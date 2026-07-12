在飲食文學中傳承香港味道！台灣新版《回憶中的香港味道》|何故

2026年6月27日，在台北飛地書店舉行的台灣新版《回憶中的香港味道》新書分享會「以飲食文學中傳承香港味道」，經已圓滿結束，感謝大家的支持！



我在是次新書分享會，由《打邊爐》系列到《回憶中的香港味道》系列，總結了超過十年來創作香港飲食文學的心路歷程、整理了近年不同餐飲劇場的來龍去脈、並且我分享了台灣新版10個故事背後的故事，講解我如何由「美食作家」變成「搞事作家」，重點是鼓勵大家一起用自己的方法，保留和傳承屬於我們的「香港味道」。

（圖片由作者提供）

這次由時報文化出版的《回憶中的香港味道》，為何我會稱之為「台灣新版」？首先，我重寫了近三分二內容，除了將異體寫法像「緣份」更正為台灣的規範標準字詞「緣分」等，也修改了香港版不滿意的地方，當然亦忍不住加入了新的劇情，然而，更重要是附加了很多注釋，其中【一千零一個開始的理由】的一章，由原本只有7個注釋，暴增至31個，期望可以加深台灣讀者對於香港歷史、文化、飲食、以及餐館的認識。

台灣新版《回憶中的香港味道》是從香港版的4卷中，超過30個故事裡精選10個，分別是以不同身分的「我」為主角，從而讓讀者透過不同的劇情，體驗不同的「香港味道」。然而，其實總共有11個故事，因為壓軸的《移民前的最後100餐》是分兩回收錄於香港版的卷一及卷二。

（圖片由作者提供）

第一章【第一個半天的應援】的主角，是一個初入行的助理製片，首個工作天班遇上開鏡拜神儀式，主要演員的粉絲送上大量不同種類的香港特色美食作為「應援」，只是半天已令他吃不消！這一章的部分情節是我的親自經歷，我特別展示了當年參與某部電視劇時的拜神燒豬，以及粉絲們的「應援」的相片，為現場讀者熱身。

第二章【茶餐廳的親善大使】的主角，是一個敬業樂業的「茶餐廳的親善大使」，負責教導客人「茶餐廳的餐桌禮儀」，但更重要是在ABCD餐中思考香港人的生活哲學。這個故事已經多次改編為餐飲劇場，由亦師亦友的邱萬城主演，我也開始嘗試製作有聲書。

第三章【談一場像車仔麵的戀愛】的主角「車老師」，是一位以美食來教育大家如何好好生活的人生導師，他鼓勵大家跟美食談戀愛，除了需要屬於自己的「Comfort Food」，更重要的卻是「Come Back Food」！這是受到亦師亦友的邱萬城所啟發的新角色，正期待他往後更活躍的表現。

（圖片由作者提供）

第四章【一千零一個開心的理由】的主角，是一個文化導賞員，他在飲食界的結業潮下，透過這次有趣的美食文化導賞團，成功找到令自己開心的方法，重點是要將香港變回屬於香港人的「遊樂場」！這個故事於今年5月改編為餐飲劇場音樂劇，由年輕唱作歌手梁煒謙主演，期待有機會重演。

第五章【那個下午，我在露台煎西多士】的主角，是一個身分神秘的西多士愛好者，某個悶熱的下午，他日獨自在露台煎西多士時，突然收到舊室友的前女友的來電，勾起了一段難以忘懷的回憶。這是向村上春樹和達明一派的故事，也是第一個在台灣演出的故事，具在特別的意義。

第六章【代吃服務員的幸福一天】的主角，是一個「代吃服務員」，除了為客戶「代吃代喝代打卡」，還會提供不同的增值服務，為未能親身品嚐香港味道的客戶完成各式各樣的心願。我透露了一個在香港分享會沒有公開的秘密：這個本來是屬於《打邊爐》系列的科幻故事，卻輾轉變成了現時這個模式。

第七章【準備好大吃一場】的主角，由「城市記錄員」變身「城市守望者」，在結業潮中以更有效的方法，保留和傳承「香港味道」，重點是「與其消極地懷念已消失的，倒不如積極地珍惜仍存在的」，期待這個故事可以盡快改編成為舞台劇。

（圖片由作者提供）

第八章【冰箱裡，XO醬的餘溫】的主角，是一個神秘顧客，他的味覺由「苦」開始逐一消失，最後只剩下「辣」的痛楚感覺，他在等待「最後晚餐」時，回憶起「母親的味道」，從而感悟出人生的真諦。這一章嘗試結合中醫和心理學的知識，但重點正是「母親的味道」，這也是我認為「香港味道」的核心價值。

第九章【分岔的感情線】的主角，是一個「罪孽深重的女人」，她在「老店的最後一晚」邂逅了兩個條件極佳，但性格各走極端的單身男子，其後重逢於「纓紅宴」和「幸福聯婚」，這3餐改寫了他們的三角關係，甚至命運。這是最平凡的兩男一女愛情故事，卻有不平凡的戀愛過程及結局。

第十章【移民前的最後100餐】的主角移民在即，他打算珍惜在香港倒數的每一餐，走訪不同的食店，再次品嚐充滿回憶的香港味道，卻突然重遇前女友，本來完美的計劃，卻突然被打亂了。這個故事偶然記錄了早前香港的「移民潮」，此時此刻重溫，令人百感交集。

在Q&A時段，讀者們分別提出了既有趣、又有啟發性的問題，部分對我的創作很有幫助，說不定可以作為往後故事的素材！

（圖片由作者提供）

是次新書分享會圓滿結束，再次感謝時報文化出版和飛地書店，更要感謝抽空到場支持和鼓勵，以及即場購買新版《回憶中的香港味道》的讀者和友好，包括《那個下午，我在露台煎西多士》讀劇演出的觀眾、《打邊爐》的舊讀者、台灣原創圖像角色「赤毛族」（Chimoz）的創作人、還有影視界的前輩梁良老師，以及文化界的前輩滿叔張錦滿。

為了答謝大家，我特別從香港帶來《回憶中的香港味道》盲盒，每位參與是次分享會的朋友，都可以獲得一份，分甘同味，不亦樂乎！好開心可以解開觀眾的謎團，更開心可以同場為《打邊爐》簽名，最開心的是收到兩張香港主題的「赤毛族」明信片，我將會視為珍藏。

（圖片由作者提供）

《回憶中的香港味道》台灣新版的新書分享會，從台北開始，緊接將會七月在台中、八月在吉隆坡、以及九月在東京，舉行不同的場次，連同新舊故事的演出，以及其他衍生的活動和產品，大家請密切留意！期待集結不同的伙伴，透過不同的項目，一起「以飲食文學傳承香港味道」！