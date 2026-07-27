東野圭吾逝世｜回顧名作《解憂雜貨店》《嫌疑犯X的獻身》9大金句

日本名作家東野圭吾因大腸癌病逝，終年68歲。這位推理小說大師自1985年以《放學後》出道，東野圭吾的創作生涯橫跨41年，筆下誕生106部作品，作品被翻譯至全球逾40個國家及地區，國內累計發行量早於2023年便突破1億冊。當中港人熟悉的《神探伽俐略》系列、《白夜行》、《假面飯店》等多部小說，更被改篇成深入民心的影視作品。



斯人已逝，文字長存，就讓我們回顧東野圭吾的經典著作，精選出其創作生涯中極具代表性的九句名句，一同紀念這位不朽的文學巨匠。

東野圭吾。（NHK 截圖）

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人心也是科學，而且意想不到的深奧。 《伽利略的苦惱》

死亡之前，人人平等。仔細想想，這可能是人世間唯一公平的地方。 《宿命》

白紙的美好在於，你可以隨心所欲地描繪你的人生地圖，你擁有的是無可限量的未來。 《解憂雜貨店》

《解憂雜貨店》店主浪矢深信每個人心底都已經有答案，只是需要別人的肯定。

正因為是白紙，所以可以畫任何地圖，一切都掌握在你自己手上，你很自由，充滿了無限可能。這是很棒的事，我衷心祈禱你可以相信自己，無悔地燃燒自己的人生。 《解憂雜貨店》

通常諮商者心裡已經有了答案。找人諮商的目的，只是為了確認這個答案是正確的。 《解憂雜貨店》

《解憂雜貨店》劇照

如果說，來找我諮商的人都是迷途的羔羊，通常他們手上都有地圖，卻沒看地圖，或是不知道他們自己的位置。 《解憂雜貨店》

人與人之間的關係往往不是因為某些具體的原因而斷絕。不，即使表面上有某種原因，其實是因為彼此的心已經不再一起，事後才牽強附會地找這些藉口。 《解憂雜貨店》

《嫌疑犯X的獻身》中，數學天才為暗戀的女子，設下「入戲院睇戲」的不在場證據。該情節在《少年的你》小說版都有出現，但電影版就刪掉，算是明智之舉。（《嫌疑犯X的獻身》劇照）

有時候，一個人只要好好活著，就足以拯救某個人。 《嫌疑犯X的獻身》

（《白夜行》官宣）