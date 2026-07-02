村上春樹最新小說《夏帆》將面世 女主角開局被罵醜？拆解6大看點

村上春樹最新長篇小說《夏帆》，將於明日（7月3日）正式面世，日本全國將同步發售單行本與電子書！作為村上暌違三年的新作，這本不但是他第16部長篇小說，更是他首度以女性為單一主角的長篇小說，相信是今年文壇最受期待的新書之一。目前《夏帆》已釋出第一章讓讀者試閱，究竟新書有甚麼看點？



1. 為甚麼村上春樹事隔三年才出新書？

距離上一部長篇小說《城與不確定的牆》已過三年，今次這位現年 77 歲的文學巨匠推出的人生第 16 部長篇小說《夏帆─The Tale of KAHO─》，原稿用紙高達 650 頁，未正式發售已率先引爆全球文化界的高度關注。

久休復出的一大原因，是村上春樹早前患了一場大病。今年初他接受《紐約時報》專訪時透露，自己去年經歷重病，住院一個月期間體重驟降約18公斤，連走路都變得困難，寫作慾望一度完全消失。對於一位長年堅持跑馬拉松、生活極度自律的作家來說，這無疑是沉重的打擊。

村上春樹。（新潮社）

幸而康復後創作靈感再次湧現，他將這次經歷形容為一次「重生」，並宣布將於今年夏天在日本推出全新長篇小說。

2. 新書是首次以女性為主角的作品？

其實他的舊作《1Q84》行雙主角設定，其中一位主角青豆是女性；他亦曾在短篇小說中嘗試以女性視角寫作。但他首度於今次 352 頁的完整長篇新書，以單一女性為主角，化身為一名 26 歲的年輕女性，對 77 歲的村上來說是破天荒的第一次，絕對有象徵意義。

1Q84。（誠品）

他日前接受《紐約時報》（The New York Times）罕見專訪時坦言：「在這次的小說中，我是化身為那樣的她來寫作的。」

但今次新書是女性小說嗎？目前新書僅釋出第一章讓讀者試讀，但主角夏帆不像以往村上作品中的女性角色，而是書本從女主角的視角出發，真正作為敘事中心；但要判斷是否全書都以女性生命經驗以撰寫，目前仍言之尚早，要待明天正式面世後才可確認全書是否完全採女性視角敘事。

3. 新書以夏帆命名，與女演員夏帆有關嗎？

有趣的是，由於新書名稱，與曾參演電影《海街女孩日記》、日劇《The Hot Spot》、《First Love初戀》的日本著名演技派女星夏帆相同，因此早前書名公布後，已引起了網民熱議。不少日本網友第一下反應都以為：「村上春樹是想寫演員夏帆的故事嗎？」

著名日劇女星夏帆。（夏帆個人官方網站）

目前未有任何官方資訊顯示，角色與故事與演員夏帆有任何關聯，負責出版的新潮社及村上春樹本人均未有釋出任何相關消息。由於演員夏帆在日本知名度極高，令網民議論紛紛，但日本媒體目前普遍認為只是女主角名字剛好一樣。謎底有待正式出書後揭曉。

4. 今次是村上舊作的延長版？

早前外界就揣測，今次小說很可能是村上春樹2024年於《紐約客》發表短篇小說的延長版本。

當初的短篇小說，與今次因為《夏帆》的主角有着相同的名字及職業。當時短篇主角KAHO任職繪本作家，就被初次見面的男子侮辱，而今次新書《夏帆》亦有相似開端，新潮社發布的新書簡介提到，26歲女主角夏帆（KAHO）被同樣話語侮辱後，發生了各種奇怪的事情。

5. 新書《夏帆》的故事是怎樣的？

故事的主角是一名 26 歲的繪本作家，名叫夏帆（KAHO）。出版社新潮社已釋出了第一章試閱中。小說一開頭的第一句，就是一句羞辱性的句子：

我一生約會過各種各樣的女人，不得不說，我還是第一次遇到像妳這麼醜的人。

任職繪本作定的主角夏帆，在女編輯的安排下，與一名摩托車男子相親約會。原本只是普通的相遇，男人卻平靜地甩給她一句極具攻擊性的悶棍。

這句話不只是簡單的羞辱，而更是整部小說的重要開端。夏帆既非絕世美女，也非天縱奇才，她很少對著鏡子打扮自己，只是個好奇心旺盛的普通女孩，亦交往過好幾個男朋友。面對這種突如其來的惡言，比起憤怒及受傷，夏帆是陷入純粹的困惑及不知所措：這個男人究竟想表達什麼？

從那一天起，她身邊接連發生各種匪夷所思的怪事，她逐漸意識到，自己必須在這個荒誕的世界中找到出口。

6. 香港及台灣的書迷要如何第一時間入手新書？

A：日本新潮社官方確定於 7 月 3 日單行本與電子版同步發售，目前多個線上購書平台已開放「初回特典版」的預購，凡購買將限量贈送帶有村上春樹印刷簽名的特典貼紙。急看書的書迷可先自行解鎖日文電子版或試閱第一章。

至於中文譯本方面，參考以往慣例，預計距離正式上市還需要數月的翻譯與製作時間。