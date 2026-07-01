Steam大熱Meccha Chameleon新手必看指南！拆解玩法+躲藏小秘訣

Steam大熱遊戲《Meccha Chameleon》你玩過未？最近在 Instagram 或 Threads 上，或許大家會經常看到玩家對著純白色小人塗塗畫畫，企圖把它隱沒於牆壁或名畫之中。看起來像是小畫家進階版，但這其實是近期席捲全球的獨立遊戲《Meccha Chameleon》。



這款由日本獨立團隊 Lemorion_1224 與 Haganeiro 兩人，在約兩個月內打造而成的作品，自6月初在 Steam 上架後，短短16天內銷量便突破1,000萬套，同時在線高峰高達34萬人，一度衝上 Steam 當前最多人同時遊玩遊戲的前五位，而那340,535人的高峰更擠進 Steam 史上同時在線第44名，成績非常驚人。以每套5.99美元（約47港元）的定價粗略計算，網友估算團隊在兩週內可能淨賺數以億計港元！

第一次看到這遊戲，你可能覺得就是塗鴉版躲貓貓，想不通憑甚麼紅成這樣。但真的玩下去才發現，看似把自己塗成跟牆壁一樣就好，背後的攻防其實比想像中刁鑽得多。以下就從玩法、模式到實戰技巧，一次講清楚。

全球爆紅的偽裝躲貓貓遊戲點樣玩？

遊戲名字中的「Meccha（めっちゃ）」是日本關西方言，意指「超級、非常」，再結合代表「變色龍」的「Chameleon」，完美點出了遊戲的核心，也就是極致的偽裝。

(Steam官網）

這款遊戲的玩法其實相當簡單，每局開始時，所有玩家都是一個純白色的幾何人形，然後會被隨機分成兩大陣營：負責躲藏的隱藏者（Hiders），以及手持步槍、負責搜捕的獵人（Hunters）。

隱藏者（Hiders）

有別於傳統躲貓貓遊戲只能尋找掩體，《Meccha Chameleon》最特別的地方，就是給了隱藏者畫筆和調色盤。在限時的準備階段內，他們要用這套工具，把自己純白的身軀一筆一筆塗上和周圍牆壁、地板或道具一模一樣的顏色，務求把自己「溶解」於場景之中。

(Steam官網）

最開始玩躲貓貓的時候，大家可能都會習慣性地找地圖最偏僻的角落躲，心想只要活到最後就是贏家。但結算時，才發現自己的分數慘不忍睹。因為這款遊戲真正的精髓，不是像傳統躲貓貓一樣愈隱蔽愈好，而是玩家必須停留在獵人的直接視線內，且沒被開槍識破，分數才會狂飆。

隱藏者（Hiders）必須放棄安全的死角，硬著頭皮跑到大廳中央的牆壁、箱子或名畫上作畫。你要拿著畫筆和調色盤，把自己純白的身軀塗成跟背景一樣的顏色，然後祈禱獵人（Hunters）從你面前走過時「眼殘」發作。換句話說，你要躲在獵人「看得見、卻沒認出」的地方。

獵人（Hunters）

當身分轉換成獵人時，又是另一種折磨。獵人要在倒數時間內憑觀察力找出並擊殺所有隱藏者，如果時間結束時還有最少一名隱藏者生存，隱藏者全隊勝出；反之如果獵人在時限內清空所有隱藏者，就由獵人勝出。

(Steam官網）

看著時間不停倒數，獵人很有可能會覺得每一件雜物都是潛在的玩家。遊戲最多可以容納24人同場較量，但官方和大部分玩家都建議人數控制在2至10人之間，才會帶來最佳體驗。

《Meccha Chameleon》在全球有幾紅？

《Meccha Chameleon》的銷售成績相當誇張。它不到一週就賣破200萬套，到上市約兩週時突破700萬套；到6月26日、也就是上市僅僅16天，銷量正式突破1,000萬套，並在 Steam 一直維持「極度好評」。連 Sega 製作人中村平都忍不住點評，說它在零宣傳下五天賣破200萬套，是遊戲業界「難以想像的成就」。

有網友粗略估計，以每套5.99美元計算，每售出1,000萬套遊戲，營收約6,000萬美元，扣除 Steam 抽成後或淨賺約4,200萬美元（約3.27億港元）。不過要提醒讀者，這只是上限估算，因各地區定價與首發折扣，加上 Steam 抽成會隨累計營收級距遞減、並非一律三成，實際金額很可能明顯低於這個數字。

遊戲三大模式：基本、感染、雙重是怎樣的？

(Steam官網）

基本模式

最經典純粹的玩法，兩隊互不干涉，節奏平穩，給隱藏者最充分的作畫時間，也是社群比拼畫工、錄製精華片段的首選。

感染模式

被獵人擊殺的隱藏者不會離場，而是立即被「感染」變成獵人，重生加入搜捕昔日隊友的行列。隨著時間推移，獵人數量會像滾雪球般倍增，最後一分鐘往往演變成全場幾十名獵人圍捕最後一兩名倖存者的極限高壓局面。

雙重模式

三種模式中最複雜、最考記憶力的一種。準備階段全部玩家都是隱藏者，要一邊躲藏一邊偷看周圍其他人的位置；準備完畢後，全體玩家同時變成獵人立刻互毆搜捕。誰記性最好、反應最快，就能在身份轉換的那一刻搶佔先機。

想好好躲藏自己有哪些小秘訣？

1. 位置要夠亂

想在獵人眼皮底下活命，光會調色根本不夠。

(Steam官網）

首先，千萬不要用乾淨的白牆。在空蕩蕩的背景前，只要邊緣有一點點沒塗好就會「見光死」。大家應該優先挑選那些繁複紛雜、道具琳瑯滿目，或者陰暗的角落。在這些「視覺噪音」密集的地方，人腦的圖形辨識能力會大幅下降。

2. 靠「動作」打破輪廓

由於遊戲的角色是個標準的人型，如果你直挺挺地站著，就算顏色完美融入背景，肩膀和四肢的幾何輪廓也會立刻出賣你。

(Steam Coumminity）

要提升生存率，就要學會「瘋狂扭曲肢體」，模仿場景中奇形怪狀的物件，例如蜷縮成一顆球扮沙發靠枕，徹底打破類人型輪廓。

3. 畫出光影、以假亂真

(Steam官網）

真正的「畫家」會觀察地圖的光源方向，主動在自己身上畫出「假陰影」和「受光面」，將二維繪畫的立體渲染技巧應用在三維空間，在視覺上抹平角色的體積感。

獵人搜捕又有哪些要點？

1. 從看「顏色」轉為看「輪廓與間距」

(Steam官網）

當對手顏色已經調到完美，就要專注掃視物件的邊緣；任何不自然的弧度、本該是方箱卻有圓滑過渡的位置，都可能是隱藏者肢體的破綻。場景物件通常有對稱、等距的美術設計邏輯，如果一對燭台旁邊無端多出一個不對稱的色塊，這就是隱藏者留下的空間矛盾。

2. 善用「聽聲辨位」

(Steam官網）

隱藏者可以吹口哨或嘲諷獵人，把對方引近以增加得分機會，同時也提高自己被發現的風險。所以獵人要靠耳朵捕捉口哨聲、笑聲來逼近目標。

3. 開局後別只低頭找角落

(Steam官網）

由於得分機制鼓勵隱藏者躲在顯眼處，獵人反而要刻意多看牆面、畫作和大型道具，因為高手往往就藏在你正盯著卻沒認出的地方。

有甚麼高階玩法可以挑戰？

1. 最危險的地方就是最安全

藝高人膽大的玩家反其道而行，放棄精細調色，僅作單一塗抹後，大膽站在最顯眼的位置。最經典的例子，就是 hololive 旗下 VTuber「Korone」戌神沁音。在一場與櫻巫女、大神澪、貓又小粥、尾丸波爾卡的五人聯動中，Korone 找到一群前腳站立的棕馬雕像，把自己漆成相同的顏色，再以彎腰姿勢站在馬腿上，扮成馬腿的一部分。

她絲毫不畫細節、也不躲角落，這種「露出馬腳」的玩法卻打出奇效：對局剩下最後115秒、全場只剩她一個獵物時，其餘四人竟然完全沒發現她的存在，整整站了約五分鐘無人開槍，成為遊戲社群津津樂道的經典教材。

2. 利用已知 bug 卡位

值得一提的是，這遊戲雖然爆紅，但技術上並不算精緻。玩家回報過對局在大廳卡死、角色掉出地圖、躲進本不該進入的關卡縫隙等情況，而限時作畫時的繪畫操作也偏不精準。正因如此，社群高手會反過來「武器化」這些漏洞，鑽進極端狹小的地形躲藏。（註：網上流傳一些特定按鍵組合可觸發角色扭曲等效果，惟暫無官方或可靠來源證實，玩家宜自行斟酌。）

高手竟可利用名畫躲貓貓？

除了一般場景，最讓藝文界嘖嘖稱奇的，是玩家把世界古典名畫變成自己的戰術掩體。隱藏者們開始在社群分享令人驚艷的偽裝精華片段，其中一位名為 artofmenevir 的 Instagram 創作者，把自己的角色完美塗繪、無縫融入包括達文西《蒙娜麗莎》在內的歷史名畫微縮複製品，震撼整個網絡。相關影片在各大平台瘋傳，累積數百萬次觀看。

當然，大部分普通玩家根本沒能力在幾十秒內手繪《蒙娜麗莎》。為了滿足大家對「名畫躲貓貓」的渴望，社群已經打造了專門的練習場：玩家可以到遊戲的 Steam 工作坊頁面，下載由用戶 Popunia 設計的自製「Art Gallery」地圖，練習把自己畫進古典畫框，裡面收錄了約五十幅世界名畫的微縮複製品。

這張地圖還設計了保護機制：開局頭60秒，名畫前方會升起一堵隱形、可被子彈穿透的空氣牆，阻止獵人過早逼近，給玩家足夠時間發揮拙劣或精湛的畫功。結果是極端的兩極分化：極少數人完美復刻古典大師筆觸，絕大多數人則因為崩壞的比例和滑稽顏色，在華麗畫框中格格不入，荒謬又好笑，完全是完美 meme 題材。

除了社群自製地圖，官方開發的場景也頗有巧思，從古典的「捉迷藏洋館」、充滿東洋風情的「大阪」地圖，到近期引發熱議的「後室」（Backrooms）場景。Backrooms 將玩家帶入一個由無盡黃色壁紙與嗡嗡作響的螢光燈構成的迷宮，令人不安。

現實世界網民3D 列印小人 藏進日常角落

這股熱潮甚至蔓延到了現實世界。近期在各大社群平台上，有神人粉絲利用 3D 列印技術，製作出一堆遊戲裡標誌性的「純白小人」，再運用神級塗裝技巧，把它們藏在現實生活中的各個角落，讓網友在照片裡玩起「真人版」找小人。