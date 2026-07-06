Dua Lipa化身圖書館長！於葡萄牙「世界最美書店」開設禁書圖書館

流行天后 Dua Lipa繼創辦「Service95」讀書會後，她最近於葡萄牙波圖（Porto）被譽為「世界最美書店」的萊羅書店（Livraria Lello）內，正式開設了首間實體圖書館，名為「宣言圖書館」（Manifesto Library）。



擁有 120 年歷史的萊羅書店與 Dua Lipa 合作的「宣言圖書館」，選址於書店新建、由普立茲克獎得主建築師 Álvaro Siza 操刀設計的文化禮堂內，館內精心挑選了約 100 本曾遭審查、封禁或下架的爭議性書籍。這些藏書圍繞四大核心主題：「權力、控制、聲音與記憶」，希望為那些被邊緣化、甚至被人試圖抹去的思想提供一個安全的容身之處。

禁書圖書館內部（Service 95）

「禁書圖書館」收藏了哪些作品？

瑪格麗特·愛特伍（Margaret Atwood）《使女的故事》（The Handmaid's Tale）

瑪格麗特·愛特伍（Margaret Atwood）《使女的故事》（The Handmaid's Tale）

這部反烏托邦經典深入探討極權社會下女性的身體自主權。近年在美國多個學區，這本書因為「內容過於露骨」或觸及敏感的性別議題而屢屢被要求下架，卻也因此成為女權與反壓迫的重要象徵。

雷金納德·德韋恩·貝茨（Reginald Dwayne Betts）《Felon》（重罪犯）

雷金納德·德韋恩·貝茨（Reginald Dwayne Betts）《Felon》（重罪犯）

作者以自己曾入獄的經歷，透過詩歌揭露美國監獄系統的殘酷，以及邊緣人的掙扎。這類觸及體制黑暗面與種族不公的作品，往往在主流教育體系中面臨嚴格審查。

薩爾曼·魯西迪（Salman Rushdie）《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）

薩爾曼·魯西迪（Salman Rushdie）《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）

這位因《魔鬼詩篇》而面臨長達數十年追殺令、甚至曾遇刺重傷的作家，他的作品正是言論自由撞上政治與宗教權力時，最血淋淋的例證。館內把這本書收錄在「聲音」分區，讓那些長期被消音的觀點重新被聽見。

奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）《雅各之書》（The Books of Jacob）

奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）《雅各之書》（The Books of Jacob）

這位波蘭諾貝爾文學獎得主的代表作，因為挑戰了波蘭右翼民族主義單一的歷史敘事，在國內曾面臨猛烈的政治抨擊與審查壓力。圖書館把它放在探討「記憶」的分區，正好呼應書中對抗集體遺忘、保存歷史真相的主題。

除此之外，館內還收錄了大量探討種族問題、性別認同，以及專為 LGBTQIA+ 族群書寫、卻被限制展示的書籍。

Dua Lipa（IG）

Dua Lipa 表示，這座圖書館是為別人想抹去的書、勇敢揭露權力真相的作者，還有不想被別人規定只能讀甚麼的讀者而設。她強調，與其告訴大家該讀甚麼，不如把決定權交還到讀者自己手上。