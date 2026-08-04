蜘蛛俠4｜《英雄重生》Sadie Sink角色身份揭曉/片尾解釋/17+彩蛋

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY）上映後票房報捷，不但榮登北美史上開畫票房No.1， 開畫四日港澳累計總票房更突破4000多萬港元。不過一眾Marvel迷最關心的，自然是戲內所隱藏的種種彩蛋，以及電影片尾片段，究竟隱藏了甚麼意思？以下綜合了電影中的17個小細節/彩蛋/片尾意思，讓各位蜘蛛俠迷看完電影後參考。



1. 副標題「Brand New Day」起源

今次《蜘蛛俠：英雄重生》的故事，主要參考了2008年推出的漫畫《蜘蛛俠：嶄新之日》（Brand New Day）時期，由於漫畫中《內戰》（Civil War）期間，彼得向全世界公開了蜘蛛俠的真實身份，導致仇家找上門，梅嬸Aunt May遭到暗殺而命在旦夕。

為了拯救梅嬸，彼得與Mary Jane被迫與惡魔墨菲斯托（Mephisto）做交易。交易的代價是：抹除兩人多年的婚姻與相愛記憶。歷史被改寫後，梅嬸活了下來，但全世界忘記了蜘蛛俠的真實身份，就如同現在電影《蜘蛛俠：不勝無歸》結局後的故事發展一樣。

2. 蜘蛛俠版開場Marvel Studio Logo

不但開場的漫威影業Logo背景圖案變成了蜘蛛俠的面罩；動畫中原本的復仇者聯盟成員全部替換成了蜘蛛俠，並且Peter Parker在各種場景裡逐漸「消失」，呼應了《蜘蛛俠：不戰無歸》結尾全世界遺忘彼得的設定。

3. 開場蒙太奇致敬經典漫畫封面

電影初段以一連串蒙太奇片段展示彼得在過去幾年，獨自一人打擊紐約市罪犯的日子，當中多個畫面都致敬了多期的經典漫畫封面。例如有一幕蜘蛛俠用單臂夾著一名街頭搶劫犯，另一隻手射出蛛絲在兩棟大廈間擺盪的畫面，是致敬了蜘蛛俠歷史中首次出場的《Amazing Fantasy》第 15 期 (1962)。

蜘蛛俠被反派「墓碑」（Tombstone）逼至高樓邊緣的畫面，則致敬了《Spectacular Spider-Man》第 142 期（1988年）中的封面。

而大戰毒蠍（Scorpion）一幕，則還原了《Spider-Man Adventures》第 2 期（1994年），蜘蛛俠被毒蠍而蠍尾迎擊的 Y 軸對角線構圖。

蜘蛛俠閃避迴旋鏢（Boomerang）攻擊，則還原了《The Amazing Spider-Man》第 345 期（1991年）。

（Sony Pictures HK）

至於「大角羊」（Ramrod）用頭部撞擊蜘蛛俠，則參考了《The Amazing Spider-Man》第 221 期的構圖。

蜘蛛俠在船上半空與「狼蛛」（Tarantula）對侍的分鏡，則與《The Amazing Spider-Man》第 134 期一致。

4. 彼得的新戰衣與3D打印機：

彼得擁有一台3D打印機來製作新裝備，戰衣衣物上印有「德爾瑪熟食店」的Logo，暗示彼得這幾年可能在該熟食店打零工賺取生活費。

5. 自行研發的AI「(EV)」配音選角有心思

由曾與Tom Holland合作過《海嘯奇蹟》的女星娜奧美·華茲（Naomi Watts）配音。導演表示這是彼得這些年來「唯一算得上是朋友」的存在，凸顯了他的孤獨。

6. 內德 Ned 的記憶與彩蛋：

Ned的社交帳號叫「感恩的內德42」，被認為是致敬《銀河系漫遊指南》終極答案42）。房間裡有《火影忍者》海報（因本片導演將執導火影真人版）。他還開發了一款「尋找小蜘蛛」的APP。

7. MJ 的新男友

MJ染了紅髮（還原漫畫中瑪莉·珍的經典髮色），雖然失去了與彼得相關的記憶，但仍戴着彼得在《決戰千里》送她的黑色大麗花項鍊。不過，四年詔去，MJ亦已交了新男友，致敬了漫畫《蜘蛛俠》第六卷中MJ與保羅在一起的情節。

8. 葉蓮娜 Yelena客串登場

Yelena作為新復仇者登場，約彼得在澡堂見面（黑幫電影常見的「赤身裸體無法攜帶武器」的安全談判方式）。彼得脫光被撞見，也延續了荷蘭弟版蜘蛛俠每集必有「尷尬裸露」的傳統。

9. 梅嬸墓上的名言

彼得為梅嬸掃墓，墓碑上寫著「當你幫助了一個人，你就幫助了所有人（When you help someone, you help everyone）」，這句話其實最初出自PS4《漫威蜘蛛俠》遊戲。

10. 彼得眼睛變黑

彼得為解決身體變異求助，他眼睛變黑的情節致敬《Sensational Spider-Man》第217話。他在蛛網結成的「繭」中甦醒，以及能力全面升級（感官過載痛苦不堪的畫面），致敬了漫畫《蜘蛛俠：The Other》。

11. 浩克Hulk記得彼得？

浩克失控暴走並與蜘蛛俠大戰，雖然電影中的浩克戰力已明顯弱化，但蜘蛛俠仍然不敵，彼得對著浩克說自己是彼得，可能喚醒了浩克腦海深處的記憶，浩克立即鬆手並墮樓變回Bruce Banner。外界普遍相信，當初奇異博士施展的遺忘咒語只影響了「班納的記憶」，而浩克人格免疫了魔法，所以內心深處仍記得蜘蛛俠就是曾經與他一同並肩作戰的彼得

12. Sadie Sink身份揭曉

Sadie Sink飾演的角色身份終於揭曉！一如外界估計，就是X-Men經典角色Jean Grey，她是一名「歐米茄級」（Omega-level）變種人，天生擁有極其強大的心靈感應（Telepathy）與念力（Telekinesis）能力。在被迪士尼收購前的 Fox《變種特攻》電影宇宙中，琴·葛雷分別曾由芬姬·詹森 Famke Janssen 飾演，及蘇菲·特納 Sophie Turner 飾演。

今次為了契合MCU劇情，仍年輕且能力仍在發展階段的Jean能力明顯仍幼嫩，起初只能以「意識跳躍」（Mind-jumping）能力，在限定距離內迅速入侵並控制他人的大腦與身體，後來在發現V-Max秘密的她情緒失控，徹底解鎖了她的心靈感應與強大念力，她的登場無疑為 MCU 接下來已宣佈會推出的變種人時代鋪平了道路。

13. 制裁者 (The Punisher) 重演漫畫經典一幕

在影集《夜魔俠》中已成重要一角的制裁者 (The Punisher)，在漫畫中向來是與蜘蛛俠同樣在街頭活躍的英雄。今次兩人首次在電影中攜手合作，致敬了漫畫《神奇蜘蛛俠》第129期，兩人不打不相識，而最後制裁者誤傷蜘蛛俠送院搶救的畫面，也神還原了《內戰》中的漫畫分鏡。

14. 災害控制局將成逼害變種人組織

在MCU中，災害控制局是專門關押超能力犯人的強硬聯邦執法機構，局長威廉·梅斯格漫畫中是更個討厭變種人的種族主義者，因此外界一直猜測，其發展將會成專門獵捕變種人的核心反派組織，為後續下一階段推出的X-Men系列鋪墊。

15. 蜘蛛俠戴上震動人手套

災害控制局局裡還出現了《蜘蛛俠：英雄重生》中反派「震動人（Shocker）」的拳套，並被蜘蛛俠拿來使用，其實致敬了漫畫《The Amazing Spider-Man》第 579 期中的情節，當時地鐵污水上漲，大量老鼠在水中瘋狂湧向蜘蛛俠一行人，蜘蛛俠為了自救並保護平民，強行戴上了震動人的手套，把身上和周圍的所有老鼠全部震飛，開闢了一條逃生通路。

16. 內德恢復記憶？

電影最後，內德與彼得完成了一套極其複雜的專屬「碰拳」動作後，震驚地大喊彼得的名字。這暗示內德可能因為這套肌肉記憶的互動，打破了遺忘咒語，重新想起了曾經的好兄弟。

（Sony Pictures HK）

17. 結尾彩蛋的暗示

片尾彩蛋中，內德的「尋找小蜘蛛」APP顯示蜘蛛俠的定位居然在「外太空」，究竟背後隱藏了甚麼意思？

由於早前有傳言指出，復仇者5的片初為了令觀眾感受入侵的嚴重性，因此一開首就是X-Men宇宙吞併Tobey Maguire所在宇宙的片段，因此不少網民就推想，片尾今次彩蛋當中定位的紅點，可能並非是Tom Holland的彼得，而是Tobey Maguire的蜘蛛俠。

不過由於目前仍只屬網民推想，最終彩蛋的意思，最快可能要等到年底的《復仇者5》揭曉了。