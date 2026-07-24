《躡手躡腳》：所有「異類」，都能在小說中被容納 (下)|開卷樂

蕭樂恩（筆名「燒」）的首部短篇小說集《躡手躡腳》共收錄了十九個故事。



〈深水〉中的瑛，一味與周遭的人事物妥協，處世溫吞，為討好別人而謙卑忍讓。壓抑的情感終究在一次酒精發作下猛烈地決堤，瑛撕扯自己的衣服，嘶吼哭泣。戀慕她的潛水教練禾，卻「捉住她手，感受漸無的顫抖，說：『好事都是悄悄來的。』」

文：香港電台開卷樂



有些作家的聲音，迴響在大學青春時

大學時期，蕭樂恩被好些作家的光芒穿透她年輕的心靈，且往後仍持續影響着她，重重折射，好比進行一場長期的對話。

蕭樂恩的畢業論文，選擇了台灣作家袁哲生作為研究對象，她對《寂寞的遊戲》中運用的意象，有深刻的共鳴——捉迷藏，一個無分地域、童年的共同回憶，竟勾勒出「等待被尋找」綿綿無絕的孤寂。

另一位對蕭樂恩影響深遠的，是捷克作家米蘭‧昆德拉。初踏入大學生涯，昆德拉的作品便令其着迷不已，不輟地閱讀他的全數著作，尤其當讀到關於其寫作理念的《小說的藝術》，她記下了：小說所做之事，是探索人的處境。

《生命中不能承受之輕》

她亦讚嘆，當昆德拉以文學叩問存在的本質，他能將平平無奇的物與概念，轉化成耳目一新的隱喻。《生命中不能承受之輕》中的輕重之辯，「重」延伸為責任和意義，「輕」象徵自由、絕對的虛無。不同於主體與客體、演員與舞台等常談的對立說法，昆德拉借用德國哲學家海德格爾所言──—人與世界的關係，若蝸牛與它的殼。「世界」之於人類，正如同「蝸殼」之於蝸牛，互為存在的基本結構。出色的作家彷如煉金術師，能夠組合平常的字詞或概念，而醞釀出質感獨特的意涵或啟悟。

文學納得下無限的嘗試

雖說昆德拉的作品深深影響蕭樂恩，不過她的思考卻走在稍稍不同的路線上。昆德拉將生命的「輕」勾連起「重」，蕭樂恩則將「重」化作「輕」；當昆德拉的筆下充斥着質問，蕭樂恩筆下人物的內心卻往往早有答案，倔強而固執，發問再多亦不打算挪步。

《躡手躡腳》裏的人物，性情古怪、執著，游離在體制、系統之外，敏感的心思讓一層寂寞的膜永遠包覆着他們。也許，就像禾靜靜地為破碎的瑛披上外套，作者蕭樂恩始終記住昆德拉所言──小說中，人人都有被理解的權利。小說是可能性的試驗場，所有離經叛道、桀驁不馴、孤獨的人物，在這裏，都有詮釋與被詮釋的空間。

《躡手躡腳》裏的人物，性情古怪、執著，游離在體制、系統之外，敏感的心思讓一層寂寞的膜永遠包覆着他們。（Unsplash）

〈備忘錄〉：生活的絲思絮語

由淺入深，游過十九篇探索深奧主題的小說，到最後一篇〈備忘錄〉，蕭樂恩附上日常攝影，記錄生活浮想、細碎語句的跨媒體書寫，既似迎來一首輕快的小曲作結，又似潛到深處。

蕭樂恩希望讀者讀完這些故事後，仍然有些東西能留下的話，但願是愛。〈備忘錄〉最後一則彷似詩的隨筆，採取「愛是……」的句式開首，作意象的無邊聯想，一連傾吐出「透明的／封閉的／防水的／冷薄無情的」等形容，最終，「愛是……的渣滓」，「卻又是當所有都終結時，那唯一剩下的」。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）

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