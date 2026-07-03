莫奈《睡蓮》倫敦拍出港元4.2億　香港藝術館免費看同系列真跡

印象派大師莫奈（Claude Monet）的作品向來國際藝術市場的焦點，在日前倫敦蘇富一場晚間拍賣中，莫奈的《睡蓮》（Nymphéas）以4,080萬英鎊（約港幣4.2億）成交。想親眼看看這位大師的真跡，其實不必飛去英國。香港藝術館現正舉行的「園美生活──中外園林藝術」展覽，就免費展出兩幅莫奈《睡蓮》系列作品，市民可以近距離欣賞。



莫奈《睡蓮》（Nymphéas）（Sotheby‘s）

倫敦蘇富比晚拍單晚成交新高

這場拍賣分兩部分：先是英國億萬富豪劉易斯（Joe Lewis）的私人珍藏專場，其後是「現代及當代藝術」晚間拍賣。前者以2.96億英鎊成交，創下倫敦單一藏家專場的紀錄；後者則錄得9,710萬英鎊。兩場合計約3.93億英鎊（約港幣40億），是歐洲拍賣史上單晚總成交額的新高。

《睡蓮》是當晚的重點拍品之一，作品呈現莫奈晚年對吉維尼（Giverny）花園水池的觀察，畫面上的睡蓮與水中倒影交織成一片色彩。這幅《睡蓮》曾是美國德州女富豪Anne H. Bass的珍藏之一，2022年時在紐約佳士得以5,649萬美元（約4.43 億港元）成交，不過短短四年後畫作再度轉手，帳面價值實質下跌約12%。

香港藝術館免費看「同款」真跡

看着海外拍賣的數字，你或許會覺得這類作品離自己很遠，但其實香港藝術館（HKMoA）現正舉行的「園美生活──中外園林藝術」展覽，就免費展出兩幅莫奈真跡，分別是《睡蓮》（1906）及《睡蓮池》（1900），兩者均借自芝加哥藝術博物館。

香港藝術館展出莫奈真跡（政府新聞處）

這次展覽首度在港匯聚北京故宮博物院、芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館合共106件套精選畫作和文物，以「造園、遊園、賞園」三個部分為主軸，帶觀眾走進清帝乾隆、法國國王路易十四的宮廷花園，也漫遊莫奈、張大千、文徵明等文藝大師筆下的庭園。除兩幅莫奈作品外，還可看到張大千的《八德園迎客徑》《潑彩山水》，以及文徵明的《蘭亭修禊圖》等。

莫奈一生專注捕捉自然中光與影的變化。在展場中，觀眾可以放慢腳步，細看畫布上光線與色彩的層次。展期由即日起至7月29日，免費入場，不妨約朋友去看看這批與倫敦拍賣同屬一個系列的莫奈真跡。