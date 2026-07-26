《黑輪燒餅蚵仔煎》三場新書活動 開拓飲食文學的更多可能｜何故

2026香港書展順利結束，感謝大家支持今年新作《黑輪燒餅蚵仔煎》，以及台灣時報新版《回憶中的香港味道》！



今年香港書展來到第36屆，7月15日至21日舉行，為期七天。今年以「從香港閱讀世界：文創傳承‧旅悅人生」為主題，《黑輪燒餅蚵仔煎》是從香港人角度出發，結合香港流行文化的台灣美食遊記，正好符合今年的主題，在書展首天7月15日的晚上，就舉行了一場名為「由香港味道到台灣遊記」的新書推介書。



我在這場新書推介書上，解釋了為何由「香港味道」轉換跑道至「台灣遊記」，也剖析了《黑輪燒餅蚵仔煎》書名上三款台灣美食的特別意義，以及這本小說如何將台灣歷史、飲食典故和香港流行文化共冶一爐。與此同時，這不只是一場新書推介會，更是《黑輪燒餅蚵仔煎》AI文字遊戲的發佈會！感謝香港數碼港管理有限公司初創支援高級經理梁德明先生的撮合，有機會跟園區內的培育企業FizzDragon合作，為香港原創文學作品帶來更多可能性。

早前以「香港飲食文學作家」的身份，接受「大有創意文化」旗下「香港史上首本免費漫畫雜誌」《HARD PRESS》04+05特大號刊的訪問，分享了這些年創作飲食文學的心路歷程，並且透露6月由台灣時報出版的《回憶中的香港味道》，以及今年香港書展首賣的新作《黑輪燒餅蚵仔煎》背後的有趣故事。

7月18日，書展第四天下午，我在「大有創意文化」的展位，舉行了一場名為「何故飲食文學嘉年華」的簽名會，當天我身穿在《黑輪燒餅蚵仔煎》裡有提及的、主角Solo在高雄Focus13購買的「浪子」潮Tee，為到場支持的各位讀者簽名和蓋印。今年香港書展，我的作品比去年更多樣化，《黑輪燒餅蚵仔煎》，加上台版《回憶中的香港味道》和《打邊爐》，好比一次充滿特色的美食嘉年華，期望在飲食文學的創作路上可以更多采多姿、走得更遠！

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作為「飲食文學嘉年華」，這不只是單純的簽名會，在活動正式開始前，感謝香港長壽網台節目《動漫廢物》的著名主持Sunny跟我有一場深情對話，讓我可以剖白近年創作飲食文學的心路歷程，也推介了台北、台中、台南和高雄等地的不同美食，更重要是再次表達了對於香港餐飲界結業潮，以及傳統「香港味道」逐漸消失（例如：灌湯餃變成浸湯餃、有檸檬片的正宗檸檬茶變成沒有檸檬片的手打檸檬茶）的擔憂，這正是我近年努力創作飲食文學的初衷。

7月19日，書展第五天下午，《黑輪燒餅蚵仔煎》新書簽名會，可算是今年書展的重頭戲！當天身穿在高雄駁二藝術特區購買的HODALA啤酒復古T-shirt，和為《黑輪燒餅蚵仔煎》繪畫封面的吳加里老師，一同在「一代匯集」展位，舉行了一場具有特別意義的新書簽名會。

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簽名會開始前，我和為《黑輪燒餅蚵仔煎》繪畫封面的藝術家吳加里老師，先後在背板上簽名，並且留下自畫像作為紀念。對我來說，這是今年書展最重要的時刻。

這不只是單純的簽名會，除了我這個作者，更重要是還有吳加里老師即席揮毫，為購買「何故飮食文學」的讀者繪畫似顏繪（Caricature）！吳加里老師畫功精湛，以卡通化的有趣筆觸，描繪出讀者的神韻與五官特徵，為包括作家喬靖夫、中學母校校友會現任主席邱健醫生等友好，以及不同的讀者，帶來各式各樣的驚喜！

7月19日，書展第五天下午，《黑輪燒餅蚵仔煎》新書簽名會，不只是單純的簽名會，除了我這個作者，更重要是還有吳加里老師即席揮毫，為購買「何故飮食文學」的讀者繪畫似顏繪（Caricature）！

吳加里老師是著名的香港藝術家和教育家，「加里畫室」創辦人，也是我中學母校的美術及設計科科主任，曾任香港美術教育協會前副會長、香港考試局及藝術發展局評審，並且獲頒30年視覺藝術教育貢獻獎，多年創作不倦。當年並非吳加里老師的學生，卻輾轉因為校友會而結緣，相識多年，終於在《黑輪燒餅蚵仔煎》這個項目有機會合作，人與人之間的緣分，果然是非常微妙！

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香港書展對我的重要意義之一，就是和新舊朋友團聚！雖然因為種種緣故，今年不少朋友都沒有進場，甚至不在香港，我卻慶幸跟黃獎、天航、余兒、潘紹聰、盧覓雪、楊潮凱、羅浩銘、戚家基、陳浩基、譚劍、梁添博士、STEM Sir、周國豐、小松本太太Coco、盧Sir盧子英、Jacky哥哥陳圖安、鄭啟泰胞妹Fiona等友好久別重逢，還有來自香港桌遊界、演藝界和飲食界的友好們，我亦抽空參加了小書《小情書3》、王曉龍《閱讀電影與電影‧閱讀3》、以及蝦頭楊詩敏擔任嘉賓的《佬文青：太匆匆》新書推介書，我還成為了《小虫蟲大冒險》繪本的全港第一位讀者，得到電影導演及編劇袁建滔和漫畫家姜智傑的簽名及繪畫，也跟潘紹聰來了一段直播，為Middle簽名會維持秩序，並且幫朋友購買了《跑攻籃球》，向簽名會剛巧是在《黑輪燒餅蚵仔煎》之後的喬靖夫和馮展鵬索取簽名。加上跟友好們的聚餐，每一天都非常充實。

書展首天，我竟然跟新書宣傳片的造型完全相同，站在展位的大電視前，彷彿有另一個一模一樣的自己，很奇幻也很搞笑的感覺！

有趣的是，這次書展，雖然只是短短七天，竟然出現了兩次「撞衫」事件！書展首天，我竟然跟新書宣傳片的造型完全相同，站在展位的大電視前，彷彿有另一個一模一樣的自己，很奇幻也很搞笑的感覺！而我跟盧Sir相遇時，竟然身穿同款哥斯拉70週年紀念Tee，我們都忍不住哈哈大笑。

誠然，今年書展Hall 1的人流明顯比去年減少了，即使不像去年因為颱風及黑雨而取消了星期日一整天，今年的整體銷情也是比去年遜色，反觀零食世界的水洩不通，Hall 1卻有比想像中更大的空間，跟業界友好和讀者交流，彼此勉勵，互相支援，珍惜每一次相聚，一同迎接新挑戰！

今年香港書展，透過三場新書活動，開拓了飲食文學的更多可能性，期望往後可以和更多藝術家、民間組織及企業合作，創作更多有意思的劃時代作品！