Oasis紀錄片Don't Look Back in Anger 9月上映 直擊二人破冰真相

Oasis的Gallagher兄弟長達 16 年冷戰，去年終於在「Oasis Live '25」世界巡迴演唱會中，在歌迷見證下終於破冰。迪士尼早前更無預警釋出全新音樂紀錄片《Don't Look Back in Anger》的首支預告片，製作團隊將直擊二人今次重聚的珍貴時刻，甚至竟同台受訪。



這部作品將以前所未有的視角，全程紀錄這隊英國傳奇搖滾樂隊震撼全球的「Oasis Live '25」世界巡迴演唱會幕後故事，而早前釋出的預告片，更特意選在樂隊於威爾斯卡迪夫（Cardiff）展開巡演的一週年當日發布，瞬間引爆全球樂迷熱烈討論。

事實上自 2009 年Oasis樂隊解散後， Noel Gallagher與Liam Gallagher兩兄弟的公開罵戰幾乎從未停歇。因此今次紀錄片竟成功促成兩人超過 15 年來，首次坐在一起一同受訪，無疑是最大賣點。

預告片毫不避諱兩人過去的激烈衝突，畫面中Noel直言：「我完全無法想像自己跟Liam同台。」（I just don't see myself onstage with Liam），而Liam的畫外音則冷冷回應：「當年的收場方式？令人無法接受。」（The way it finished? Unacceptable.）。鏡頭沒有粉飾太平，只是透過大量未公開的排練畫面與後台視角，真實呈現兩人重新建立連結的漫長過程。

今次紀錄片由 Magna Studios 與 Sony Music Vision 共同製作，深入探討了樂隊復出對全球跨世代樂迷所造成的巨大文化衝擊。製作班底亦同樣頂級，由憑神劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）獲獎無數的知名編劇Steven Knight擔任主創與製作人，執導筒則交由曾拍攝 LCD Soundsystem 紀錄片《Shut Up and Play the Hits》的雙人組導演 Dylan Southern 與 Will Lovelace 負責。

Steven Knight更透露，這部作品絕非單純的演唱會剪輯。他表示：「這是一張後台通行證，讓觀眾能拉張椅子坐下來，親眼見證二人 15 年來首度同桌，聽他們坦白過去與現在的真實樣貌。」。

對於無數錯過到現場欣賞巡演的樂迷而言，《Don't Look Back in Anger》將是彌補遺憾的最佳途徑。迪士尼已確認，電影將於 2026 年 9 月 11 日起，率先於全球指定的 IMAX 影院與實體戲院進行限量放映。完成院線上映後，紀錄片將於今年稍晚獨家登陸Disney+，絕對值得各位樂迷期待。