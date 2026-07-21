復仇者聯盟5預告片15大彩蛋解析 X-men F4 616三大宇宙難逃滅亡？

《復仇者聯盟5：末日降臨》將於今年年底上映，首條正式預告終於震撼登場！早於今年初，Marvel已釋出4段從不同角色視角出發的前導預告，包括美國隊長、雷神、X-Men及現任「黑豹」Shuri，令觀眾率先感受到今次復仇者面對危機的嚴峻程度；而今次的新預告更進一步看到一眾英雄集結，準備聯手對抗末日博士（Dr Doom）；而由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的「美隊」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）亦重出江湖，與雷神重聚，更拿起雷神Mjölnir戰鎚證明自己身份，成為今次預告的最大震撼彈。究竟預告片有哪些細節值得留意？現在就讓我們逐一分析。



今次預告資訊量極大，動員了現時主宇宙新舊復聯的成員、神奇四俠Fantastic Four、及X-Men等跨越不同電影宇宙的角色陣容，從而還原一眾英雄在經典漫威漫畫《萬物皆亡》（Time Runs Out）面對多元宇宙相撞（Incursions）危機的史詩情節。

【警告：如以下分析及推測準確，可能會劇透。請大家酌量閱讀。】

1.三大宇宙即將相撞

有留意Marvel電影消息的朋友相信都會知道，今次電影主要講述一眾英雄面對多元宇宙相撞（Incursions）此一滅頂危機，相撞後將導致其世界被完全毀滅。片中，雷神與一眾成員講解今次危機之大是前所未見，背後電腦螢幕畫面，就以三個地球來代表三個宇宙即將互相毀滅，此三個宇宙分別是：

- Earth-616：MCU主宇宙，即一直以來由Marvel Studios出品電影的角色所在宇宙。



- Earth-828：2025年暑假上映的電影《神奇4俠》中的復古未來主義宇宙，即Fantastic 4及今次電影Boss末日博士Victor von Doom身處的宇宙。



- Earth-100005：基於Fox舊版設定為主的 X-Men 變種人宇宙，即《Marvel隊長2》（The Marvels）片末，莫妮卡·藍博（Monica Rambeau）犧牲自己封印時空裂縫後，醒來發現自己身處的平行宇宙。



一旦未能阻止相撞，結果將會怎樣？

- 如果兩個地球相撞： 兩個宇宙將「攬炒」，同時互相毀滅。

-如果在相撞前摧毀其中一個地球： 另一個地球及其所在的宇宙就能存活下來。換言之，今次三個宇宙的英雄都將面對是否消滅對方宇宙的道德危機。



F4身後的螢幕顯示3個地球正在相撞。`（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

2. 變種人學院早已成頹垣敗瓦？

預告片一開始，寫著「Xavier's school for gifted youngsters」的變重人學院招牌從大門上脫下，置身一片虛墟中，外觀破敗可能暗示衝突已提前爆發，X-men所在的宇宙未必是第一次面對入侵危機。

X教授望著窗外的火光，顯示宇宙入侵已在進行。其後再流露出悲傷神情，與其說是面對世界滅亡的坦然，更可能是被逼毀滅其他宇宙的悲傷及無可奈何所夾雜的複雜情感。

X教授神情悲傷。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

有傳言指，被毀滅的宇宙將是另一深入民心的英雄（推出過多部電影）所身處的電影宇宙，不過消息未經證實，就不在此開名了。

3. Victor von Doom終於現身

預告片一開始的旁白，是Robert Downey Jr.飾演的末日博士以濃重、近似東歐口音的聲線說話，腔調等各方面址與過去「Iron Man」Tony Stark輕快自信的說話方式有著極大差異。

之前他亦曾在去年上映的《神奇四俠》片尾彩蛋現身，但當時正與「神奇先先」兒子Franklin Richards接觸的他，只看得到其背面。

不熟悉美漫的朋友未必知道，末日博士是漫威漫畫（Marvel Comics）中最經典、最具代表性的超級反派之一，全名Victor von Doom。漫畫中，他出生於虛構的東歐小國拉托維利亞（Latveria），母親是巫師，因涉及神秘力量而死；父親則在反抗暴君時被殺。這段悲慘童年塑造了他極端自負、復仇心強烈的性格。

但因為他極度聰明，曾與Reed Richards（Mr. Fantastic）一同求學，精通物理又擅長打造機器，後來成為了天才科學家；加上從母親留下來的資料中學習到魔法，這種「物（物理學）魔（魔法）雙修」的設定，令他極其強大。漫畫中他更統治了拉托維利亞成為獨裁者，但把國家治理得井井有條。

4. 電影海報暗示其悲劇過去？

隨預告片同步釋出的最新海報中，Doom 背對觀眾，手持經典面罩，低頭面對一幅巨大掛畫，上面描繪一位女性與小孩，周圍有雲朵與天使環繞，暗示是已故的親人。

外界估計，海報可能與Doom 的妻兒雙亡的悲劇背景相關，此點亦將成為其重要行動驅動力，令 Doom的行動動機更有深度、層次及與觀眾的情感共鳴——他不是純粹邪惡，而是「為了重塑失去的一切」而行動的複雜反派。

另外， RDJ 本人分享這張海報時，寫上 “Doom does not knock.”（末日不會敲門），亦強化了角色悲劇感。

5. 雷神竟從F4飛船步出

承接《雷霆特工隊》的片尾彩蛋，接手了舊復仇者大樓的「新復仇者」（即雷霆特工隊 Thunderbolts，包含寒冬戰士 Bucky、黑寡婦 Yelena 等人），接收到了來自 828 宇宙，寫上F4飛船的信號，代表神奇4俠正式穿越到了主宇宙。

但令人驚訝的是，從飛船中步出的，除了有F4外，亦有拿著Stormbreaker的雷神身影。換言之，他在回到616主宇宙前，曾去到F4所在的818宇宙，很可能已曾與Dr Doom正面交鋒。

甚至有傳言指，末日博士及美隊亦會跟隨神奇四俠與雷神，一同從828宇宙穿越至主宇宙，不過暫時預告片的畫面未能證實。

6.新舊復仇者聚首

雷神向新舊復仇者（包括「Sentry」Bob）及F4提到，今次面對的敵人強大程度前所未見，帶給他前所未見的恐懼，如不合作一同抗敵，必敗無疑。

畫面內可見非常齊人，有舊復仇者即現任「美隊」Sam、「蟻人」Scott Lang、Bucky；中間的F4；新復仇者的Yelena、Ghost、John Walker、Red Guardian，甚至最左方亦見到「Sentry」Bob的身影。不過由於Sentry力量強大，但心理狀況不穩定，令人擔心其角色會在電影中途被Dr Doom操縱。

7.Wakanda與Namor上次交戰後結盟

為了與末日博士迎戰，英雄們亦拉攏更多人結盟，《黑約2》中開戰的兩個國家，「黑豹」的瓦干達（Wakanda）及由納摩（Namor）納摩（Namor）領導的水底王國塔洛坎（Talokan），亦要化敵為友攜手抗敵。

兩國上次交戰後終結盟。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

片中，Bucky、現任美國隊長 Sam Wilson 、新任瓦干達Wakanda國王 M'Baku（恩巴庫）、現任黑豹Shuri ，來到塔洛坎的海底宮殿與納摩進行談判。Namor 的造型參考了漫畫《Time Runs Out》中的戰衣；而 M'Baku 與 Shuri 的戰甲則明顯融合了瓦干達與塔羅坎（Talokan）雙方的科技，暗示兩國在上次戰鬥後已有合作，今次面對世界末日自然再度結成同盟。

不過，漫畫中Namor面對入侵曾加入敵對陣形，今次的立場會否有變，仍有待觀察。

8.末日博士輕鬆擋下雷神殺著

預告中最具壓迫感的一幕，是 Thor 揮舞Stormbreaker全力劈向 Doom 頭部的一幕。這一招上次在《復仇者聯盟3 》中，就連Thanos戴上集齊6顆無限寶石的無限手套亦擋不住，但 Doom 今次竟然只用上兩隻手指就輕鬆擋下！

Dr Doom輕鬆擋下雷神絕招。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

可見 Doom 展現出的絕對實力，已遠超以往Marvel電影中最強反派Thanos的水平。

9. X-Men 大戰復仇者聯盟

預告片中亦出現了X-Men對決Avengers的史詩級場面。為何兩派英雄會大打出手？正如剛才提到，根據目前流出的情報指出X-Men變種人所身處的Earth-100005，早前面對多次入侵危機，為了自保，他們面對外敵絕不手軟。因此在616及 828 宇宙的英雄組隊前往了 X-Men 宇宙後，他們誤以為對方是來毀滅世界的敵人，雙方二話不說直接開戰。

今次絕對是X-Men 經典陣容回歸，不但有柏德烈·史釗活（Patrick Stewart）飾演的 X 教授；由Ian Murray McKellen飾演的磁力王；換上漫畫經典黃藍造型戰衣的鐳射眼（Cyclops）；妖后（Mystique）；甚至包括在《死侍與狼人》中生還的「牌皇」Gambit。

牌皇大戰尚氣。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

預告中展示了「尚氣」對決「牌皇」、Yelena 對決假扮自己的Mystique，以及鐳射眼用光束轟擊新任美國隊長（Sam Wilson）盾牌的激烈場面。

10. 洛基做訪Steve Rogers一家？

洛基（Loki）在劇集最後，已成為「故事之神」，一手掌控並保護所有時間線。但預告片中，他卻竟然離開了世界樹王座，反而換上了Season 1時他曾穿過的TVA制服，出現在一個家庭場景中。

鏡頭中更出現一隻戴上婚戒的手，拿著Loki的TVA證件。外界估計，這極可能是Endgame一戰後，「美隊」Steve Rogers隱居後與Peggy建立的家，甚至有網民猜測，這並非本來Steve Rogers身處的616主宇宙，而是來到了F4所屬、沒有美國隊長的828宇宙隱居。

流出情報及粉絲推測，在《復仇者聯盟4：終局之戰》Steve 穿越時空歸還寶石後，Loki 為了保護脆弱的時間線，將 Steve 一家轉移到了 828 宇宙定居。

11. 美國隊長與雷神相認

全場最令粉絲尖叫的畫面，莫過於基斯·伊雲斯（Chris Evans）飾演的初代美國隊長 Steve Rogers，與多年不見的老戰友雷神 Thor 相認一刻。雷神在飛船中遇上了滿臉鬍鬚、略顯滄桑的 Steve。Thor 為了確認對方身份，將雷神之鎚（Mjolnir）掟向他，而 Steve 輕鬆單手接住。

兩大巨頭重逢令粉絲動容。（《復仇者聯盟5：末日崛起》預告截圖）

12.神奇先生的兒子 Franklin Richards 現身？

預告中有一幕是霹靂火（Human Torch）在火海中緊緊抱著一個金髮小孩。網民從身型推測，這並非隱形女，而是神奇先生與隱形女的兒子 —— Franklin Richards，在漫畫中，他擁有能重塑現實與重組宇宙的神級戰力。Doom 在戲中引發的一切混亂，很可能是為了奪取 Franklin 的力量來達到他的野心。

13.倒數計時暗藏《Endgame》彩蛋

另外值得一提的是，在預告發佈前的幾支短前導片中，畫面上出現了神秘的數字代碼，如 1e 24ber 02020。網友比對後發現，這些數字對應的竟然是《復仇者聯盟4：終局之戰》中英雄們穿越時空奪取無限寶石的精確時間點（Timestamps）！

這暗示了一個可怕的邏輯：多元宇宙崩潰的倒數計時，是從復仇者聯盟決定「把時間當作武器」去救人的那一刻就已經啟動。這完美契合了 Doom 認為英雄們才是宇宙亂源的價值觀。

14.未曝光的才是戲肉

著名的爆料者如 Cryptic4kQual在 Reddit 指出，這支預告片完全沒有展示電影第三幕的畫面，所有的混戰（包括復仇者大戰 X-Men、雷神單挑 Doom）全都發生在電影的前半段，這意味著漫威刻意隱藏了真正的底牌，目前的絕望感只是暴風雨前的平靜。

15.無法阻止的悲劇結局？

預告片其實一直氣氛悲壯，X 教授在宅邸望向窗外，天空中另一個地球的藍光伴隨烈焰壓頂而來。蟻人Scott Lang與女兒相擁；雷神與養女Love道別；種種畫面都指向一個結局，就是英雄們將會遭遇慘敗，電影將直接以Dr Doom 在廢墟中建立 Battleworld 作結，為下一部《復仇者聯盟6：秘密戰爭》（Secret Wars）鋪路。