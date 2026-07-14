黑輪燒餅蚵仔煎｜由香港味道,到台灣遊記！ 專訪飲食文學作家何故

今年香港書展的主題是「從香港閱讀世界：文創傳承‧旅悅人生」，繼續是不少香港類型作家大放異彩的舞台。



當中包括近年專注「飲食文學」，先後開創《打邊爐》和《回憶中的香港味道》兩個小說系列，今年卻突然轉換跑道，撰寫台灣遊記的美食作家：何故。



《黑輪燒餅蚵仔煎》封面

何故畢業於香港大學土木及結構工程系；現職跨媒體創作人，集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身，也是著名美食家，熱愛打邊爐，據說曾經在台灣一天內打了五餐邊爐。

何故於大學時代開始寫作，已推出超過20本小說，包括：《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》系列、《末世驚魂錄》系列、《愛。因思坦症候群》系列等，《回憶中的香港味道》系列是他面向國際的香港「飲食文學」作品，新作《黑輪燒餅蚵仔煎》是他更進一步，挑戰「台灣味道」的新嘗試。

攝於台北西門町一條龍餃子館，何故很喜歡這裡的酸菜白肉鍋，並且在一開始已寫入故事裡，可惜這家創立於1965年，超過60年歷史的老店已經歇業。

「其實早在兩年前，我已開始構思撰寫有關『台灣味道』的故事，並且在空閒時創作了一個以台北西門町為舞台，準備改編為獨腳戲的短篇小說，這亦是原本主角在『第十天』的旅程。然而，當時仍未有具體的方向，亦未有清晰的人物設定，只是像村上春樹的作品，以『我』為主角的一篇奇幻遊記，包含了『城』、『牆』和『井』等元素，直至今年初準備二月台北書展的分享會時，回顧這幾年在台灣不同城市的經歷，發覺可以整理出不只是一場美食之旅，更是一次自我尋覓之旅。」

談及《黑輪燒餅蚵仔煎》跟一般台灣遊記的分別，何故說這是一次「安徒生x村上春樹的台灣美食遊記」，也是一場「台灣歷史x飲食文化的文學之旅」。何故以資訊量非常豐富的遊記為基礎，延續了《回憶中的香港味道》系列的一個重要主題：選擇，所以在每一章都會以「這個世界有兩類人……你是哪一類人？」的提問開始。然而，這個故事還有另一個主題：孤獨。

台北，長安西路，四海豆漿大王。鹹豆漿、小籠包、燒餅+蔥蛋，一次過滿足幾個願望！

「主角Solo旅行的原因，是他經歷了第十級『孤獨』，一個人入醫院做手術後，偶然在網上看到丹麥童話大師安徒生的名言『To travel is to live』，於是決定展開一場『孤獨，卻不孤單』的旅程，所以我將名書英文副題定為『Solo Travel not Alone』。Solo透過在香港吃不到的各種台灣美食，反思人生的意義，重新釐定屬於他的『國際孤獨等級表』。」

Solo一個人在途上，面對的不只是真實的美食，還有不可思議的奇遇，他在真實和虛幻之間成長，甚至蛻變。Solo從香港出發，由高雄開始，途經台南和台中，最後在台北面臨人生交點：照計劃踏上日本之旅？或是展開二回目台灣之旅？何故很想聽聽讀者，讓他決定如何創作下一集。

台南，安平區，歐家蚵仔煎，據說是「安平蚵仔煎始祖」。

至於為何選擇黑輪、燒餅和蚵仔煎這三款台灣食物作為書名？何故表示，在他眼中，這三款分別是不同年代的台灣食物代表。

「黑輪，即是關東煮，源自日治時期，燒餅，就是在國府遷台時帶到寶島，蚵仔煎，相據是明鄭時期出現，我安排Solo在夢境中，先後跟日本建築師辰野金吾和工程師八田與一飲清酒食黑輪、跟鄭成功一齊食蚵仔煎、甚至由跟鄧麗君為他整燒餅，他得到不同名人的指引，並且從這三款食物中得到啟發，找到人生新方向。」

魚漿和花枝漿，都是台灣黑輪的代表。

《黑輪燒餅蚵仔煎》的另一個重要元素，就是八、九年代的香港流行音樂，Solo在旅途上聽著不同歌手及組合的粵語流行曲，香港至高雄聽林憶蓮、在台南聽Beyond、在台中聽夢劇院、在台北聽達明一派，這些歌手和組合，都是何故非常喜歡的，他嘗試憑歌寄意，情境交融，甚至鼓勵讀者可以一邊聽著這些歌曲，一邊閱讀這本小說。

《黑輪燒餅蚵仔煎》的中文副題，本來是「孤獨，卻不孤單的台灣旅程」，卻在最後一刻決定是「一個人，在台灣，食住玩」，藉此呼應「選擇」和「孤獨」兩個主題。

高雄，一合居，眷村美食：啥鍋，饊子餅。

「『一個人』是呼應「孤獨』，『食住玩』則是回應『選擇』。而且，『食住玩』這三個字很有趣，中間那個『住』字，在書面語和粵語有不同意思，書面語是代表『居住』，在粵語就可以解作『邊吃邊玩』，我在故事裡對Solo入住酒店有不少描寫，特別是在台南的那一間，而主角真的是『邊吃邊玩』地穿梭不同城市。」

何故近年努力透過他的文字、飯局、劇場演出和文化導賞團，希望可以保留和傳承「香港味道」，由他編導的餐飲劇場，除了在香港演出，也先後在台北和東京演出。《黑輪燒餅蚵仔煎》將會延續這個模式，除了劇場演出，還會拍攝旅遊短片，並且舉辦台灣美食旅遊團，大家請拭目以待。

高雄，炸記，BLACKPINK Lisa 也喜愛的港式西多士。

「雖然這數年經常往返台灣，但我不會自誇為『台灣通』，亦不算是很熟悉台灣的飲食文化，我仍然只是一個『遊客』，一個從香港人的角度出發的『遊客』，但也是一個『有要求的遊客』，多年來我已經發掘了不少台灣的好地方，誠意跟大家分享。」

2026年7月15號晚上，何故將會主持「由香港味道，到台灣遊記」的新書推介會，有興趣的朋友，請立即到香港書展官方網站報名。

香港書展首日，7月15號晚上，何故將會有一場名為「《黑輪燒餅蚵仔煎》：由香港味道，到台灣遊記」的新書推介會，有興趣的朋友，請立即到香港書展官方網站報名吧！

2026香港書展《黑輪燒餅蚵仔煎》相關活動：

《黑輪燒餅蚵仔煎》新書推介會：由香港味道到台灣遊記

日期：2026年7月15日（三）

時間：晚上7:45至8:30

地點：會議室S222至S223

出席嘉賓：何故



《黑輪燒餅蚵仔煎》+《回憶中的香港味道》+《打邊爐》何故飲食文學嘉年華簽名會

日期：2026年7月18日（六）

時間：下午5:00至6:00

地點：1A- E12「大有創意文化」展位

出席嘉賓：何故



《黑輪燒餅蚵仔煎》新書簽名會

日期：2026年7月19日（日）

時間：下午6:00至7:00

地點：1C- C04「一代匯集」展位

出席嘉賓：何故、吳加里

