七月電影｜《愛你致死不渝》/路蘭《奧德賽》+處女作《跟蹤》

【7月電影】踏入七月暑假檔期，香港大銀幕迎來一輪話題之作。除了月底將有萬眾期待的Marvel與SONY最新作《蜘蛛俠：英雄重生》強勢上映，近期影迷之間討論度最高的，非《愛你致死不渝》（Obsession）與《奧德賽》（The Odyssey）莫屬。前者以超低成本殺出全球票房奇蹟，後者則是基斯杜化路蘭挑戰荷馬史詩的野心巨製，兩部電影無論劇情鋪排抑或選角安排，均持續在網絡上掀起熱話。



除了上述幾部風頭一時無兩的焦點大作，今個夏天還有甚麼電影值得入場支持？以下為大家精選七部七月好戲之選，各具看點，總有一部能擊中你的心。

《愛你致死不渝》（Obsession）

如果要選出2026年最令人意外的電影黑馬，這部由年僅26歲新銳導演Curry Barker執導的獨立心理驚慄片，絕對當之無愧。電影製作預算僅75萬美元（約500萬港幣），自5月中旬上映以來，在全球狂攬超過3.74億美元（約29億港幣）票房，一躍成為焦點影業史上最高票房的現象級巨作。

《愛你致死不渝》

故事圍繞性格內向、患有社交恐懼症的獨立唱片店店員Bear展開。他一直暗戀著同店工作的開朗女孩Nikki，卻始終不敢表白。某天，Bear偶然在古董店以6.99美元買下一件名為「一願柳枝」（One Wish Willow）的神秘物件，並在強烈渴望下許願：「讓Nikki愛上我，愛我勝過世上一切。」

願望初期看似完美實現，Nikki對他產生了強烈的情感依賴。然而，這場看似甜美的愛情美夢很快便扭曲成充滿佔有慾與毀滅性的瘋狂控制。Nikki開始出現一連串極端且病態的行為，將Bear視為宇宙唯一的中心，這份被剝奪了自由意志的愛，最終演變成一場令人心碎且窒息的現代愛情夢魘，而要解除詛咒，唯一的方法竟是付出其中一人的生命。

全片核心靈魂，絕對是飾演女主角Nikki的25歲新生代女星Inde Navarrette。她被譽為新一代「尖叫女王」，從甜美陽光女孩慢慢黑化成深陷執念的病態魔女，眼神切換極其精準。不少影評人甚至將她的表現與妮妲莉寶雯在《這個殺手不太冷》中的經典演出相提並論，連荷里活傳奇大導史提芬史匹堡都公開表示自己是這部電影的粉絲。

《奧德賽》（The Odyssey）

改編自古希臘詩人荷馬的同名經典史詩，基斯杜化路蘭繼《奧本海默》後的集大成新作《奧德賽》，堪稱本年度最重量級的電影。故事講述英雄奧德修斯（麥特戴蒙 飾）在特洛伊戰爭結束後，一心渴望回到故鄉伊薩卡，與苦苦等候的妻子佩涅洛佩（安海瑟薇 飾）及兒子忒勒瑪科斯（湯姆霍蘭德 飾）團聚。然而，命運的捉弄讓他激怒了海神波塞頓，被迫踏上一段長達十年、充滿未知與危機的漫長歸途。

《奧德賽》

在旅程中，他必須穿越危機四伏的大海，面對擁有驚人破壞力的獨眼巨人波吕斐摩斯、以歌聲誘惑水手走向死亡的海妖、把人變成豬的強大女巫瑟西，以及試圖以永生挽留他的海仙女卡呂普索（莎莉賽隆 飾），甚至要深入黑暗的冥界尋求亡靈的指引。

這部史詩鉅作製作預算高達2.5億美元，並創下影史先河，全程使用IMAX攝影機及70mm膠卷拍攝，成為影史首部全程以IMAX攝影機拍攝的劇情長片。為了呈現最真實的神話世界，劇組遠赴摩洛哥、希臘、義大利及冰島等地進行大規模實景拍攝。豪華卡司星光熠熠，除了麥特戴蒙領銜主演，還集結羅伯派汀森、露琵塔尼詠歐、千黛亞、莎莉賽隆等實力派演員。

+ 3

上映前，海倫一角由露琵塔尼詠歐演出曾引起選角風波，被質疑背離歷史設定。對此，路蘭回應指出觀影前的討論通常無關緊要，並笑言自己「曾經花了10年應付蝙蝠俠的各種討論」。首波外媒評價幾乎一面倒給出高度好評，形容這是「近乎完美的電影製作」，其中羅伯派汀森飾演的反派安提諾烏斯更被點名為全片最大驚喜。

《跟蹤》（Following）

趁著《奧德賽》上映，路蘭首部長片《跟蹤》亦將於7月16日在香港英皇戲院獨家首度正式公映。這部經典之作當年只在電影節公映過，今次是首度於香港正式上映。

《跟蹤》

全片僅69分鐘的黑白犯罪懸疑片，被影迷視為路蘭「迷局敘事」風格的起點之一。故事講述一名生活拮据、百無聊賴的年輕作家，為了尋找創作靈感，開始在倫敦街頭隨機跟蹤陌生人。他為自己訂下了一套嚴格的跟蹤規則，卻在一次行動中打破規矩，被跟蹤對象Cobb逮個正著。

原來Cobb是一名專門潛入他人住宅的連環竊賊，他不僅沒有報警，反而邀請作家加入他的爆竊行列。作家在好奇心與尋求刺激的驅使下，一步步跟隨Cobb潛入陌生人的私密空間，窺探他人的生活。然而，他並不知道自己已經跌入一個精心策劃的局中局，在不知不覺間淪為別人犯罪計劃中的一枚棋子，最終陷入無法抽身的危險迷局。

英國《The Guardian》形容本片是一套「精煉狠勁」的作品，短小俐落卻把懸疑與反轉一路推到盡。是次上映以「基斯杜化路蘭原點」為主題，讓觀眾回到導演最初的創作火花。你將在《跟蹤》中看見日後《凶心人》、《潛行凶間》等代表作中常見的標誌性非線性敘事與層層反轉，其實早已在其首部長片中開始成形。

《印象派女孩》（Renoir）

早川千繪暌違三年，攜新作重返康城角逐金棕櫚獎。導演早川千繪前作《75終生計劃》曾角逐奧斯卡最佳國際影片，而《印象派女孩》更與李相日《國寶》並列第17屆日本TAMA電影獎最佳電影。

《印象派女孩》

故事背景設定在1980年代正值泡沫經濟快將爆破的日本東京。在這個紙醉金迷卻又無比孤寂的社會裡，11歲少女沖田蕗（鈴木唯 飾）的生活動盪不安。她的父親（Lily Franky 飾）不幸罹患癌症住院，母親（石田光 飾）則為了生計與照顧病人而疲於奔命，母女之間逐漸產生隔閡與疏離。

心思敏感的蕗在窺視不完美的大人世界時，觸碰到了人們內心的傷痛。為了逃避殘酷的現實與填補情感的空虛，她開始沉迷於當時電視上流行的神秘學與超能力節目，嘗試以催眠和心靈感應等方式尋求連結。在奇幻的想像中，她追尋著生命的答案，將悲傷寄託於仍未發生的奇蹟，經歷了一個令她一生難忘、殘酷與溫柔並存的夏天。

電影並非早川導演個人生活的直接寫照，但內容融入其父抗癌的親身經歷，故事以忙於工作的母親、病入膏肓的父親與心思敏感的女兒，描寫一段家庭關係的悄然改變。片中天才童星鈴木唯的演技備受矚目，她亦憑此作成為「電影旬報十佳獎最佳新人女演員」目前最年輕的得主之一。

《大白鯊》（Jaws）

來到暑假，當然要回顧被譽為「暑期大片」開山作的《大白鯊》。M+博物館「鈎沉與遺珠」節目最近帶來史提芬史匹堡執導的1975年曠世經典，電影以彼得本奇利的暢銷小說為藍本，其拍攝手法與市場推廣策略都改變了荷里活電影工業的面貌。

《大白鯊》

故事發生在美國一個以旅遊業為主的寧靜海濱小鎮「阿米蒂島」（Amity Island）。炎炎夏日，正當遊客準備湧入海灘享受假期時，一名年輕女子在夜泳時遭到不明海洋生物的殘忍襲擊身亡。小鎮警察局長Brody意識到事態嚴重，提議封閉海灘，但鎮長為了保住暑期的旅遊收益而堅決反對。

隨著鯊魚襲擊事件接二連三地發生，整個小鎮陷入極度恐慌。為了徹底消除威脅，Brody聯同熱血的海洋生物學家Hooper，以及經驗豐富但性格孤僻的職業捕鯊好手Quint，三人登上一艘名為「奧卡號」的漁船，駛向茫茫大海，與這條體型龐大、嗜血成性的食人猛獸展開一場驚心動魄的生死搏鬥。

+ 7

這部作品不僅衍生長壽的系列電影，更出乎預料地激起大眾對鯊魚的不絕恐懼，在往後數十年仍左右着人們對鯊魚的認知。今次放映安排別具心思：7月19日將放映4K修復版，8月1日則放映由Constellation Center Film Collection at the Academy Film Archive提供的35毫米菲林拷貝，讓影迷能以不同格式重溫這部經典，喜愛菲林質感的觀眾絕對值得專程入場。

《愛的三次告別》（Three Goodbyes）

改編自意大利著名作家麥可娜穆爾嘉震撼文壇的半自傳遺作《Tre ciotole》，由《深心密語》西班牙哥雅獎最佳導演伊莎貝歌謝執導，於多倫多國際電影節世界首映，隨後獲選為香港國際電影節的亞洲首映作品。

《愛的三次告別》

高中體育老師瑪塔（艾芭諾宜娃查 飾）與事業正處於上升期的廚師男友安東尼奧（艾利奧傑曼諾 飾），因為一場看似微不足道的日常爭執，竟讓多年戀情猝然告終。分手後，安東尼奧將自己全心投入餐廳經營以麻醉思念，而瑪塔則陷入嚴重的自我封閉，心底的寂寞化作食慾不振的生理反應。在親人的勸說下，瑪塔前往醫院檢查，卻赫然迎來更沉重的打擊，她被診斷出患有末期癌症。

當生命無情地進入倒數階段，瑪塔在孤獨的路上重新審視自己的人生。落日餘暉為她帶來意外的溫暖，讓她看見平常忽略的美好。在最後的時光裡，她學會將一次次的告別化作和煦的重逢，以最溫柔的姿態，與過去、與摯愛、與這個世界好好說再見。

片名所指的「三次告別」並非通俗狹義的生離死別，而是深入探討生命階段的終結與全新起點的交替。導演伊莎貝歌謝以細膩的情感語言塑造整部作品，透過廚房裡的對話、城市漫步間的沉思等瑣碎日常場景，揭示關係的脆弱與深刻。為呈現這段刻骨銘心的關係，導演特別以溫暖的35mm底片與4:3畫幅拍攝，交織出宛如舊家庭錄影帶般的獨特質感。值得一提的是，這對頂尖帝后多年前曾合作飾演兄妹，如今首度搭檔飾演銀幕情侶，即興火花令導演也大讚美妙。電影將於7月23日上映。

《恨女的逆襲》（A Dance with Rainbows）

榮獲2025金馬獎「最佳動作設計」，並強勢入圍香港國際電影節「火鳥大獎新秀電影競賽（華語）」的話題佳作，由台灣導演李宜珊執導。故事改編自2005年亞洲盃女子拳擊錦標賽金牌得主陳嘉玲的真實成長歷程，更特邀她擔任拳擊指導。

《恨女的逆襲》

20歲的輟學少女陳家玲（林怡婷 飾）生活在一個名存實亡的崩壞家庭中。母親（王彩樺 飾）靠著在宮廟賣便當辛苦供弟弟升學，卻又沉迷賭博；父親陳水杉（游安順 飾）則是個隨意放任、毫無責任感的宮廟公關。為了幫補家計，性格粗獷的家玲只能四處打工送外賣。

在學弟的介紹下，她加入由江湖老手泰爸（蔡振南 飾）經營的地下拳擊隊，試圖在擂台上宣洩對生活的無力與壓抑。然而，虛假的家庭和諧終究被打破，父親竟公然帶著情婦小美（李千娜 飾）回家。這一舉動瞬間點燃了家玲心中懵懂的正義感與鬥志。面對複雜且身不由己的成人世界，家玲決定不再低頭認命，她要用雙手在殘酷的人生擂台上，打出屬於自己的逆襲之路。

首度擔綱長片女主角的新星林怡婷，憑藉片中兼具張力與細膩的演出，入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」，戲外她歷經四次試鏡才雀屏中選，並接受超過六個月的嚴格拳擊特訓。而三金傳奇老戲骨蔡振南飾演的草根拳擊教練泰爸，加上實力派游安順、王彩樺、李千娜等群星助陣，令角色群像更為立體。