《UFO離奇命案》結合都市傳說瘋狂「扭橋」　令人拍案叫絕！|何故

《UFO離奇命案》以獨特的敘事結構，結合半真半假的都市傳說，玩得好開心，玩得好過癮，在瘋狂「扭橋」中，卻是前後呼應，並且言之有物，令人拍案叫絕！



楊偲泳在《UFO離奇命案》中，飾演一位典型港女，又是演技的另一突破。（影片截圖）

《UFO離奇命案》由郭家禧及李振傑共同編導，何肇康及蔡嘉桁共同編劇，郭家禧及馮惠思聯合監製，凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑、黃德斌、以及來自澤塔星的「小灰人」主演。這是一部香港懸疑驚慄荒誕黑色幽默喜劇，既是「香港史上首部癲喪UFO爆笑喜劇」，也是2026年7月唯一上映的全新香港電影。

《UFO離奇命案》未上映已獲得肯定，先在第32屆香港電影評論學會大獎獲到推薦電影、以及最佳編劇（郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁），第44屆香港電影金像獎亦獲得3項提名，包括新晉導演（郭家禧、李振傑）、最佳編劇、以及最佳男配角（陳湛文），其後入圍紐約亞洲電影節、西班牙維克亞洲夏季電影節、金馬奇幻影展等多個影展，並且在第28屆意大利烏甸尼遠東電影節（Udine Far East Film Festival）勇奪「白桑莓大獎」（Mulberry Award for First Time Director），這是該屆唯一得獎的香港電影。

《UFO離奇命案》以虛構的「東頭山」作為主要舞台，25年前，小學生豪仔在好友馬澤恆及馮文傑目擊下，於東頭山上離奇失蹤，從此再沒有人見過他，「東頭山小童失蹤案」正式成為神秘的都市傳說。25年後，馬澤恆（凌文龍 飾）已成為網紅，起初只是為了吸引流量，請來演員金志材（陳湛文 飾）飾演豪仔，他們重返東頭山，打算跟馮文傑（林子傑 飾）一起整蠱女朋友劉佩雯（楊偲泳 飾），怎料整蠱行動卻釀出真命案！馬澤恆的計劃被打亂後，神秘勒索人、網台《星塵往事》主持人「星塵大師」（黃德斌 飾）、甚至是外星人竟然連環出現，情況愈演愈失控，然而，在警員（陸駿光 飾）突然到達案發現場後，一切竟然跟25年前的失蹤案件有關？

《UFO離奇命案》是久違了的香港喜劇，演員擦出火花，劇情峰迴路轉，而且在有限的條件下，在劇情不斷反轉再反轉之間，讓觀眾幾乎由開場笑到完場，絕對是「蔗渣價錢，燒鵝味道」，以三百萬港幣製作、四個場景完成拍攝，卻比很多大製作更令人驚喜！早在主持網台節目《神秘之夜》時，已認識編導之一的李振傑，很開心，也很感恩，看著他可以將自己喜歡的題材拍成電影，而且是一部足以承先啟後的佳作，實在令人非常鼓舞，建議投資者及主創團隊可以考慮將這個故事改編成為舞台劇。

《UFO離奇命案》前名《羅茲威爾殺人事件》，個人認為這個新片名更簡單和直接，而且清楚點出主題，重點在於「離奇」二字，英文片名「Unidentified Murder」也是很有意思。本片在金馬奇幻影展的簡介，「劇情一路翻轉，戲中有戲，節奏明快，情節緊湊，精采直逼《一屍到底》。」（由上田慎一郎編劇及導演，日本片名《カメラをとめるな！》，香港譯名《屍殺片場》），有別於《屍殺片場》裡主角們為了電影和夢想而撐到最後一刻的熱血，《UFO離奇命案》卻在最後一刻讓觀眾見證主角們多年來的友誼，精彩的結局充滿了窩心暖意，個人認為更勝《屍殺片場》。