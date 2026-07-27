東野圭吾大腸癌逝世 回顧神探伽利略、白夜行、假面飯店等10名作

曾創作《神探伽利略》、《白夜行》、《放學後》等日本推理小說名作家東野圭吾，因大腸癌離世，終年68歲。日本放送協會（NHK）報道，著名推理小說家東野圭吾已於 7 月 23 日凌晨，因結腸癌在日本病逝，享年 68 歲。



講談社透露，其告別式已遵照家屬意願低調舉行；而東野圭吾筆下的最新作，神探伽利略系列的最新長篇小說《永遠的記憶》，將如期於8月5日上市，成為絕筆。

日本著名推理作家東野圭吾。（網上圖片）

創作《神探伽利略》湯川學一角深入民心

東野圭吾 1958 年出生於日本大阪府大阪市生野區，畢業於大阪府立大學工學部電氣工學科。在成為全職作家之前，他曾是一名汽車零件公司的電氣工程師。這段理科背景，為他日後的作品注入了獨一無二的邏輯結構與科技犯罪手法。

1985 年，東野圭吾憑藉描繪高中校園謀殺案的小說《放學後》摘下第 31 屆江戶川亂步獎，因而正式出道。然而，他的作家之路並非一帆風順。在接下來的十餘年間，他屢次入圍直木賞卻抱憾而歸，一度被業界稱為「落選專家」。

東野圭吾的推理小說(莫家文攝)

直到 1998 年《秘密》問世，一舉奪得第 52 屆日本推理作家協會獎；2005 年，他更憑藉巔峰之作《嫌疑人X的獻身》一舉斬獲第 134 屆直木賞與第 6 屆本格推理小說大獎，真正奠定了他在全球推理文學界的地位。

除了是書店的銷量保證，他的作品後來亦被改編為超過 100 部電影、電視劇及舞台劇，最深入港人民心的，相信是日劇《神探伽利略》系列，由福山雅治飾演的天才物理學家「湯川學」，外型出眾偏偏又個性古怪，令觀眾印象深刻。而他思考時習慣將食指與大拇指扣在臉頰或嘴巴旁的招牌手勢，亦已成為角色的一大標記。

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另外，其他作品如《白夜行》及《解憂雜貨店》亦曾先後被改篇成電影上映。

遺作《永遠的記憶》

根據東野圭吾官方帳號公布，他的最新刊《永遠的記憶》預定於2026年8月5日刊行。這部長篇是「神探伽利略」系列的第11部作品，也是天才物理學家湯川學這名角色誕生30週年的紀念作。

東野圭吾遺作《永遠的記憶》

故事從女警內海薰遭到一名七十歲老人刺傷展開，而湯川學與草薙則必須從老人的一件遺留物中，解開一道「絕對不能忘記的謎團」。

回顧東野圭吾十大經典作品回顧

東野圭吾早期以縝密精巧的本格推理為主，後期逐漸突破框架，。他讓讀者意識到，推理小說最大的魅力不僅在於「誰是兇手（Who）」或「如何犯案（How）」，更在於「為何殺人（Why）」。他將焦點從冰冷的機關轉移到犯罪動機、社會結構的擠壓與人性的異化上。

他筆下如《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》及《解憂雜貨店》等代表作，均展現出對人性的深刻描寫。以下為其生涯中最具代表性的10部經典作品：

1. 《嫌疑人X的獻身》（2005）

東野圭吾《嫌疑人X的獻身》

說到東野圭吾巔峰作品，《嫌疑犯X的獻身》幾乎無可爭議。它史無前例地同時拿下直木賞、本格推理大獎與日本三大推理榜單冠軍，把「神探伽利略」系列推上了現象級的高度。

故事講述天才數學家石神哲哉，為了守護誤殺前夫的心愛女子花岡靖子，設計出一個堪稱完美且極度殘忍的假不在場證明；與他展開對決的，是大學時代的知己、天才物理學家「湯川學」。石神以數學家追求絕對真理的態度去處理一具屍體，其所佈下的盲點詭計徹底顛覆了讀者對時間與空間的慣性認知；然而驅動這台冰冷運算機器的，卻是人類最不講邏輯的情感，也就是愛。

東野在此拋出的問題是：為了愛情，一個純粹的理性主義者，能把自己犧牲到甚麼地步？作品先後於2008年拍成日本版電影、2017年拍成中國版電影，後者更創下約四億零二百萬人民幣的票房。

2. 《白夜行》（1999）

東野圭吾《白夜行》

《白夜行》被許多讀者視為東野最壓抑、最絕望的一部。故事橫跨殘酷的十四年：少年桐原亮司為了拯救初戀少女唐澤雪穗，殺害了自己的父親；少女為了袒護少年，不惜奪走母親的性命。兩人在沒有太陽的白夜裏相互扶持，以一種近乎共生的寄生關係，在社會的陰暗面裏往上爬。

《白夜行》的敘事結構極為獨特，全書沒有任何一處直接描寫亮司與雪穗的交流，卻透過周圍形形色色人物的視角，拼湊出一條令人毛骨悚然卻又無比悲哀的愛情軌跡。兩人的悲劇，實質上是探討當體制、法律與原生家庭徹底失職時，邊緣群體為求生存所能爆發出的極致破壞力。

《白夜行》中的唐澤雪穗，11歲時被母親逼著出賣肉體，在心理上造成無法彌補的創傷，此後為了達到目的，可以不擇手段地傷害身邊的人……（《白夜行》劇照）

2006年由山田孝之及綾瀨遙主演的電視劇版在亞洲廣受歡迎，在第48回日劇學院賞中達成四冠王，將這段充滿罪惡與獻身的絕望之戀刻入了一代觀眾心中。

3. 《解憂雜貨店》（2012）

東野圭吾《解憂雜貨店》

這部全球銷量突破千萬冊、繁體中文版銷量逾35萬冊的作品，講三個自覺是「社會垃圾」的年輕小偷，某夜誤闖進廢棄多年的「浪矢雜貨店」，意外透過店內一個穿越時空的信箱，與三十多年前寫信求助的人們通信。從在愛情與奧運夢想之間掙扎的「月兔」，到追尋音樂夢的「松岡克郎」，這幾個泥菩薩過江的現代青年，竟在一封封回信裏，扶了過去的人一把，也完成了自己的救贖。

舞台劇改編自日本作家東野圭吾同名小說的《解憂雜貨店》。

在香港，這部作品，更改編為舞台劇。中英劇團自2018年起，把日本編劇成井豐改編的版本翻譯成粵語，由盧智燊執導，先後於2018、2022及2023年在葵青劇院三度公演，每次都一票難求，主辦方屢屢加開場次。劇團更邀得C AllStar成員陳健安（On仔）跨界演出「松岡克郎」，並由他親自作曲、演唱主題曲《重生》。

《解憂雜貨店》除了在香港三度搬上粵語舞台，這部小說本身在2017年也先後被日本與中國大陸改編成兩部電影版。日本版《解憂雜貨店》由廣木隆一執導及編劇，山田涼介主演，上映2週累積了6.4億日圓。

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而同年年底上映的中國版電影則由韓傑執導、韓寒擔任藝術指導，並破天荒邀請到成龍化身慈祥的「解憂爺爺」，攜手王俊凱、迪麗熱巴與董子健等新生代演員，將故事背景巧妙地本土化至1993年與2017年的時空交錯中。

4. 《惡意》（1996）

東野圭吾《惡意》

為「加賀恭一郎系列」的里程碑，此作大膽打破了傳統推理「尋找真兇」的公式。故事開篇不久，兇手野野口修便已落網並平靜承認殺害了知名作家日高邦彥，東野把整部小說的重心完全轉移到「為何動手」的探究上。

透過刑警加賀恭一郎抽絲剝繭的調查與雙視角敘事交替，讀者被迫直面一種令人毛骨悚然的心理狀態。兇手的動機並非出於利益衝突或血海深仇，而是一種潛藏在人性最深處、無法名狀的嫉妒與怨恨。東野圭吾藉此精準解剖了人性中的自卑、虛榮與見不得別人好的陰暗面，證明了有時候沒有緣由的恨，比有目的的謀殺更加令人脊背發涼。

5. 《秘密》（1998）

東野圭吾《秘密》

《秘密》是東野圭吾於98 年出版的長篇情感懸疑小說，也是其創作生涯的重要轉折點，他首次大膽將奇幻設定引入現實主義的敘事框架，一舉斬獲第52屆日本推理作家協會賞。

主角杉田平介原本擁有一個平凡幸福的三口之家，某天，妻子直子帶著 11 歲的女兒藻奈美回娘家，不幸遭遇嚴重的滑雪專車墜崖意外。妻子醒來後，靈魂竟進入了女兒的身體。平介在丈夫的情慾與父親的道德責任之間備受煎熬，而直子則必須在重新體驗青春的誘惑與堅守婚姻忠誠之間抉擇。

6. 《新參者》（2009）

東野圭吾《新參者》

《新參者》是日本推理小說天王東野圭吾最著名的代表作之一，為其筆下經典偵探「加賀恭一郎系列」的第八部作品。書名「新參者」在日文中意指「新來的人」或「剛到某地的人」，既指案發當地剛搬來的死者，也指剛調任到該轄區的刑警加賀恭一郎。

故事舞台設定在東京充滿傳統風情的日本橋人形町，一名獨居女性被絞殺，剛調任至此的「新參者」刑警加賀恭一郎，開始在小鎮中穿梭查案。有別於以往警匪對立的緊繃節奏，東野採用類似單元劇的敘事手法，將線索分散在仙貝店、鐘錶行、料亭等充滿市井煙火氣的商鋪。加賀在解開每一道微小謎題（如為什麼買了沒有餡的煎蛋糕、為什麼要買陀螺）的同時，都順帶撫平了一個個家庭的創傷。

《新參者》其實是改編自加賀恭一郎系列的作品，描述人形町內新來的刑警與新來的婦人被殺害的事件而展開故事，由主軸延伸出支線，最後再整合在一起解決案件。（《新參者》劇照）

在這部作品中，兇案不再只是需要破解的謎題，而是反映社會病灶與家庭隔閡的切口；刑警的職責也不僅是逮捕真兇，更是拯救因案件而心碎的生者，展現了推理小說中少有的溫柔。本作被譽為東野圭吾「人情推理」的最高傑作，曾榮獲 2010 年「這本推理小說了不起！」年度第一名。

7. 《流星之絆》（2008）

東野圭吾《流星之絆》

《流星之絆》是東野圭吾於 2008 年出版的經典長篇小說，這部作品跳脫了傳統推理小說冷酷沉重的框架，以「家族羈絆」與「溫暖復仇」為核心，描寫三兄妹在面對命運捉弄時的相互扶持，融合了懸疑、詐欺、愛情與親情等多重元素。

慘遭滅門的三兄妹（功一、泰輔、靜奈）在孤兒院長大，為了在冷酷社會中生存組成詐騙集團，一邊以欺騙維持生計，一邊誓言尋找當年殺害雙親的真兇。當三兄妹歷經艱辛終於鎖定仇人並展開最終復仇計畫時，妹妹靜奈卻無可救藥地愛上了仇人的兒子，仇恨的驅動與愛情的羈絆形成強烈拉扯。

戶田惠梨香《流星之絆》劇照

其改編的同名日劇由鬼才編劇宮藤官九郎操刀，二宮和也、錦戶亮、戶田惠梨香主演，橫掃當年日劇學院獎多項大獎，是許多人心目中的日劇神作。

8. 《假面飯店》（2011）

這是「假面系列」的開端之作，東野圭吾將舞台搬至東京奢華的五星級飯店。故事講述在東京高級酒店裡發生連續預告殺人事件，刑警新田浩介臥底成為飯店前台，與專業的飯店接待員山岸尚美組隊。一起探索連續殺人事件之謎，他們需要在戴著假面的顧客群中，抽絲剝繭找出預告殺人的兇手。

東野利用「飯店」這個封閉且人員流動密集的微型社會，隱喻現代人際關係中普遍存在的「面具文化」，每個走進飯店的客人都戴着虛實難辨的假面，隱藏各自的秘密與動機。新田試圖撕下面具尋找罪惡，山岸則致力於保護客人的隱私與假面，兩人在理念碰撞中從對立走向合作，展現了極高的娛樂性與懸疑張力。

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2021年由木村拓哉與長澤正美主演的續集電影《假面之夜》，更在日本創下超過24億日圓的亮眼票房。

9. 《宿命》（1990）

《宿命》是日本推理小說大師東野圭吾於 1990 年出版的長篇代表作，被認為是他寫作生涯的重要分水嶺。這部作品跳脫了傳統單純「尋找兇手」的本格推理框架，首次展現出東野圭吾挖掘人性、批判社會體制與描繪命運糾葛的宏大格局。東野圭吾本人曾自信表示：「不讀到最後 10 頁，無法體會『宿命』的真髓。」

故事圍繞和倉勇作與瓜生晃彥兩名宛如宿敵的男子，他們從學生時代便展開宿命般的對決，甚至愛上同一個女人；這份競爭延續至長大後，勇作成為刑警、晃彥成為嫌疑人，形成警匪對立的強烈張力。

在層層剝繭的刑事調查背後，東野隱藏了一個足以震驚讀者的血緣真相。《宿命》不僅是一部精湛的推理小說，更是一部關於「自由意志與宿命論」的哲學探討：人類的命運究竟是被先天的基因與血緣所決定，還是可以透過後天的努力與選擇來改變？這種對宿命的無力感與抗爭，為他日後創作《白金數據》等探討基因與犯罪的作品奠定了深厚的思想基礎。

10. 《放學後》（1985）

1985年，年僅27歲的東野以《放學後》奪得第31屆江戶川亂步獎，正式開啟大師之路。作品的核心亮點在於將密室殺人搬到女子高中校園。身為前工程師的背景賦予了作品縝密嚴格的物理詭計，密室機關設計嚴絲合縫，展現了他最初的理科天才邏輯。

然而，真正令《放學後》在推理文學史上佔有一席之地的，是其對青春期心理的深刻描繪。在東野筆下，青春期不再是充滿陽光與美好的代名詞，而是一個極度敏感、脆弱且排他的封閉世界。在成人眼中微不足道的小事、無心的眼神或一句批評，在少女的世界裏卻可能被放大為必須以命相搏的深仇大恨。

東野圭吾的逝世，象徵著亞洲推理文學一個黃金時代的落幕。大師的背影已遠去，但只要仍有人翻開書頁，東野圭吾的故事就會繼續流傳。