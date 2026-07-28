隱身東京港區的「外星飛船」？原來是前衛寺廟「靈友會釋迦殿」

東京港區麻布台的住宅街區裡，有一座宛如「外星飛船」的巨大黑色建築？其實，這座外觀獨特的建築是1975年落成的「靈友會釋迦殿」。它有別於傳統的木造寺廟，以現代化的設計呈現，是當地極具代表性的宗教建築。



釋迦殿的屋頂設計靈感來自佛教徒雙手合十的姿態，呈現金字塔型的四稜錐狀，象徵著對信眾的庇護。在建材運用上，這座建築是全球首創大規模採用彩色不銹鋼的案例。其巨大的屋頂使用了厚度1.2毫米的不銹鋼板，透過金屬表面處理與當時少見的大型成形壓制技術，呈現出單一且沉穩的深黑色澤。

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走進殿內，是一個能容納約3,500人的寬敞無柱大廳。這個空間由28根V形鋼柱支撐，而28這個數字呼應了《妙法蓮華經》的二十八品，將建築結構與宗教意涵巧妙結合。與外部沉穩的黑色不同，大廳的天花板採用了厚度0.6毫米的黃金發色不銹鋼板，以古金雲海為主題，透過層層雲紋堆疊出莊嚴的氛圍。

歷經半世紀的歲月，這座結合現代設計與傳統信仰的建築，依然維持著其獨特的面貌。下次若有機會遊覽東京鐵塔或麻布台之丘周邊，不妨順道走訪，親身感受這座日本現代宗教建築的設計巧思。