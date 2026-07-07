7月展覽|M+《設計啊！》/藝術學院畢業展/大館電影展/CityU遊戲展

【7月展覽】最近打開 Threads，常會看到 M+《設計啊！感受日常設計之奇妙》展覽的垃圾蟲、「啊」按鈕周邊和裝置洗版，相信是今個夏天最紅的展覽之一。不過夏日炎炎、加上連日大雨，與其在戶外身水身汗，不如躲進冷氣開放的博物館與畫廊，來一場洗滌心靈的藝術之旅。其實除了《設計啊！》，全城各區同期還有一大批各具特色的展覽開鑼，由設計、電影、遊戲到書畫藝術一應俱全。以下就為大家精選 7 月必看的藝文展覽，讓你在雨季盡情吸收藝術養分！



1. M+《設計啊！感受日常設計之奇妙》

《設計啊》展覽（M+）

日本現象級展覽《設計啊！》正式登陸香港 M+！這個展覽源自 NHK 的知名教育 IP《設計啊！》，由電視節目一路紅到實體展館，在東京創下逾 55 萬人次的入場紀錄。展覽拒絕沉悶，最有趣之處是把日常生活細節放大、扭曲，逼你重新看世界。

場內精選多個沉浸式裝置，主打反轉常規。一踏入《動詞公園》，沒有人手操作的剪刀與掃帚竟自動運作，這種工具自行舞動的抽離感，逼使觀眾直視純粹的「動作」。《去出拋》則把重力顛倒，讓你向上拋垃圾，感受物件被廢棄時的空間錯置。最好玩的，必數由 plaplax 創作的《被吃掉的心情》——展廳半空懸掛巨型木筷子，更特別以香港地道「燒賣」點題，觀眾一秒化身點心，親嘗被夾起送入口的滋味。走到《學生椅的奇想》，死板的標準木椅被惡搞拉長，原來「坐」也可以如此自由。

這場展覽剝開了理所當然的日常表象，將極致的幽默感注入設計，目前已於 M+ 開放參觀。

【展覽資訊】

展期：即日至 2027年1月10日

地點：香港西九文化區 M+ 博物館 地下大堂展廳



2. 香港藝術學院畢業展 2026《迴語》

由香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的「藝術文學士」畢業展 2026，將於 7 月 4 至 20 日在灣仔港灣道 2 號香港藝術中心包氏畫廊舉行。這場被視為本港當代藝術家搖籃的年度展覽，匯聚了 34 位應屆畢業生的 50 件作品，範疇涵蓋 8 件陶瓷、27 幅畫作、7 輯攝影作品及 8 件雕塑，並向公眾免費開放，讓大家有機會接觸一眾藝壇新星的心血結晶。

今年展覽以語言現象《迴語》為主題，「迴語」意指單字反向拼寫後會變成另一個詞，例如將「stressed」倒寫成「desserts」，視角一轉，意義全盤翻轉。全場最具張力的，莫過於以廢料直擊心靈的裝置藝術：有曾任職社福界的學生，把記錄著無數隱藏與被忽視生命故事的文件送入碎紙機，再轉化成巨型裝置《Truth Mining #102》，讓觀眾感受那些曾被保存、又被刻意抹去的集體記憶痕跡。

另一焦點落在年屆六旬的參展藝術家莫揮身上。他曾夢想馳騁澳門賽車場，最終卻成了事奉 35 年的牧師。莫揮以原子筆、油彩和一扇「回收木門」創作了《Block H, Mid-Level, Block 3, Tsui Lai Garden》，木門紋理揉合了他 35 年來看盡的人間聚散，每一道刻痕都在拷問人與自我復和的可能。

【展覽資訊】

展期：即日至2026年7月20日

開放時間：上午 10 時至晚上 8 時

地點：香港灣仔港灣道 2 號香港藝術中心包氏畫廊（請使用升降機從 5 樓入場）



3. 香港城市大學「游於藝乎」展覽

香港城市大學（CityU）般哥展覽館迎來十周年，特別舉行全新展覽「游於藝乎」，把古今中外的遊戲玩物直接搬進學術殿堂，以互動方式回顧其發展脈絡，並反思遊戲對文化的影響力。

香港城市大學「游於藝乎」展覽

長久以來，遊戲背負著「浪費時間」的社會標籤，今次展覽特設「益智、有害，還是純粹好玩？」展區直擊痛點，從中世紀社會對賭博的嚴厲管制，一路談到當今電子遊戲引發的暴力爭議，不作對錯批判，只如實呈現社會演變。

展覽另一端的「從『打機』到『電競』」展區，重現廿一世紀初的神作，由玩家熟悉的《Counter-Strike》到《Quake III Arena》均在列；而「Minecraft 獨一無二的遊戲」展區則讓玩家在遊戲中一磚一瓦砌出像素化的香港，甚至能在系統內構建出類似《乓》或《寵物小精靈》的遊戲機制，讓創意全力激盪。至於全場互動性最強的展品，首推《Buckets of Fun》，12 名玩家可實時協作，操控精密的機械臂在波波池中撈起膠球得分，對決過程絕對緊張刺激。

【展覽資訊】

展期：即日至2026年10 月 25 日

地點：般哥展覽館（城大劉鳴煒學術樓 18 樓）

入場：費用全免，請透過網上預約登記 https://www.cityu.edu.hk/zh-hk/bgvisits/



4. 大館展覽「拍住上——光影裡並肩馳騁的我們」

大館去年的「香港電影的卧底世界」，是 2025 年最值得去、甚至「一票難求」的展覽之一；今年原班人馬再接再厲，為電影迷帶來「拍住上——光影裡並肩馳騁的我們」。這個同樣由電影導演陳詠燊策展、香港電影工作者總會協辦的沉浸式展覽，再度將實體空間轉化為 8 部經典港產片的震撼場景，探討香港電影獨有的「團隊精神」。

大館展覽「拍住上——光影裡並肩馳騁的我們」

步入展廳，觀眾會直接撞上「天翻地覆」一幕——場景重現 1991 年《縱橫四海》中上下倒置的畫廊，連吊燈都完全倒掛，迫使觀眾以主角視角體驗盜寶的驚險。再向前走，還有更多充滿野心的場景設計：讓《最佳拍檔大顯神通》的冷酷殺手機械人，正面迎戰《特警新人類 2》的戰略機械人 RS1；亦重現了《警察故事 III 超級警察》的特技場面，讓參觀者在直升機與電單車縱橫交錯的視覺衝擊下感受震撼魅力。

此外，展覽不僅是場景復刻，更是一場香港社會變遷的縮影，從 60 年代《黑玫瑰》、80 年代《最佳拍檔》，再到 2024 年《臨時劫案》，以 9 個幕次的推演，反映不同時代香港人對「拍住上」的演繹；加上多位曾參與上述經典製作的電影人現身說法，正好展現香港電影從業員如何在鏡頭前後緊密合作，成就香港電影的光輝時代。

【展覽資訊】

展期：即日至2026年10月4日

地點：大館 01 座警察總部大樓 LG1 及 LG2 樓複式展室

門票：標準票港幣 $30；優惠票港幣 $20（全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士）；四歲或以下小童免費



5. 英國文化協會《早餐前六件不可能的事》

童年，是純真無邪，還是充滿未知與挑戰？英國文化協會於「書店畫廊」呈獻的全新展覽《早餐前六件不可能的事》，或許能給你全新啟發。展覽題目源自經典童話《愛麗絲夢遊仙境》中白皇后「每天練習相信不可能之事」的情節，藉此喚醒觀眾超越現實的想像力與好奇心。

《早餐前六件不可能的事》

兩位策展人將展覽構建成一段感官與情感交織的成長旅程，從遊戲與想像，到不安與渴望，呈現童年經歷的多重面向。當中 Lisa Milroy 以來自不同地方的郵票拼構畫面，延伸對世界的想像；Wendy McMurdo 則透過一名沉醉於拉奏「不存在的小提琴」的女孩影像，捕捉童年的想像力。

展覽同時觸及成長中的張力與矛盾：Elisabeth Frink 的作品源於她二戰時期的童年記憶，喚起人們對當今仍身處戰亂兒童的關注。香港藝術家方面，李鈺淇（Florence Yuk-ki Lee）以鳥瞰視角從飛機窗外俯瞰世界；陳惠立（Chan Wai Lap）則以充滿創意的筆觸，將平凡的數學堂與木工堂化作生動場景。整個展覽引發對當代兒童成長處境的思考，並強調為孩子保留想像、遊戲與創造空間的重要性，適合親子同遊細味。

【展覽資訊】

展期：即日起至 2026 年 11 月 15 日

地點：英國文化協會「書店畫廊」（香港金鐘法院道三號地下）



6. 大館當代美術館「開箱 2026：怡人之境——賴恩．維拉馬爾」

除了人氣爆燈的「拍住上」，大館當代美術館今個月更同場加映一個充滿療癒感的參與式項目。今年夏季，菲律賓著名紙雕藝術家賴恩．維拉馬爾（Ryan Villamael）帶來《怡人之境》（Pleasant Place）。這位藝術家以紙材構築雕塑聞名，借鑑菲律賓傳統剪紙藝術，藉此反思歷史、集體記憶與地方特性。

大館當代美術館「開箱 2026：怡人之境——賴恩．維拉馬爾」

展覽名稱源自拉丁文「Locus Amoenus」，意指如夢似幻的田園之境，象徵庇護、豐饒與和諧。今次最特別之處，在於它打破了美術館一貫的「白立方」展覽形式，一改藝術創作的既定角色，邀請觀眾化身創作者。觀眾可漫遊於這片沉浸式、如林般的環境之中，在漂浮的枝葉下穿梭，更能透過工作坊親手創作成簇的樹葉、藤蔓或抽象的地形碎片，拼組出一個個微型風景，映照各自心中對「怡人之境」的想像；不同年齡的觀眾共同創作一片紙藝樹冠，最終交織成一張彼此相連的故事之網。

值得一提的是，賴恩・維拉馬爾來頭不小，2015 年憑展覽「群島」獲亞典耀藝術獎，其後參與新加坡雙年展及日本琵琶湖雙年展，2021 年更獲頒著名的「菲律賓文化中心十三名藝術家獎」，作品曾於巴黎東京宮、柏林世界文化宮及香港 Para Site 等地展出。

【展覽資訊】

展期：即日至2026年8月2日

地點：大館賽馬會藝方一樓



7. 香港故宮文化博物館「欣於所遇——黃君實的書畫鑒藏與藝術」

對於傳統書畫愛好者而言，香港故宮文化博物館的最新特展絕對是本月焦點。這是香港著名書畫家及鑒藏家黃君實先生（1934–2026）在香港的首個大型回顧展，亦是香港故宮首個館藏書畫展覽。黃君實於今年 4 月仙遊，他生前與夫人慷慨捐贈了 68 件珍貴作品，促成這次意義非凡的展覽，以紀念他以書畫為生命的一生。

香港故宮文化博物館「欣於所遇——黃君實的書畫鑒藏與藝術」

展覽以王羲之《蘭亭序》中的「欣於所遇」為題，分為三大單元。亮點展品包括黃氏植根晉唐的《臨二王行楷》手卷，以及氣勢磅礴、融會歷代法書精髓的草書蘇軾《前赤壁賦》。除了個人創作，展覽更展出他珍藏的古代名跡，如仿黃公望《富春》一角及仿龔賢《千巖萬壑》等山水佳作。

另一大看點是「群賢畢至」單元，展出黃氏與謝稚柳、賴少其等藝壇宗師的合璧之作，以及啟功、徐邦達等名宿的題跋，見證跨越半世紀的藝壇友誼與文人惺惺相惜之情。展覽全面呈現了黃君實集學者、鑒藏家與藝術家於一身的傳奇造詣。

【展覽資訊】

展期：即日至2026年9月30日

地點：香港故宮文化博物館 展廳 6

門票：標準門票港幣 $70；特惠門票港幣 $35



8. 香港藝術館「由重讀到重逢——再遇館藏中國書畫」

小時候背誦過的古詩文，你還記得多少？香港藝術館虛白齋藏中國書畫館的全新展覽「由重讀到重逢」，巧妙地將古典文學與中國書畫結合，邀請觀眾帶着人生歷練與當下經驗，重新品味那些曾經死記硬背的詩詞歌賦，在筆墨間尋找失落的感動。

展覽分三期展出，每期精選約 60 件套虛白齋與館藏中國書畫，透過「千古風流」、「君子之風」、「山水情懷」及「感性歲月」四個篇章，帶領觀眾走進文人的精神世界。第一章「千古風流」圍繞課本中耳熟能詳的經典而展開，由蘇軾筆下的赤壁、王羲之的蘭亭、曹植的洛神，到屈原的離騷，看歷代書畫家如何以筆墨回應這些千古名篇；焦點展品包括張大千與徐操合繪的《赤壁夜遊圖》，以及祝允明 1496 年所書的行書《離騷》手卷，行筆圓潤而不失剛勁，飽含情感張力。

香港藝術館「由重讀到重逢——再遇館藏中國書畫」

其他篇章亦各有看頭：「君子之風」以梅、竹等花木寄託文人氣節，展出鄭燮的《竹石圖》；「山水情懷」則有黃賓虹八十六歲時融合古法與寫生的山水四屏；「感性歲月」以任頤的《雙鵝圖》等作品，留住尋常歲月中最親切感人的光景。想避開人潮、靜靜細味詩畫同源之美，這裡是絕佳去處。

【展覽資訊】

展期：2026 年 6 月 26 日起

地點：香港藝術館二樓虛白齋藏中國書畫館



9. PMQ 繪本館「繪本變形記」

繪本只是小孩子的專利？PMQ 元創方繪本館全新企劃「START FROM HERE」第二彈展覽「繪本變形記」，絕對會顛覆你對繪本的刻板想像！

展覽由本地設計師兼繪本作家劉紹增（Benny Lau）親自操刀策劃，將整個空間打造成一個充滿玩味的「紙張實驗室」，帶領觀眾從設計與美學的獨特視角，重新探索繪本在翻頁之間的詩意與驚喜。

PMQ 繪本館「繪本變形記」

焦點落在 Benny 從世界各地精選的逾 20 本實驗性繪本，並巧妙分為三大展區：首先是「特別尺度與形狀的繪本」，挑戰傳統書本的物理界限，以獨特的紙張質地和剪裁衝擊讀者的第一印象；接着是「3D 立體繪本」，書本化身為一幢幢微型建築，打開「屋頂」便能窺探內裡的小劇場；最後是「Pop-up 與可動式繪本」，結合精密的摺紙工藝，讓平面圖像躍出紙面，變成富動感的微型藝術裝置。

除了靜態展示，牆上更佈滿大小不一的立體紙本裝置與提問，激發參觀者的創作靈感。展覽期間，Benny 更會化身「店長」駐場，並舉辦「一張紙造一本書」手工書工作坊及「手動故事立體造」工作坊，親自教授 Pop-up 紙樣製作。

【展覽資訊】

展期：即日起至 2026 年 9 月 3 日

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 5 樓 H501

門票：即日門票港幣 $20（可同日參觀味道圖書館「食譜藏珍」展覽）；通行證港幣 $80，由策展人設計成手繪書脊「迷你書架」，兼可作書籤，適用於指定展期



10. PMQ 味道圖書館「食譜藏珍」

看展覽也能令人食指大動！PMQ 味道圖書館（Taste Library）迎來全新「客席策展人」企劃，首發陣容由字字研究所出版人呂嘉俊（Michael Lui）領軍，帶來極具話題性的「食譜藏珍」展覽。在 Michael 眼中，食譜從來不只是烹飪工具書，而是一個時代的風土紀錄與生活美學的縮影。

展覽精選逾 20 部食譜，分為「家常之味」、「歷史見證」、「大師食譜」與「創意啟蒙」四大部分。當中最能勾起集體回憶的，必數陪伴一代人成長的《方太任利莎世界》，翻開食譜再配上電視節目片段，昔日看烹飪節目的回憶瞬間湧現。喜歡米芝蓮的話，可細看 Paul Bocuse、Alain Ducasse、Joël Robuchon 等世界名廚的經典食譜；想尋找創作靈感的，則有 Nobu 松久信幸、江振誠及 Noma 創辦人 René Redzepi 的著作。展覽更邀來方太（方任利莎）、鄧家濠、彭奕霆及陳潔盈等跨世代飲食人，首度公開私藏食譜或手稿。

暑假期間亦設多場破格活動，包括由呂嘉俊「曬冷」珍藏的「曬書日」、由飲食 KOL 傅子瑜神還原百年前菜式的「翻生食譜：100 年前吃什麼？」，以及可帶走心愛書籍的「書派對」，喜歡講飲講食的朋友必去！

【展覽資訊】

展期：即日至2026年8月30日

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 5 樓 H504

門票：成人即日門票港幣 $20；身高 100cm 以下小童免費（門票可同日參觀 PMQ 繪本館）



11. 香港知專設計學院年度設計展 2026

踏入七月，又是一眾設計系畢業生大展拳腳的季節。面對 AI 技術迅速發展，新生代設計師如何突圍而出？「香港知專設計學院（HKDI）年度設計展 2026」以「跨學科協作」、「產學融合」及「創業精神」為三大發展核心，匯聚建築、室內、產品、數碼媒體及時裝等多個學系的傑出畢業作品。

展覽亮點之一，是數碼媒體學系藝術科技（節目及表演）畢業生的《魔法書房》，畢業生於虛擬製作錄影廠親手打造了一本「巨型魔法書」，融合細緻的光影投射與立體場景，帶來感官盛宴之餘，亦展現學生運用前沿技術進行空間敍事的能力。

至於最貼地、最有話題的，必數基礎課程文憑（設計）畢業生的《港樓物語》，作品將香港多座經典建築轉化為時下大熱的盲盒公仔，別出心裁地結合可愛的法國鬥牛犬形象，把潮流玩具變成「微型歷史博物館」；只要用手機掃描公仔，更能透過 AR 技術即時解鎖建築背後的歷史故事，用最貼近年輕世代的方式傳承香港人的集體回憶。

此外，傳意設計學系聯同荷蘭收藏級橡膠小鴨品牌 Budduck.com 跨界合作的《巴閉鳥起航》亦不容錯過，項目展出 1,000 隻由學生親手彩繪、獨一無二的藝術鴨子，圍繞「香港本土文化」及「中西文化交融」兩大主題，場面壯觀。

【展覽資訊】

展期：即日起至 2026 年 9 月 23 日

地點：香港知專設計學院（將軍澳景嶺路 3 號）

