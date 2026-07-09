SPARKLE x 柏寧酒店跨界合作 紅白藍+油尖旺文化變身打卡靚房

香港設計師Karen Chan陳嘉賢的時裝品牌SPARKLE by KAREN CHAN ，與香港柏寧酒店（The Park Lane Hong Kong）攜手打破常規，7月起至10月4日推出全港首個「文化 × 旅遊 × 時尚」跨界聯乘項目——【Living in Fashion】Fashion Experience Staycation。今次設計師將標誌性的「港風新中式」美學，直接植入旅客的住宿空間，將6間主題客房大改造，變成6個期間限定的微型香港故事展覽館，讓旅客在維港美景前，感受濃厚的本土情懷。



以香港非遺為靈感的客房！

這次聯乘精選了三大原創設計主題，每一個都極具話題性，充分代表香港文化。例如「RED WHITE BLUE 華麗紅白藍」，以大街小巷常見的紅白藍尼龍袋為基礎，結合千鳥格圖案，帶來更當代的時尚感覺。紅白藍在房內不再侷限於實用，而是展現了一種前衛態度，完美呈現當代香港新舊融合，傳統與現代交匯的文化匯萃特色。

至於旅客必到之處的油尖旺區，設計師亦創作了相應的「YAU TSIM MONG 美麗油尖旺」主題客房。與香港歷史博物館（Hong Kong Museum of History）聯乘，以油麻地果欄、金魚街、上海街當舖及天星小輪這些令海外遊客印象深刻的元素為靈感，用鮮明色彩重現新舊交融的城市魅力及香港生命力。

喜愛傳統文化的，亦有「CANTONESE OPERA 粵劇」。這個與香港文化博物館（Hong Kong Heritage Museum）聯乘之作，更找來另一香港著名設計師馮建輝（Ken Fung）合作，運用紅白藍幾何線條與霓虹色彩，在客房內勾勒出粵劇名伶的動感身影，向這項世界級非物質文化遺產致敬，同時宣揚這項富歷史及藝術價值的民間技藝。

這些客房內更配備了與德國聯乘的主題隨芯咖啡機、WiFi智能電熱水壺等，除了美觀，亦完美兼顧實際需要。

穿上新派華服 走進博物館打卡

住客的體驗並不局限於房門之內。每晚住宿，客人均可獲免費租借 SPARKLE by KAREN CHAN 的「新派華服」一天，換上港風新中式裝扮，漫步銅鑼灣街頭，你就是流動的城市風景，讓自身真正成為城市的一部分。

這趟旅程還鼓勵客人走入歷史，只要手持柏寧酒店房卡，前往香港歷史博物館或香港文化博物館拍照，並分享至社交平台，即可於指定體驗店換領價值 HK$199 的【BLOOMING ERA COLLECTION】花形木扇。

味蕾上感受港式集體記憶

除了視覺與觸覺，亦可從味覺體驗香港。柏寧酒店大堂餐廳 Ebb & Flow 同步打造了「港式印記」主題下午茶，食物方面亦同樣以香港文化為靈感，既有港式炸蝦丸子、香麻叉燒酥、焗鮑魚迷你撻等鹹點亮點；又有奶茶忌廉撻、楊枝甘露布甸等甜點 。

另外，預訂主題客房的旅客，將獲贈兩張門票，親臨2026年9月5日舉行的 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）SPARKLE by KAREN CHAN 品牌時裝秀，見證 2027 全新系列全球首發，以及「NICS 未來華服」年輕設計師比賽的總決賽。