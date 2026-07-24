《今宵多珍重》跨時空交響　首引進全息投影重現陳百強經典舞台

陳百強（Danny）的歌聲，對香港樂迷而言，不只是八、九十年代的流行樂壇印記，更是貫穿不同人生階段的情感記憶，陪伴大家走過無數喜與悲。延續去年向 Danny 致敬的音樂企劃，今年香港中樂團再度演出「今宵多珍重——深愛著你」，同時亦是東九文化中心劇院開幕後的重磅節目。這次演出除了揉合 Danny 的原聲與中樂團現場演奏，更破天荒引入全息投影（Hologram）技術，於舞台上重塑他昔日的身影與風采。當熟悉的歌聲在劇院迴盪，觀眾彷彿被帶領跨越時空，與記憶中的偶像重逢，讓香港人的集體回憶與個人情感，在這一夜重新被喚醒並延續。



去年《今宵多珍重》音樂會，香港中樂團首次以中樂編制配合陳百強原聲錄音演出多首經典作品。

從編曲出發！由《今宵多珍重》到《眼淚為你流》

作為這次音樂會的指揮，周熙杰把《今宵多珍重——深愛著你》形容為一個「延伸版的重遇」。今次再度演出，他並不打算在編曲上「推倒重來」，而是保留去年的合奏、協奏及中樂組曲設計，沿用原有的歌單和架構，再在曲目之上補回上次「遺漏」的重要作品——《眼淚為你流》，讓整套致敬 Danny 的選曲更貼近樂迷心中的經典樣貌。

周熙杰擔任《今宵多珍重——深愛著你》音樂會指揮，帶領中樂團詮釋多首陳百強經典作品。

談到組曲編排，他希望透過合奏、獨奏與協奏，把八、九十年代輝煌的廣東歌風格重新搬上舞台，在延續原曲氣質之上加入第二度創作，讓即使沒有歌聲的中樂演繹，仍能勾起屬於那個年代的聲音記憶。周熙杰亦期望今次演出成為「把經典交到新一代手上」的契機。樂團特意邀得較年輕、表現突出的演奏家加入，包括李俊樂（口琴）和洪嘉揚（大提琴），讓這些出自八、九十年代的旋律，透過新一代音樂人的手再度被詮釋。

李俊樂（口琴）與洪嘉揚（大提琴）將參與今次音樂會的演出，為陳百強的經典旋律添上年輕世代的聲音。

對不少較年輕的團員來說，這也是重新認識 Danny 作品、並將這份「寶藏」傳承下去的過程。周熙杰笑言，去年首演後，團中不少本來只對陳百強略有印象的團員，都開始真正「喜歡上」這些歌。他認為，這樣的參與不單是一場演出，更是一種文化接力，讓年輕團員在親身接觸這些作品時，感受到粵語流行曲黃金年代背後的情感厚度，並將那份美學與溫度，連同自己的詮釋，一併帶到未來的舞台上。

跨時空合奏！全息投影重現「陳百強」舞台

在展現音樂理念的同時，周熙杰亦格外重視 Danny 原聲與現場中樂演奏的配合。他特別強調，音樂會所用的並非 AI 合成音，而是從已出版的唱片中抽走原有伴奏，只保留陳百強當年錄音的歌聲，再配以現場中樂重新編配。談起〈偏偏喜歡你〉的一次排練，他形容那是個「奇妙瞬間」，原版錄音在尾段刻意放慢、失去明顯拍子，他在台上仿佛對望一位真實歌手般，憑耳朵去「等」那個放慢的呼吸，讓樂團隨之一起減速。「雖然明知是一段早已錄好的聲音，但那一刻真的好像他就在舞台上。」這種介乎技術與情感之間的微妙經驗，也成為他眼中今次計劃最難忘的一部分。

今次重演更破天荒加入全息投影（Hologram），周熙杰解釋，這項技術並非單純的數位運算，而是透過真人演員捕捉動作，再精準疊加陳百強的影像與神態，讓舞台上呈現的不再只是影像重播，而是一個具備動態細節的立體重現。他形容，當燈光漸暗， Danny 在舞台上緩緩升起的一刻，即使明知這是製作成果，仍不免感到一種近乎「真實再臨」的震動。那是一種只有在現場、在光影與聲響共同作用下，才會產生的複合情感。

新場地的技術舞台！東九文化中心劇院開幕頭炮節目

周熙杰特別期待這次是香港中樂團首度進駐東九文化中心劇院演出。《今宵多珍重——深愛著你》本身就包含大量科技元素，而東九文化中心的聲光設備與技術配置，正好為這類跨界作品提供了創意的實踐基地。他提到，部分音樂與影像的前期測試，早已在該中心的技術實驗室進行，正式演出時，將以其先進的音響系統和舞台裝置，支持 Hologram 投影與中樂合奏的精準對位，讓觀眾在劇院內感受到既溫度、又具前瞻性的聲像體驗。

周熙杰坦言自己「不敢自稱粉絲」，卻在中學時期已深受陳百強作品影響，至今仍能隨口哼唱多首經典。身邊不少親友與同事都是 Danny 的忠實歌迷，能以指揮身分把這些歌曲重新帶回舞台，對他而言既是一項專業上的挑戰，也是個人情感上的圓滿。他希望觀眾在走進劇院時，不只重溫一代歌星的風采，更能從那個廣東歌黃金年代真誠、直接的情感與旋律中，再次感受到人與人之間需要多一點愛與溫柔，讓音樂不止停留在懷舊，而是為當下的世界留下一點溫度。

大新保險全力支持：今宵多珍重 - 深愛着你

日期與時間：2026年7月31日（五）晚上7:30

2026年8月1日（六）下午3:00、晚上7:30

2026年8月2日（日）下午3:00

地點：東九文化中心劇院

票價：$880, $680, $480, $280

演出陣容：指揮：周熙杰；口琴：李俊樂；大提琴：洪嘉揚

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（資料及相片由客戶提供）