7月藝文活動｜毛月亮/活字印刷體驗/合家歡音樂劇/ALIBI音樂演出

來到七月，繼 Kid Laroi、鄭秀文以及 MC 張天賦等一連串話題演唱會之後，香港還有一大批精彩藝文活動陸續登場。由重現七十年代活字印刷工藝的體驗，到維港海景下的燭光音樂會、以親子為題的合家歡音樂劇，以至台灣雲門舞集闊別七年的回歸演出，這個七月的選擇相當多元。以下就為大家整理六項城中活動，無論你是文青、樂迷還是親子家庭，相信都能找到合適的節目。



1. 開舖！活字印刷師傅的一天

如果可以花一天，親身體驗七十年代香港活字印刷師傅的日常，會是怎樣的感覺？位於中環 PMQ 元創方的「當代印藝・中環」活字館，正嘗試將這段七十年代的印藝歷史帶回現代人的生活。這裏既是展覽空間，也是一個讓人重溫舊時工藝的互動體驗場。

活版印刷這門非物質文化遺產，早已淡出大眾視線；但由香港版畫工作室發展而成的「當代印藝」，卻將昔日家庭式印刷舖捐贈的器材完整保留下來。在今次活動中，參加者可深入認識中文活字、排版工具以及珍貴的古董印刷機，了解師傅昔日如何精準完成「執、印、切、釘」四大工序，再由導師親授字粒結構、字架排列、檢字與鎖版技巧，親手「執字粒」印製作品，重現師傅每天的日常作業，彷彿瞬間回到印刷業的黃金時代。

指尖觸碰鉛字的冰冷以及紙張壓印後呈現的立體凹凸感，都是活版印藝獨有的質感。導賞環節中最震撼的，莫過於一台擁有逾 50 年歷史的海德堡風喉照鏡印刷機。親眼見證這台充滿機械美感的古董機器重新運作，那份沉甸甸的歷史重量，絕非平面屏幕所能比擬。

「開舖！活字印刷師傅的一天」：

日期： 2026年7月26日（日）、8月30日（日）

時間： 下午 3:00 – 4:30

地點： 當代印藝（中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07）

門票： 活動門票現於01空間發售，並提供獨家 85 折優惠，折後每位收費為港幣 85 元。



2. 燭光音樂會 + 天空音樂會

在維多利亞港的醉人海景下，或者古色古香的宗教建築內，伴隨搖曳燭光聆聽音樂家現場演奏，是不少樂迷嚮往的體驗。

今個月內，多位才華橫溢的音樂家將分別在海事博物館及循道衞理聯合教會國際禮拜堂，舉行四個不同主題的燭光音樂會，各自以經典歌舞劇Mamma Mia!、宮崎駿電影、周杰倫金曲以及迪士尼深入民心的經典旋律為主題，讓小提琴、中提琴與大提琴編織溫暖對話沉浸在曼妙音樂之中。

音樂會每節1小時，將分別由Ensemble Apeiron及HoKo Quartet兩個團隊為大家傾情演奏不同主題的音樂，以細膩的琴弦奏出伴著大家成長的名作經典旋律，配合搖曳燭光，度過浪漫時刻。

宮崎駿燭光音樂會：

7月26日 (星期日) - 18:00, 20:00 - 海事博物館

迪士尼燭光音樂會：

7月17日 (星期五)- 19:00, 21:00、7月18日 (星期六) - 17:00, 19:00 - 循道衞理聯合教會國際禮拜堂

Mamma Mia! 燭光音樂會：

7月24日 (星期五) - 19:00, 21:00 - 海事博物館

周杰倫燭光音樂會：

7月25日 (星期六) - 18:00, 20:00 - 海事博物館



至於有北上習慣的藝文迷，亦可考慮參加仲夏夜室內樂團在深圳灣一號雲頌音樂廳舉行的音樂會。深圳灣一號雲頌音樂廳位於約 320 米高空，榮獲 CTBUH（世界高層建築與都市人居學會）認證為「世界最高音樂廳」，並獲健力士世界紀錄認證為「世界最高空中專業音樂廳」。一邊從高空俯瞰深圳灣景色，一邊享受沉浸式音樂，絕對亦是難得的體驗。。

天空音樂會：宮崎駿世界

日期：2026年7月18日 (星期六)

時間：18:00-19:00, 20:00-21:00（每節時長60分鐘）



天空音樂會：迪士尼經典動畫世界

日期：2026年7月25日 (星期六)

時間：18:00-19:00, 20:00-21:00（每節時長60分鐘）



3. 合家歡音樂劇《星空下的腳印》

一句對不起，是否就能將所有傷害一筆勾銷？當誤會發生，要修復關係談何容易。由本地劇團 Creative Theatre Education 製作的原創廣東話合家歡音樂劇《星空下的腳印》，將於本月 25 日至 26 日登陸黃大仙牛池灣文娛中心劇院。

這齣長達 90 分鐘的音樂劇以親子視角出發，聚焦三個貼近現實的議題：傳媒質素、校園共融與跨世代溝通。故事由一個校園電台、一次文化日及一段被誤讀的片段展開，因而引發流言與公關風波，讓學生們面對成長路上的選擇。全劇透過歌曲與群戲推動情節，並圍繞「道歉，修補，同行」的過程，帶出承認錯誤只是第一步，學會傾聽與改變才是修復關係關鍵的訊息。

合家歡音樂劇《星空下的腳印》演出詳情：

上演日期： 2026 年 7 月 25 日 (六) 及 7 月 26 日 (日)

演出時間： 下午三時 及 晚上七時半（每日兩場）

地點： 牛池灣文娛中心劇院



4. 香港康得思酒店「ALIBI MIXERS 文化混融系列」活動

香港康得思酒店旗下酒吧餐廳 Alibi – Wine Dine Be Social，首度聯手本地精釀品牌少爺啤酒廠，推出「ALIBI MIXERS 文化混融系列」活動。是次活動將這間佔地近 5,500 平方呎的酒吧化為文化展演空間，由 7 月起至 8 月底，分四個周末夜間舉行不同演出。

首場由本地喜劇演員陳樂添打頭陣的《TGIS 棟篤笑》已圓滿落幕，接下來三場則以本地獨立音樂與劇場藝術為主。首先登場的是樂團「Fountain de Chopin 翻騰三周半」，他們曾與西九文化區及 K11 MUSEA 合作，擅長以現場合奏與即興演出打破爵士樂的傳統框架。

要參與這場體驗，單場門票定價為港幣 150 元，已包含專屬預留座位 。入場賓客更可以優惠價港幣 80 元，額外加購少爺生啤一杯或少爺無酒精啤酒一支 。

翻騰三周半搖擺爵士夜：7 月 18 日（六）晚上8時30分至9時30分

英倫搖滾夜 Twelve Eight：8 月 1 日（六）晚上8時至9時

Musical Trio 沉浸式音樂劇體驗：8 月 29 日（六）晚上8時至9時



5. 台灣雲門舞集《毛月亮》香港首演

由西九演藝呈獻，台灣雲門舞集最新力作《毛月亮》將於戲曲中心大劇院上演。這是雲門舞集闊別香港七年後的強勢回歸，也是編舞家鄭宗龍接任藝術總監後，首度率團來港的矚目之作 這部 2019 年在高雄首演的作品，經歷持續進化，24 年更展開世界巡演，震撼歐美觀眾。英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）更將其評為「2023年度最佳舞作」之一，形容這是一場「幽暗而瑰麗、令人深感不安的夢」 。

甚麼是毛月亮？當月光穿透雲層冰晶、折射出 22 度角的銀白色光暈，這種被稱為「毛月亮」的罕見天文現象，預示著風暴即將來臨；這種天文現象正好與《毛月亮》演出的核心相互呼應，14 位舞者將化身為原始部落起舞，配合矗立於鏡面舞台上的三幅巨型 LED 螢幕，冰冷的數碼影像不斷閃爍，展開科技與肉身的激烈對話。

《毛月亮》雲集國際級創作陣容，由鄭宗龍所創作、冰島後搖滾天團Sigur Rós打造專屬配樂，聯乘兩位來自台灣的得獎剪紙藝術家吳耿禎及影像設計師王奕盛，攜手打造一個糅合原始力量與當代科技的舞台幻境，為近年當代舞壇矚目之作。

《毛月亮》的創作陣容不俗，由鄭宗龍編舞、冰島後搖滾樂團 Sigur Rós 打造配樂，並聯乘台灣剪紙藝術家吳耿禎與影像設計師王奕盛，構築一個結合原始力量與當代科技的舞台。音樂方面，鄭宗龍特意遠赴冰島取材，Sigur Rós 譜寫的旋律帶有實驗與極簡元素，配合台灣傳統樂器的音色，帶出現代人面對科技時的不安。

今次香港首演獲勞力士（Rolex）透過「藝術傳承・恒動不息」計劃（Perpetual Arts Initiative）支持。

台灣雲門舞集《毛月亮》

演出日期： 2026年7月10日至11日

演出地點： 西九文化區戲曲中心大劇院

購票途徑： 門票現已於售票平台購票通（Cityline）及戲曲中心票務處公開發售



6. 大館「Wayne McGregor：異・地」亞洲首映

如果想體驗一種有別於傳統劇場的觀舞方式，這個夏天不妨到中環大館走一趟。由 2026 年 6 月 25 日至 8 月 2 日，大館將呈獻沉浸式舞蹈裝置「Wayne McGregor：異・地」的亞洲首映。這是全球首個立體 360 度的「後電影」舞蹈作品，嘗試打破舞台與銀幕之間的界限，讓觀眾以全新角度欣賞舞蹈。

「Wayne McGregor：異・地」亞洲首映（大館）

作品由香港浸會大學、香港芭蕾舞團及倫敦 Studio Wayne McGregor 共同製作，並獲威尼斯舞蹈雙年展、倫敦薩默塞特宮及大館共同委約。它曾於 2025 年 7 月在威尼斯舞蹈雙年展全球首映，其後於威尼斯國際電影節的延展實境單元展出，再於同年 10 月在倫敦西區首映，近日更獲頒 2025 年英國國家舞蹈獎最佳舞蹈電影。

這場長 57 分鐘的虛擬表演由知名編舞家 Wayne McGregor 創作及執導，結合人工智能與空間音效，並由 Company Wayne McGregor 及香港芭蕾舞團的舞者共同演繹。作品曾於多個香港地標取景，包括鰂魚涌的「怪獸大廈」，以及舞者降落於半島酒店天台停機坪的場面，畫面兼具本地特色。整個裝置置於香港浸會大學研發的 nVis 沉浸式系統之中，這是全球首個配備 2,600 萬像素全景顯示的 360 度立體 LED 顯示屏，並配合 29.4 聲道環迴音響，營造出被影像與聲音包圍的觀賞環境。

除了主節目外，同期還有免費參與的互動體驗「eMBody—流光起舞」。參加者走進 nVis 影像空間，透過手勢與集體動作帶動投影舞者、改變環境影像與聲效，由被動的觀察者變成主動的參與者。

「Wayne McGregor：異・地」節目詳情

日期：即日至2026 年8 月 2 日（星期一閉館）

時間：下午 1:15、2:30、3:45、5:00 及 6:15（每場 57 分鐘，每日五場，每場限額 20 人，不設座位）

地點：大館賽馬會藝方一樓

門票：標準票港幣 120 元；優惠票港幣 80 元（適用於全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士）



「eMBody—流光起舞」互動體驗

日期：即日至2026年 8 月 2 日（星期一閉館）

時間：上午 10:00 至下午 1:00

地點：大館賽馬會藝方一樓

費用：免費入場

