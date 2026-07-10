反斗奇兵5｜20大彩蛋致敬多部Pixar經典 巴斯光年二維碼含意是？

《反斗奇兵5》上映後迅速掀起全城熱話，不但連續三週穩坐香港外語電影票房冠軍，電影全球票房亦衝破7.6億美元，氣勢驚人！隨著熱潮持續，片方亦公開電影中的20大彩蛋，影迷即使已看過一次，亦可再入戲院「二刷」尋找細節中的巧思，現在就讓我們一起看看彼思藏了甚麼「小心思」。



1. 彼思標記一：薄餅星球車

Pixar彼思動畫迷必定知道的薄餅星球車，自從1995年在《反斗奇兵》首度亮相，這輛白色車頂的黃色小車便成為彼思動畫的必備元素。而今次就在翠絲帶領一眾玩具朋友騎著馬展開拯救行動時，在路上飛快駛過，翠絲更因而立即叫停大家靜止，以免被人類發現。

路上駛過的薄餅星球車。

2. 彼思標記二：「A113」

「A113」是在加州藝術學院的課室門牌號碼，是許多彼思始創成員的母校 ，所以對他們來說意義重大。「A113」曾經出現在《怪獸大學》的門上號碼、《汽車總動員》中的火車車號，以及《蟲蟲危機》中的箱子編號等。 而這次則偷偷藏在艾曼妮和女兒的一張照片上，印著「TS-A113」這組號碼。

3. 街景暗藏玄機？

當載著玩具的物資捐贈車在公路車道駛過時，可以見到在以往《反斗奇兵》數集中出現過的熟悉的街景，包括薄餅星球餐廳、恐龍堡油站、好夢汽車旅館等商店。

4. 米奇老鼠首現彼思動畫

故事中貝斯的兒童相機單眼妹向便便樂和去街Guide展示了一張貝斯在迪士尼樂園戴著米奇老鼠帽的留影。這是首度有關迪士尼樂園的彩蛋直接現身彼思動畫。

5. 經典白雲圖案

在《反斗奇兵》中，作為主場景的安仔房間貼有藍天白雲牆紙，而這亦成為了整系列的代表圖案。所以在《反斗奇兵5》中，胡迪回到寶妮房間時，他背後地上的小黑板上就有由粉筆畫成幾朵白雲的經典圖案。

胡迪背後的小黑板上有由粉筆畫成幾朵白雲的經典圖案。

6. 卡佬戰鬥兵再度出現？

卡佬戰鬥兵早在《反斗奇兵》第一集出現並慘遭破壞王阿薛炸毀，後來在《反斗奇兵 4》更出現多種造型。卡佬戰鬥兵總以第三人稱稱呼自己而被觀眾記住。而這次他再度出現在被貝斯遺忘了的一堆玩具中。

《反斗奇兵》曾出現的卡佬戰鬥兵。

7. 胡迪與巴斯光年重逢引眾人懷念

今集胡迪與巴斯光年再度重逢，見面時巴斯光年以雷射光對準胡迪，胡迪大叫「有外星人！」並乘機偷取巴斯光年的星星貼紙，巴斯光年把胡迪帶上半空飛行以及他們跳上車尾的追趕場面等，皆與《反斗奇兵》第一集相呼應，勾起了《反斗奇兵》忠粉的回憶。

胡迪與巴斯光年。

8. 黑武士對白呼應《反斗奇兵2》

原裝巴斯光年向巴斯光年大軍闡述身為玩具的使命時，說「search your feelings and you know it to be true」，這正是《星球大戰之帝國反擊戰》中黑武士對路克天行者說的經典對白。巴斯光年亦向大軍披露「索克天王是你們的爸爸」，引起全軍大叫「不！」，呼應《反斗奇兵2》的經典場面。

9. 抱抱龍變《怪獸公司》毛毛

在小叉婚禮上， 抱抱龍中毒後全身變藍和出現紫色斑點，與《怪獸公司》的毛毛造型非常相似。

上圖是抱抱龍，下圖是《怪獸公司》的毛毛。

10. 《海底奇兵》場景

莉莉平板瀏覽網頁時，螢幕上出現題為「How deep is the ocean?」的配圖，看似是《海底奇兵》的海底場景。

莉莉平板瀏覽網頁貌似《海底奇兵》海底場景。

11. 變形金剛驚現遺棄玩具堆中？

《反斗奇兵》的玩具角色一向會加入真實的玩具品牌，例如Barbie、薯蛋頭先生。今次翠絲在鄰居後園見到一堆被遺棄的玩具，當中發現一個可以變身飛機的機械人，令人聯想到變形金剛。

12.《狸想奇兵》主角與寶妮成朋友

寶妮的兩個朋友在平板電腦上的頭像分別是海狸和小鳥。前者是《狸想奇兵》代表動物，後者來自彼思金像動畫短片《For the Birds》。

平板電腦上的朋友頭像分別是海狸和小鳥。

13.《小鹿斑比》配樂

巴斯光年大軍在森林裡遇上各式動物，當中包括一隻小鹿和兔仔，同時響起歌曲「Love is a Song」，這正是迪士尼1942年經典動畫電影《小鹿斑比》的開場金曲。

14. 致敬西部片《獨行俠決鬥地獄門》

胡迪身穿斗篷的造型與奇連伊士活 (Clint Eastwood) 在西部片《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly) 的造型相仿，相信是致敬該部電影。

15. 鴨仔草圖預告音樂劇動畫

莉莉平板瀏覽的其中一個網頁時，當時螢幕上出現一份鴨仔草圖，題為「Ducks win prizes」，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。

莉莉平板螢幕上出現一份鴨仔草圖。

16. 暗藏《翻生貓奇遇記》預告

彼思動畫經常在作品中暗藏下一部新作的彩蛋，而今集《反斗奇兵5》就預告了將於2027年3月上映的《翻生貓奇遇記》(Gatto)。

首先是莉莉平板螢幕上出現了一個名為「Pigeon Piazza」的遊戲，正是代表《翻生貓奇遇記》的意大利威尼斯故事背景，當中的流浪貓角色對白鴿非常癡迷。而在電影尾聲，當便便樂、單眼妹等在貝斯書枱上觀看電腦裡的婚禮照片時，出現一罐名為「Saverio」的薄荷糖，其實就是《翻生貓奇遇記》一隻白鴿角色的名字。

17. 巴斯光年二維碼含意

高科技版巴斯光年身上的二維碼「UPDT_1195-2INFTY_PLS」，當中亦有含意。「1195」代表了《反斗奇兵》首集在1995年11月上映，而2INFTY則代表了巴斯光年的經典口頭禪「To Infinity and Beyond」。

高科技版巴斯光年。

18. 便便樂橙色頭髮含意

這次為角色配音的是名嘴主持康南奧拜仁 (Conan O’Brien) ，而在貝斯的幻想遊戲中，便便樂的橙色頭髮正是他的招牌髮型。

19. 便便樂致敬已故美術設計師

莉莉平板和便便樂的玩具牌子「Eggman」是致敬《反斗奇兵》系列的已故美術設計師Ralph Eggleston。他除了創造《反斗奇兵》系列外，同時也是《海底奇兵》、《怪獸公司》以及《腦筋急轉彎》的導演，是彼思動畫的靈魂人物。

便便樂。

20. 片尾彩蛋

《反斗奇兵5》散場前有兩段片尾片段 ，分別是關於50個巴斯光年大軍的最終歸宿，以及莉莉平板帶領一眾玩具朋友Rap首歌，切勿錯過。