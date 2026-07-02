Y.M.C.A.主唱Victor Willis病逝 盤點林子祥+TWICE等多國翻唱版本

《Y.M.C.A.》作曲人及主唱Victor Willis逝世，這位美國70年代傳奇Disco樂隊 Village People 創隊成員兼主唱於6月30日因急病離世，享年74歲。香港樂迷而言，Willis未必是熟悉的名字，但他留下的《Y.M.C.A.》，卻透過多次改編，成為橫跨半世紀、幾代人，甚至香港人都非常熟悉的集體回憶。



「鄉巴佬樂團」（Village People）主唱維克多威利斯Victor Willis（Facebook@Victor Willis）

Victor Willis是樂隊的核心人物，親自參與創作及主唱了1978年的經典名曲《Y.M.C.A.》。這首歌憑藉強勁的節奏與標誌性的肢體舞蹈，曾在17個國家奪下排行榜冠軍，至今仍是全球各地派對及體育活動的常見曲目。美國總統特朗普經常在造勢集會播放《Y.M.C.A.》，並在Willis離世後於社交平台悼念，自認令這首歌再度翻紅。

美國知名樂團Village People靈魂人物Victor Willis (右) 於6月30日辭世，享壽74歲。(Reuters)

香港樂迷而言，Willis未必是熟悉的名字，但他留下的《Y.M.C.A.》，卻透過多次改編，成為橫跨半世紀、幾代人共有的集體回憶。

入選格林美名人堂

Willis於1951年生於德州，他自小在教會唱聖詩，及後轉向爵士與騷靈。他曾在紐約發展百老匯事業，參演過《The Wiz》等舞台劇，並於1977年成為Village People的創隊主唱。樂隊成員分別化身為警察、建築工人、牛仔、印第安酋長等美國典型角色。

1978年推出的《Y.M.C.A.》成為樂隊招牌金曲，此曲在1979年初登上美國榜第二位，同時奪得英國榜冠軍，成為樂隊最熱門的作品，時至今日仍是不少體育盛事的必播歌。這首舞曲的歷史價值亦獲官方肯定。2020年，美國國會圖書館以「美國文化現象」為由，將《Y.M.C.A.》列入「國家錄音登記名冊」，翌年此曲更入選格林美名人堂。

維克多威利斯Victor Willis在社交平台分享的相片。（Facebook@Victor Willis）

Willis解釋，這首歌的靈感來自他對三藩市市區青年會的認識，包括游泳、籃球、田徑，以及廉價的食物和房間。對他而言，《Y.M.C.A.》是一首關於基層青年尋找歸屬、互相扶持的勵志歌曲。

林子祥《YMCA好知己》

《Y.M.C.A.》的魅力不僅風靡歐美，香港歌手林子祥曾推出粵語改編版本《YMCA好知己》，由黃霑填詞。

黃霑的粵語版把原曲改寫成一首關於兄弟情義的歌，其中一句「我哋世上同行萬里，就似兄弟」，將一首西方Disco舞曲徹底本土化，成為不少香港人的成長印記，也長年是迎新營、聚會場合的熱門大合唱曲目。

西城秀樹《YOUNG MAN (Y.M.C.A.)》

早在林子祥之前，《Y.M.C.A.》已在亞洲掀起翻唱潮。1979年，日本歌手西城秀樹發行改編單曲《YOUNG MAN (Y.M.C.A.)》，唱片公司宣稱銷量達140萬張，日本Oricon統計亦逾80萬張[7]，是亞洲區最廣為人知的版本之一。

「哈林」庾澄慶《Y.M.C.A.》

到了90年代，台灣歌手「哈林」庾澄慶亦曾翻唱此曲，以標誌性的搖滾與流行元素為歌曲注入新生命。

TWICE《Y.M.C.A.》

時至近年，人氣韓國女團TWICE亦於2016年在韓國綜藝節目《不朽的名曲》中演繹過這首經典。她們保留了原曲的歡樂節奏，並在副歌加入招牌的「拼字母」舞蹈動作，成為粉絲津津樂道的翻唱舞台之一。