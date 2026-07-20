謝賢逝世|從《千王之王》到《殺出個黃昏》 回顧傳奇影帝一生經典

【謝賢逝世】著名資深影星謝賢與世長辭，享年八十九歲。其兒子謝霆鋒已由內地返港為父辦理後事，而已定居加拿大的女兒謝婷婷預計也會日內返港。



謝賢（謝賢微博圖片）

謝賢本名謝家鈺，生於1936年，祖籍廣東番禺，幼時隨家人移居香港。他於1952年16歲時經朋友介紹考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投迪華公司正式出道，拍了首部電影《樓下閂水喉》。憑俊俏外形與風度翩翩的氣質，出道後迅速引起注意，不久憑1956年電影《999命案》正式走紅，成為五、六十年代影壇首席小生與偶像。他一生參演過百部電影，更曾創辦電影公司親自執導，展現出非凡的藝術才華。

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在電影黃金歲月，四哥塑造了風流倜儻的銀幕形象，能演多樣化角色，作品橫跨時裝文藝片與武俠片，包括《難兄難弟》、《黑玫瑰》、《英雄本色》及《神鵰俠侶》系列等，可謂粵語片時代的代表人物。

論電視經典，則不得不提TVB作品。1978年他受TVB邀請拍攝首部電視劇《蕭十一郎》，一出道電視圈便擔任男主角。其後的《千王之王》更成收視救世主，當時TVB為收復被「麗的」搶去的失地，由監製王天林與編審王晶父子合力炮製此劇，終令TVB成功挽回無綫電視界的王者地位。1982年的《萬水千山總是情》同樣風靡萬千觀眾，成為TVB史上最高收視劇集之一。

謝賢樽領造型。（殺出個黃昏）

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晚年謝賢仍屢創高峰。他於2019年獲頒第38屆香港電影金像獎「終身成就獎」，2022年更憑電影《殺出個黃昏》勇奪第40屆金像獎「最佳男主角」，以85歲之齡成為金像獎史上最年長的影帝。四哥縱橫演藝圈逾70載，光芒永留影迷心中。