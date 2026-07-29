沙特星空下的「螺旋」型新地標！AlUla Manara以奇特設計遠眺宇宙

近年「觀星旅遊」（Astrotourism）在全球掀起熱潮。如果你對浩瀚星空充滿憧憬，沙特阿拉伯西北部即將誕生的天文勝地「AlUla Manara」，絕對值得放進你的旅行願望清單。



AlUla 位於利雅得以西約 1,100 公里，過去以世界文化遺產、納巴泰王國古城 Hegra 聞名。但這片沙漠的另一項寶藏其實在頭頂上，它獲 DarkSky International 認證為中東首個「暗天公園」（Dark Sky Park），亦是全球第三大。這裡的夜空清澈度躋身全球最佳 5%，肉眼即可望見銀河、行星與成千上萬顆恆星。

而AlUla Manara 就選址在 AlUla 市以北約 70 公里處，夾在 Gharameel 自然保護區與 Harrat Uwayrid 保護區之間。在阿拉伯語中，「Manara」意即「燈塔」，而這座建築亦確如其名，將成為指引人類仰望宇宙的一盞明燈。

「AlUla Manara」由英國鬼才設計師Thomas Heatherwick領軍的設計團隊Heatherwick Studio打造，為了呼應其天文主題，團隊把星系、行星環、星塵旋渦的螺旋幾何，連同地球上植物、化石與貝殼中同一組數學紋理，轉化成三道螺旋交織的建築輪廓。「設計圍繞我們與天空的關係展開，」Heatherwick 向《AD Middle East》表示：「我們想創造一種在情感上與『向上仰望』相連的形態。」

外牆選用 AlUla 當地砂岩，色調與四周山巒一致，令整座建築彷彿自沙漠地表自然生長。有趣的是，研究人員的宿舍反其道而行，選擇隱身埋入地景之中，將對環境的干擾減到最低。

這座建築的每一個開口都像相機鏡頭的虹膜快門一樣，可自由開合以調節光線與視野。管狀量體內置遮陽系統，白天能有效管理日照，入夜後則守護暗空能見度及防止人造光外洩。這些可開合的窗戶亦會因應天氣調節，完美兼顧能源效益與景觀。

主望遠鏡口徑達 4 米，另有兩支 2 米級望遠鏡，規模足以躋身世界最大天文台之列。更多科研望遠鏡將設於主體建築內，大型望遠鏡則置於數百米外。

面向公眾的部分同樣落力，沉浸式展廳、天文館、餐廳與頂層觀景台一應俱全，訪客更可「後台直擊」實時進行中的天文研究。整體規劃還包括住宿設施及一座觀星小屋（stargazing lodge）。