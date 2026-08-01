香港故宮首辦夜間派對！ 8月19日限定法老之約沉浸式夜遊埃及展

大家有沒有幻想過，如同電影《翻生侏羅館》一樣，在夜幕低垂時分潛入博物館，展開一場神秘又刺激的奇妙探索？這個8月，香港故宮文化博物館將為你實現這個願望！



香港故宮文化博物館的特別展覽「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」即將於今年8月31日閉幕，為迎接最後倒數階段，香港故宮將於8月19日晚，舉辦限定壓軸派對「法老之約」。觀眾可享受限定夜間觀賞時段，夜遊展廳9的古埃及文明大展。大家可在幽暗神秘的燈光下，近距離欣賞超過60尊法老與諸神雕像、彩繪木乃伊棺及黃金珠寶等250件世界級瑰寶，並聆聽文物背後的故事。

當晚大會特別邀請了本地DJ組合「節拍星期五BEATFRIDAY」坐鎮，以強勁節拍串連中埃文化；同場更有「DanceNefertiti」帶來充滿異國風情的埃及民間舞蹈，以及「豎琴恩樂」的現場演奏，追溯古埃及音樂源流。古物與現代電音交織，帶來不一樣的博物館體驗。

活動現場特設古埃及限定香氣體驗，讓觀眾從嗅覺開始探索古埃及文化。大會亦準備了埃及地道小吃，參加者可即場選購融合中埃文化元素的創意特飲（提供酒精及非酒精選擇），一邊手執微醺特飲，一邊感受尼羅河畔的神秘氣息。

當晚亦將有「古埃及文明的故事：考古、文化與旅遊」座談會，由香港故宮文化博物館副館長兼首席策展人王伊悠博士、DeWonderTravel共同創辦人陳成軍，以及香港大學阿拉伯語課程主任阿姆賈德，從多角度揭開古埃及的面紗。大會呼籲大家「盛裝赴約」，現場設有多個主題打卡位，可與法老、神祇及「法老貓」合照，打卡後亦可逛逛埃及主題文創限定店選購紀念品。

每位入場的訪客均可免費隨機獲贈一個由博物館設計的「古埃及主題毛絨掛飾盲盒」若錯過8月19日的派對，香港故宮於8月份亦實施了特別開放安排：首度「全月無休」（8月份所有星期二均照常開放），並逢星期五至星期日延長開放時間至晚上8時。