充滿危機的，自然世界是殘酷的。」這是感官和科學印證的真實感受，也是牛油小生正在思考，並希望向大眾表達的訊息。

另外兩個寫作班由周嘉寧主講，主題分別是「社交媒體背景下的人物對話如何在文學中存活」和「如何在虛構世界中建構外部環境，練習小說的空間意識」，都是她極感興趣的話題。

周嘉寧形容自己有「語言潔癖」。平時說話不愛用流行語的她，正準備書寫下一個與偶像、粉絲文化相關的故事。有追星經驗的讀者該知道，粉絲用語、飯圈文化中少不免夾雜着潮語。「流行用語應怎樣存在於文學當中？」周嘉寧帶着這個疑問到寫作班，與學生一同討論，從中獲得許多新的啟發。

馬來西亞和上海的文學生態

作家的出身和生活的地方，其文化發展和寫作風氣，都影響着作家的創作。

牛油小生提到，港、台兩地的嚴肅文學，以及粵語書寫對馬來西亞影響尤深。以往馬華文學以新加坡為基地，而現今重心則轉移到吉隆坡。馬來西亞的寫作氛圍良好、自由，不同世代的創作者都活躍積極，私人機構致力舉辦文學獎，令馬華創作圈充滿活力。然而，生態書寫的主題仍是相對冷門，故牛油小生希望透過自己的力量，令生態書寫獲得更多注意。

談到內地的文學風氣，周嘉寧則笑言，因為幅員廣大，地域語言與文化各異，氣氛相當複雜。但她觀察到，女性書寫的關注度在近年日益提升，九五年後出生的新生代作家尤其活躍。她分享最近到全州參與了由馬來西亞作家林雪虹以其新書《林門鄭氏》為主題的閱讀分享會。《林門鄭氏》講述一對母女的細膩情感，當天分享引起許多年輕女孩共鳴，氣氛非常動人：「這樣的寫作現象在近年越來越多，很激勵到我繼續寫作。」

創作本來就不受身份、年齡限制。它承載着每個生命的獨特經歷和思想，透過這次「華語作家創作坊」，三位作家與參加者共同體現創作的百花齊放。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）