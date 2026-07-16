展覽｜香港藝術學院畢業展《迴語》　精選7件作品講盡告別與重生

【展覽】有些詞語只要換個方向拼寫，意義就會迎來180度的翻轉。例如「Stressed（壓力）」倒轉過來，會變成「Desserts（甜點）」；「Reviled（被厭惡）」倒轉，則化為「Deliver（傳遞）」。這種被稱為「迴語」的語言現象，正正揭示了事物隱藏的雙重性：結束，或許只是另一個截然不同的起點。



今年香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的「藝術文學士畢業展2026」，正是以此為題。展覽邀請觀眾走進「一種現實告一段落、另一種現實尚未展開」的那道縫隙，在視角顛倒與意義變形之中，尋找改變的力量，讓每一次結束，都成為下一個起點。

對於一班剛剛畢業、正站在人生轉角處的創作者而言，這個主題可謂再貼切不過。展覽展出34位應屆畢業生共50件作品，涵蓋8件陶瓷、27幅畫作、7輯攝影及8件雕塑，免費開放予公眾參觀。以下精選其中7件，讓你感受這班藝壇新星的創作心思。

區嘉偉 Kelvin Au《Common Ground》

過去二十多年，區嘉偉一直是年邁父母的主要照顧者，直至二老近年先後離世。為了具象化「不完美的支撐」這個概念，他在作品中選用了各式各樣的拐杖，當中包括父母生前用過的，以及向其他香港照顧者收集而來的珍貴物件。

配以混凝土、不銹鋼與錄音聲效，作品道出所有照顧者共同的心聲：無論如何，你都會傾盡全力去撐住那個被你照顧的人；即使這份支撐有時搖搖欲墜、並不穩固，你也絕不會讓他們摔倒或失望。在香港人口老化的當下，這件作品尤其叫人動容。

梁思雅《Truth Mining #102》

紙張的悖論在於它「輕」如無物，卻承載著個人敘事之「重」。長年在香港從事社會服務的梁思雅，每天面對滿是敏感資料的文件，這些紙張記錄了一個又一個被隱藏、被忽視的生命故事。

當文件完成使命後便會被銷毀，然而就在被撕碎的那一刻，紙張反而轉化成埋藏人生的容器。殘缺的碎片遺留著「曾被保存又被刻意抹去」的痕跡，既是媒介、也是訊息。整整13.55公斤的碎紙，重與輕在此並存。

范詩晴《虛線》

原本尖銳、強韌、用來劃分你我的鐵絲網，被范詩晴轉化成陶瓷。物料一變，命運隨之翻轉：這道曾經堅不可摧的邊界，如今在高溫燒製下不受控地變形，脆弱易斷，連自身的重量都難以承受。當一道界線連自己都無法支撐，崩塌似乎是必然之事。

設限的原因變得不明，警戒顯得無力，邊界最終只剩下「邊界」這個形式而已。這件懸浮於空中的陶瓷裝置（190 × 150 cm），是對一切「劃界」行為最溫柔也最尖銳的詰問。

莫揮《Block H, Mid-Level, Block 3, Tsui Lai Garden》

一位事奉逾35年的牧師，用原子筆、油彩、乳膠漆，在一扇回收的住宅木門上，繪畫了一幅香港及周邊地區的「偽歷史地圖」，藉此描繪香港人的定位。

作品標題正是那個「居者有其屋」單位的門牌，即一個三十多年前落成的翠麗花園單位。作品由單一小康家庭的故事出發，延伸至民生、集體回憶與時代變遷，以多元敘事編織出一個橫跨百年的文化涵化故事。

黃穎妍《A Bride with Eleven Exes》

作品靈感源自弗洛伊德那個後世備受爭議的理論：當女孩意識到自己「缺少」陰莖，會產生「陰莖羨慕」與閹割情結。黃穎妍同意這種「羨慕」的存在，卻認為它並非與生俱來，而是出社會後才習得的。她指出，飽受批評的陽具中心主義（名譽、權力導向等）至今仍是社會主流，並持續影響著兩性。

她以超過2,000個手工鉤織的血滴形狀，象徵女性一生中的經期出血日，再結合機械裝置與備受審視的新娘形象，重新建構當代女性的身份框架，為當中的性別凝視提供一個截然不同的視角。

尹穎琳《One Bid, One Bite》

尹穎琳把最平凡、最不起眼的食物「麵包」放進藝術拍賣的脈絡中。在拍賣會場，物品的真實價值往往因為層層「包裝」而被懸置，取而代之的是參與者藉喊價行為所展現的社會地位與文化資本。

這件參與式作品拋出一個尖銳的問題：當你舉起號碼牌，你選擇的究竟是麵包、是故事、是地位，還是某種對自身品味的認同？透過這場荒謬又真實的競拍，藝術家希望每位參與者都能看見自己選擇背後的慾望圖景。

香港藝術學院／澳洲皇家墨爾本理工大學藝術文學士畢業展2026《迴語》

日期： 即日至2026年7月20日

地點： 香港灣仔港灣道2號香港藝術中心包氏畫廊（請使用升降機從5樓入場）

