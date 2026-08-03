近年難得的推理劇場佳作！《哪一天劇本綁架事件》劇情反轉再反轉

《哪一天．劇本綁架事件》，得獎小說聯乘人氣劇集，劇情反轉再反轉，讓香港新生代演員大放異彩，近年難得的推理劇場佳作！



《哪一天．劇本綁架事件》作為「無景深」面世一周年特別企劃，改編自「第二十三屆台灣推理作家協會徵文獎」的首獎作品《紅色魔髮選角事件》，將得獎推理小說的情節，植入人氣劇集《哪一天我們會紅》的世界，可算是強強聯手，加上眾多近期爆紅演員，台前幕後的有趣組合，為香港劇場演出開拓新的可能性。

《哪一天．劇本綁架事件》由「無景深」幕後大佬錢曉彤Michelle與《IT狗》系列、《哪一天我們會紅》編審李卓風聯合出品，李卓風兼任監製和編劇，另一編劇是《紅色魔髮選角事件》的原作者格多納，陳炳銓身兼監製及導演，蘇振維、張毓軒、郭爾君、蔡蕙琪、張錦霞、戴妙珊、陳紀澄@Lolly Talk主演，許軼@Collar以「無景深」的Anna的身份朗讀演出前的House Rules，邱彥筒和鄧濤分別聲演「無景深」的Michelle和Sugar。

《哪一天．劇本綁架事件》講述「無景深」繼《殺人記憶》後的長片新作《赤色魔法》即將開拍，Jacky（蘇振維 飾）和Gthan（張毓軒 飾）如火如荼進行試鏡選角，豈料完整劇本在最終甄選前被離奇「綁架」，二人更被犯人勒索，必須要將指定的三名候選人——星二代陳映彤（陳妃澄 飾）、演藝學院高材生方淨君（蔡慧琪 飾）、以及知名童星岑凱玲（郭爾君 飾）選進最終名單。為了避免電影胎死腹中，Jacky和Gthan一邊努力安撫要求極其嚴格的巨星楊紫霞（張錦霞 飾）和其麻煩經理人小珊（戴妙珊 飾），一邊透過奇怪的選角過程，嘗試從三位年輕女演員中，推理出誰是盜竊劇本的「真兇」，以及事件背後的「真相」……

《哪一天劇本綁架事件》改編自台灣推理作家協會首獎作品。（IG@drama_theredmagiccastingcase）

《哪一天．劇本綁架事件》以《紅色魔髮選角事件》為基礎，雖然保留了三位年輕女演員的「疑犯」設定，卻改寫了結局，以及原著中三位主角的人設，原著中的導演許安琳和編劇格多納，理所當然地改為「無景深」的Jacky和Gthan，知名演員夏文卻改為奧斯卡影后楊紫霞，夏文飾演的城中首富羅天洪也改為殷茜紅，並且加入了楊紫霞經理人小珊這個關鍵新角色，即使熟悉原著情節的觀眾，也未必可以在完場前猜到「真相」，這是值得嘉許的地方，但或許會令部分觀眾覺得過於「扭橋」，沒有足夠時間消化不斷轉折的劇情，以及讓情緒沉澱。而且，全劇風格有點前後不一，最後「真相」亦不算震撼，更重要是欠缺了《哪一天我們會紅》那些啜核又寫實的對白金句。

《哪一天．劇本綁架事件》沒有延續《哪一天我們會紅》對於網絡生態的探討，實在是有點可惜。將原著的「三屆金龍獎得主」夏文改為英文名Michelle的奧斯卡影后楊紫霞，不禁令人聯想起楊紫瓊，陳妃澄飾演的星二代明顯影射許恩怡、蔡慧琪亦一再以她在《夜王》裡飾演的「葵芳」來自嘲，這些像「錢富祿」一般呼應電影業界的小趣味，可以博觀眾一笑，卻對整個故事幫助不大，建議可以更大膽，批判性更強，相信觀眾會更有共鳴。

《哪一天．劇本綁架事件》的一眾年輕演員，都有不錯的表現。蘇振維和張毓軒很有默契，觀眾看得很舒服。「香城一姐」張錦霞很有壓場感，同樣亦充滿喜感。「香城二姐」戴妙珊留前鬥後，走上觀眾席的安排亦很有趣。陳妃澄很有觀眾緣，郭爾君分階段的演繹到位，蔡慧琪卻略嫌發揮空間不足。

《哪一天．劇本綁架事件》的舞台佈置看似簡單，卻善用了香港兆基創意書院文化中心多媒體劇場的有限空間，除了作為主景的「試鏡室」，也可以在不用轉景下，呈現戲中戲的「緋河村兒童綁架案」和「紅髮會連環殺人案」，匠心獨運，導演陳炳銓和負責舞台設計的張視製作，都值得一讚！

《哪一天．劇本綁架事件》是一次非常成功的誇界合作，散場後，突然有股衝動，好想立刻重溫《哪一天我們會紅》！然而，個人更渴望可以在不久將來，看到Anna、Michelle和Sugar粉墨登場的舞台劇！

P.S.1《紅色魔髮選角事件》的原作者格多納，原來是李卓風的兄長，本名李卓乘，編劇作品包括《IT狗》和《哪一天我們會紅》。這次強強聯手，其實是兄弟同心。

P.S.2 我觀看7月26日晚上的一場，許軼跟我同場，坐在我正前方。這本來是最後一場，但因為颱風紅霞襲港，7月25日晚上的一場，延期至7月27日晚上，變成了倒數第二場。