萬世巨星｜音樂劇首登香港！猶大角度敘事+演員神級唱功等5大焦點

經典音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，終於首度登陸香港舞台！作品出自 Tim Rice 與 Andrew Lloyd Webber 這對黃金拍檔之手，兩人手上的獎座橫跨艾美、格林美、奧斯卡與東尼獎；而這套神作面世之時，更一度在劇場界與宗教界掀起波瀾。與其說它是一齣劇場經典，不如說它是一場橫跨半世紀的文化現象。音樂劇雖以耶穌 Jesus Christ 命名，但它帶來的影響力，早已超越宗教層面。



如今《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》由即日起至8月1日於文化中心大劇院上演，講述耶穌生命中最後七日的故事，由萬眾擁戴的凱旋入城、與門徒的最後晚餐，說到猶大的背叛、被捕、受審，直至最終被釘上十字架。這部作品的特別之處在於，它並非傳統的宗教頌歌，而是一部搖滾音樂劇；它剝去神聖光環，以人性化、世俗化的角度，重新審視這段流傳兩千年的受難故事。

屢奪殊榮的搖滾音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》終於首度登陸香港演出。

這部作品曾獲英國知識分子報章《衛報》（The Guardian）盛讚「華麗動人、震撼心靈，猶如天籟」，亦被《每日電訊報》（The Daily Telegraph）形容為「震撼人心的驚世啟示」。到底它有何必看之處？

1. 感受原汁原味Andrew Lloyd Webber作品

如果你是音樂劇迷，單是「Andrew Lloyd Webber」這個名字，就已經是入場的最大理由。

這位被譽為「音樂劇之神」的英國作曲家，一生寫下《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）、《貓》（Cats）、《艾薇塔》（Evita）、《萬世巨星》、《日落大道》（Sunset Boulevard）等多部經典，長年在倫敦西區與百老匯上演。他手握奧斯卡、格林美、東尼、奧利弗等大獎，更曾獲英女王封為終身貴族，是史上最具影響力的音樂劇創作人之一。

《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》可說是音樂劇大師Andrew Lloyd Webber的成名作。（IG@andrewlloydwebber）

而《萬世巨星》，正是這位大師事業的起點。當年他與作詞人 Tim Rice 還是二十多歲的年輕人，就憑這部作品一鳴驚人，奠定日後的地位。可以說，沒有《萬世巨星》，就沒有後來的《歌聲魅影》與《貓》。

這部劇的魅力，還在於它半世紀以來一直是眾多國際頂尖巨星爭相挑戰的目標。能夠參演《萬世巨星》，往往被視為歌手實力、音域與格調的象徵。近年最為人津津樂道的，莫過於 2018 年美國 NBC 電視台製作的《Jesus Christ Superstar Live in Concert》。當時由 R&B 天王 John Legend 擔綱飾演耶穌，他更憑此劇奪得艾美獎，正式解鎖演藝圈最高榮譽「EGOT」大滿貫。

此外，以華麗高音與狂野台風著稱的搖滾巨星 Adam Lambert，以及憑《Wicked》（女巫前傳）電影版紅遍全球的實力派女星 Cynthia Erivo，也曾參演《萬世巨星》並大放異彩。可以說，任何時代最頂尖的歌手，都能在這部作品中注入屬於當下的靈魂與風格。

對不少樂迷而言，能夠親身欣賞大師的原點之作、聽現場樂隊奏出那些傳唱半世紀的旋律，本身就是難得的體驗。過去香港觀眾大多只能透過他的精選音樂會、演唱會或各種紀念錄影認識這些金曲，今次終於能在文化中心大劇院，完整感受一部原汁原味的 Andrew Lloyd Webber 舞台作品。

2. 面世55年 首度登陸香港

說起來或許令人意外，《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》早在 1971 年就已於百老匯首度公演，卻要事隔 55 年才正式登陸香港。即使香港觀眾對《Superstar》、《I Don't Know How to Love Him》等經典旋律耳熟能詳，卻一直與官方現場演出緣慳一面。

以往港人或許看過 1973 年上映、由 Norman Jewison 執導的電影版《萬世巨星》，又或是 2012 年英國 Arena Tour 巡演的實況錄影；也可能小時候在學校、教會或劇社的演出中，欣賞過較小規模的改編版本，感受過這套經典的部分魅力。可惜的是，銀幕上的演出，始終難及現場體驗震撼；而非官方的小型改編，無論舞台設計、現場樂隊配置，以至演員的演技與唱功，都難以與真正的官方巡演版本相比。

香港首演的《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，由倫敦攝政公園露天劇場（Regent's Park Open Air Theatre）重新構思打造，該版本2017 年曾榮獲奧利弗獎「最佳重新演出音樂劇」殊榮。

如今 2026 年的香港首演，正是由倫敦攝政公園露天劇場（Regent's Park Open Air Theatre）重新構思打造的版本，2017 年更榮獲奧利弗獎（Olivier Award）「最佳重新演出音樂劇」殊榮，質素自然有保證。這次演出除了彌補一眾劇迷多年來未能入場親賞的遺憾，也讓新一代香港觀眾能夠在自家門口，親自見證這部顛覆劇場與宗教界、改寫音樂劇歷史的偉大作品。

今次為香港觀眾帶來精彩演出的班底，分別由舞蹈監督Cameron Kuhn及Lydia Ruth Dawson；音樂劇總監Harry Haden-Brown；飾演Mary Magdalene的Hannah Richardson；飾演猶大的Javon King及飾演耶穌Luke Street組成（由左至右）。

3. 顛覆傳統 以猶大視角敘事

令這套音樂劇成為不朽鉅作的關鍵，還得說回故事本身。這並不是一套規規矩矩的說教式聖經故事，而是將鏡頭焦點轉移到意想不到的一角，以早已成為叛徒代名詞的猶大為主角敘事。

在作詞人 Tim Rice 筆下，猶大不再是一個為了三十枚銀幣、純粹出於貪婪的扁平反派。相反，他被塑造成一個政治敏感、理性務實，而且其實非常深愛、關心其領袖的追隨者。

《萬世巨星Jesus Christ Superstar》從出賣耶穌的門徒猶大視角出發，重新演繹《聖經》中耶穌受難的一段歷程。

在開場曲《Heaven on Their Minds》中，猶大一出場就強烈流露他的焦慮：他認為耶穌的追隨者已經陷入盲目的「個人崇拜」。猶大擔心，這種狂熱不僅偏離了幫助窮苦百姓的初衷，更會引起當時統治者羅馬帝國的注意，最終引來血腥鎮壓。在猶大眼中，他的背叛並非出於惡意，而是出於一種絕望的「止損」心理，試圖挽救大局。

與此同時，劇中的耶穌也被剝去絕對神性，還原為一個有血有肉的普通人。面對巨大的歷史使命，他會感到疲憊、自我懷疑、孤獨，甚至會對門徒的不理解感到憤怒。這種將「神話」還原為「人性掙扎」的角度，讓故事不再是單向的說教，而是晉升為探討信仰危機與存在意義的作品。面對人性最深處的掙扎與衝突，觀眾不得不反思：如果一切都是神預先寫好的劇本，那猶大究竟是千古罪人，還是命運最悲慘的執行者？

故事更想探討的，其實是「名聲的本質」。一夜之間，耶穌可以由萬人敬仰淪為人人喊打；劇中的群眾今日一邊揮舞棕櫚葉為耶穌歡唱《Hosanna》，明天卻可以在祭司煽動下瘋狂高喊「釘他十字架」。這種超越時代的視野，簡直就是今日網絡「造神」與「炎上」現象的超前預言，顯得無比真實。

《Jesus Christ Superstar》的著名場面《Hosanna》，群眾推舉耶穌為領袖，但表面熱鬧之下，緊張氣氛亦正不斷升溫。

4. 創搖滾音樂劇先河 超高難度唱功

要將角色內心掙扎化成動人的力量，音樂自然是關鍵。事實上，《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》不但開創了「搖滾音樂劇」的先河，更是一部完全沒有傳統對白的「全唱式」音樂劇，音樂成為推動情節與角色心理的唯一載體。

回顧當年，百老匯與倫敦西區的音樂劇曲風偏向傳統典雅，甚至帶點溫馨，對街頭興起、吵鬧叛逆的搖滾樂嗤之以鼻；而傳統教會亦與搖滾樂「水火不容」，保守派甚至將其視為「魔鬼的音樂」。

《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》是一部完全沒有傳統對白的「全唱式」音樂劇。

但當時年輕的作曲家 Andrew Lloyd Webber 與 25 歲的作詞家 Tim Rice，卻同時挑戰這兩大禁忌，大膽地將狂野的硬式搖滾、尖叫的電結他、強烈的鼓聲與交響樂共冶一爐。這種「離經叛道」的音樂形式，徹底打破傳統劇場的邊界，成功吸納無數本來不看音樂劇的年輕搖滾樂迷。

劇中幾首靈魂曲目，如今亦已成為膾炙人口的經典。例如講述耶穌赴死前獨白的《Gethsemane》，飾演耶穌的 Luke Street 將在這首歌展現長達數秒、直衝雲霄的高音與假音轉換，以高難度的演唱技巧，向天父哭訴自己的疲憊、委屈，以及對死亡的恐懼，讓本來被神格化的耶穌流露出有血有肉的一面，喚起觀眾的情感共鳴。

至於由抹大拉的馬利亞唱出的《I Don't Know How to Love Him》，則以溫柔的內心自白，成為後世無數歌手爭相翻唱的傳世經典；而點題之作《Superstar》則回到主角猶大身上，以融合 Funk Rock 與 Soul 的曲風，演繹字字見血的靈魂拷問，批判人類盲目造神、又冷眼看其毀滅的劣根性。

由抹大拉的馬利亞唱出經典歌曲〈I Don’t Know How to Love Him〉的名場面。

值得一提的是，《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》的歌曲難度是出了名的高難度，絕對挑戰演員的音域極限。觀眾今次可入場親自感受演員彷彿以生命獻唱的全力演繹，相信會帶來無比震撼。

5. 殿堂級班底+顛覆舞台設計

今次登陸香港的倫敦攝政公園露天劇場（Regent's Park Open Air Theatre）版本獲獎無數，到底舞台設計 Tom Scutt 與編舞 Drew McOnie，是如何重構這個早已深入民心的經典？

今次登陸香港的《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，舞台設計由Tom Scutt操刀，得獎無數。

來到這個版本，舞台不再試圖還原耶路撒冷的古城牆，而是創造出一個鋼架交錯的現代工業空間，由鏽蝕的鋼筋、鷹架、梯子與金屬平台交織而成，與舞台核心、橫臥在地的巨型十字架互相呼應，傳遞出強烈的末世感，暗喻信仰在那個動盪狂熱年代傾倒失衡的危機。更精妙的，是演員對米高風的運用：除了用來唱出心聲，米高風末端的電線在空中飛舞、纏繞，也像一根根束縛他們命運的繩索。

演員方面更集結了倫敦與紐約的實力派卡士。飾演耶穌的 Luke Street 曾在《Bat Out of Hell》等多部大作擔任主角，實力足以「揹重飛」；而飾演主角猶大的 Javon King 亦演出經驗豐富，曾參演《Back to the Future: The Musical》等作品，將以充滿爆發力的嗓音，演繹猶大在理智、恐懼與忠誠之間的情感掙扎。

這部一代名作雖然名稱與宗教相關，但不論你是基督徒抑或無神論者，相信都能從現場演繹的精彩演出，感受劇本中刻劃的人性掙扎，了解其一度顛覆宗教界及劇場界的震憾力。

《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》演出詳情：

日期：即日至2026年8月1日

地點：香港文化中心大劇院(九龍尖沙咀梳士巴利道10號)

演出時間：1小時50分（包括中場休息）

購票平台：Urbtix

門票價錢：

VIP HK$1,088

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C Reserve HK$688

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VIP 優惠票 HK$988

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B 優惠票 HK$788

*年滿60歲或以上的長者、殘疾人士、全日制學生及/或綜合社會保障援助受惠人士可享優惠票。