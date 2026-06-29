工作細胞漫畫家自揭慘被身邊人性侵 被家人二次傷害並與妹妹斷聯

《工作細胞》原作者在社交平台投下震撼彈！動漫作品即使在商業上取得巨大成功，但幕後創作者的真實精神面貌卻往往被忽視。曾被改編成熱門電視動畫、並由佐藤健與永野芽郁主演真人版電影的現象級漫畫《工作細胞》（はたらく細胞），其原作者清水茜近日在社交平台 X（前稱 Twitter）上沉痛揭露，自己在作品連載期間不僅遭遇責任編輯的利益糾紛，更不幸慘遭身邊人性侵，事後甚至承受來自家人的「二次傷害」，導致她身心崩潰，罹患憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）以及「拔毛症」。



現年32歲的清水茜，其出道與成名故事一直為動漫界佳話。2014年，她因妹妹一句「想更容易記住細胞知識」而創作出短篇《細胞的故事》，隨即斬獲第27屆少年天狼星新人獎並正式出道。其後作品更正式展開長篇連載，將人體內的免疫細胞擬人化，用熱血冒險包裝硬核醫學知識，在全球掀起科普動漫熱潮。

這套作品18年更乘勝追擊，改編成電視動畫；24年更推出佐藤健與永野芽郁主演的真人版電影，日本票房高達63.6億日元，非常成功。

電影版《工作細胞》劇照

然而清水茜從上月開始在X發文透露，不但與責任編輯持續發生糾紛，甚至指出早於連載《工作細胞》期間，她就受到多重傷害，被診斷出憂鬱症、拔毛症和創傷後壓力症候群（PTSD），才令大眾驚覺，原來這部科普神作背後有著一段鮮為人知的辛酸血淚史。

除了工作上的不順利，她同樣指出遭受了來自親人的金錢傷害及性侵害，並遭受家人的二次傷害。性侵事件發生後，清水茜的家庭關係破裂，就連當初啟發她創作、關係最為親密的妹妹徹底斷絕聯繫，「當時發生的種種，直到今天仍在我心中留下極大的傷痛」。

這場精神折磨並未隨著《工作細胞》於2021年連載結束而畫下句點。清水茜表示，之所以選擇在多年後將創傷公諸於世，是因為大約半年前開始，加害者眼見《工作細胞》真人電影等周邊商業價值龐大，竟以此為籌碼，不斷對她施加法律壓力。加害者在完全違背受害者意願的情況下主動向法院申請「調解」，甚至惡人先告狀地提出「禁止受害者接觸加害者」的嚴苛條件，企圖透過法律漏洞剝奪受害者的發聲權與抗辯權。在此期間，業界與周邊相關人士為了保護「作品的商業利益」和品牌形象，紛紛施壓勸阻她不要步入訴訟程序，逼得她只能在暗處忍氣吞聲。

曾一度爆紅的《工作細胞》，於2021年連載結束畫下句點。（網上圖片）

清水茜的控訴令人反思日本動漫產業長期以來對創作者，尤其是女性創作者的不公。在高度資本化的動漫市場中，創作者往往被視為產出 IP 的「工具人」，當面對性騷擾、性侵犯或職場霸凌等結構性犯罪時，版權方、出版社與製作委員會為了龐大的票房、版權費與周邊利益，往往傾向於「壓制爭議」而非保護受害者。清水茜直言，她發現加害者與周邊體制在試圖操弄法律程序和作品輿論時，有著驚人且相似的「消音傾向」，為了防止社會大眾被錯誤資訊誤導，並迎戰接下來可能面臨的惡意法律訴訟，她決定陸續公開所有受害細節。

《工作細胞》站在細胞的視角上，講述了人體細胞為保護宿主而拼死戰鬥的故事。然而回到現實世界中，原作者卻在體制與罪惡的夾擊下孤軍奮戰。網民亦紛紛留言為她打氣，除了感謝《工作細胞》對他們以至其身邊人的啟發及影響外，亦期望作者身心都好好休息，事情早日得到妥善解決。