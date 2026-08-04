8月展覽｜草間彌生70年創作展/中環外星人裝置/故宮「城中一日」

八月的香港，一時烈日當空，一時大雨突襲，出街變成高風險活動。與其困在家中碌手機，不如把冷氣行程升級。今個八月，既有橫跨七十年的草間彌生創作展，有把整間中環畫廊變成紙皮機場的美國鬼才，有九位香港藝術家與故宮珍藏對話的香港故宮新展，更有包含霓虹招牌與麻雀聲的設計展。小編以下為大家精選六個八月必看展覽，不妨趁著週末來一場藝術之旅。



1. YAYOI KUSAMA草間彌生

YAYOI KUSAMA草間彌生展 （蘇富比）

說到當代最具全球影響力的藝術家，草間彌生絕對無可爭議。蘇富比旗艦藝廊最近呈獻草間彌生展覽，梳理她長達七十年的創作歷程，精選由 1950 年代至 2010 年代的畫作、紙本作品及絲網版畫，完整呈現這位藝術巨匠的創作演變與心路歷程，規模與跨度在畫廊級展覽中相當罕見。

展覽分為三個主題展區：「自然與培育」、「動植物」以及「城市與流行」。觀眾可以跟隨草間彌生的腳步，從她在日本的成長期，走到在美國大放異彩的突破期，最後回到故鄉確立全球文化偶像的地位。

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展覽中不乏極為罕見的早期珍品，例如她抵達紐約後不久創作的紙本作品《The Pacific Ocean No. A.B.X.》（1959）。作品結合墨水、粉彩與水粉，精準捕捉她跨越太平洋、尋找新藝術視野的野心與過渡狀態。

YAYOI KUSAMA草間彌生展 （蘇富比）

同時深入探討草間彌生對自然世界的迷戀。在甚少曝光的畫布作品《Sunset Grapes》（1988）中，有機形態被轉化為充滿活力的色彩與重複圖案，完美示範她模糊抽象與具象邊界的獨特能力，也展現她如何將自然視為心理表達的載體。

YAYOI KUSAMA草間彌生展 （蘇富比）

另一亮點是 1984 年的畫作《Handbag》。這幅作品見證草間彌生開始涉獵消費文化與日常物品的時期，她以俏皮手法將普通配件提升為標誌性圖像，預示了她後期作品的走向。當然，大家最熟悉的「無限網」、南瓜及花卉圖案亦會同場展出。

【展覽詳情】

展覽：YAYOI KUSAMA

日期：即日至 2026 年 8 月 20 日

地點：中環干諾道中 8 號置地遮打 Sotheby's Maison 1 樓

開放時間：星期一至六 11:00 至 19:00；星期日及公眾假期 11:00 至 18:00



2. 香港賽馬會呈獻系列：城中一日，跨越時空的格物實驗

香港故宮文化博物館最新專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：城中一日，跨越時空的格物實驗」，邀請九位跨領域的本地資深及新晉藝術家，以故宮博物院珍藏為靈感，在展廳中營造出豐富多樣的城市景觀。展覽以繪畫、雕塑及多媒體等媒介，探討古代智慧如何啟迪現代生活日常，也讓觀眾看到傳統文化在都市之中如何煥發新生命。

參展陣容相當亮眼。Labubu創作者龍家昇以童趣筆觸，把紫禁城御花園與油麻地榕樹頭的圖像並列，讓森林精靈陪伴都市人面對煩惱，訴說不論古今，兩地都承載著彼此連結的集體回憶。

插畫家雷焯諾則以「清代皇帝移居香港」為構想，透過現場觀察與速寫，把早朝、用膳等宮廷場景重新安置於維港天際線、茶餐廳與西九文化區之間。畫家及雕塑家章柱基（Kila Cheung）巧妙地把末代皇帝溥儀在紫禁城騎單車的熱愛，與香港 80 年代街車青年文化互相對照，展現跨越百年的青春生命力。

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科技與多媒體元素同樣吸睛。多媒體藝術家韓家俊的《解石見時》，以香港天氣數據與演算法在虛擬世界中培育出一塊「會呼吸的石頭」，將數碼時代的「格物」具象化；藝術家陶啟安的《虛幻藏閣》把神機營營房規劃圖轉化為發光的窗口，並將紫禁城午門至正陽橋牌坊的擬修圖重構成立體圖形，宛如科幻電影中的出土文物；作曲家林丰的《十二時城》則以「十二時辰」為骨幹，用四聲道音景結合影像，引領觀眾步入時間的圍城。

【展覽詳情】

展覽：香港賽馬會呈獻系列：城中一日，跨越時空的格物實驗

日期：2026 年 7 月 31 日起

地點：香港故宮文化博物館 展廳 7

門票：標準門票（可參觀展廳 1 至 7）成人港幣 70 元、特惠門票港幣 35 元



3. 大竹茂夫：阿哥拉之愛

如果你對充滿奇幻色彩、細節極度豐富的畫作情有獨鍾，白立方香港呈獻的大竹茂夫（Shigeo Otake）香港首個個展「阿哥拉之愛」（Agoraphilia）絕對會讓你大開眼界。這位 1955 年生於日本神戶的藝術家，繪畫實踐已跨越四十餘載，深受意大利早期文藝復興技法影響，擅長使用極其考究的蛋彩畫與木板繪畫，今次更帶來一件採用傳統「揭取法」的濕壁畫作品。

1985 年，大竹茂夫在京都偶然邂逅一株巨大的野生蘑菇，自此燃起對真菌學的狂熱。由 1980 年代末起，他便持續研究寄生之物及蟲草屬（一種寄生性真菌）的變化形態。是次展覽主題「Agoraphilia」源自古希臘語 agora，意指「聚集之地」。大竹以此為出發點，展開其市集與賣場系列繪畫，探討流通系統、消費主義邏輯以及互惠原則。

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在他的畫筆下，密集的人物造形與動植物、真菌形態奇妙地交織，形成一幅幅擬人化的超現實景象。畫中角色彷彿正參與一場熱鬧的公共集會，在有機生長與社會生活之間建立起強烈呼應，充滿魔幻現實主義的魅力。

【展覽詳情】

展覽：大竹茂夫：阿哥拉之愛

日期：即日至 2026 年 8 月 29 日

地點：白立方香港（White Cube Hong Kong）



4. Barminski: Runway 51

在中環就可以進行第三類接觸？美國鬼才藝術家 Barminski 繼 2023 年大受歡迎的登月陰謀論展覽後，今年再度登陸 JPS 畫廊，帶來全新沉浸式裝置展覽《51 號跑道》（Runway 51）。這次他玩得更大，把整間畫廊改造成一座 1 比 1 比例的「紙皮機場」，以粗獷黑色線條與鮮豔色塊，打造一個充滿美式漫畫風格的立體空間。

機場作為現代交通、地緣政治與森嚴邊界管制的終極象徵，成為 Barminski 演繹「外星人襲地球」的完美舞台。觀眾步入這座星際航廈，會發現日常的登機程序逐步偏離航道：在全紙皮打造的安檢站，為你檢查行李的竟然是一位外星人，輸送帶上運送的則是他即將推出的 CASETiFY 旅行聯乘系列。本該驚心動魄的「第三類接觸」，變成掃描、檢查、默默交出隨身物品的例行公事。

越過安檢，你可以在候機大樓與免稅店欣賞 Barminski 充滿幽默感的原創雕塑，將浩瀚未知的宇宙縮影成型格玩味的商品，同時諷刺現代人的消費主義。旅程在洗手間迎來超現實轉折：鏡中照出的不是你的臉，而是一片遙遠星系。最後一站，洗手間內一道隱蔽暗門通往密室，螢幕播放由平行時間線與歷史碎片編織的影像，從金字塔到復活島摩艾石像，暗示外星力量跨越數世紀無處不在。

Barminski 曾為 Banksy 策劃的反烏托邦主題公園「Dismaland」製作入口互動紙板雕塑《Security Theater》而聲名大噪，亦是 1999 年《Everybody's Free (To Wear Sunscreen)》MV 導演，現於 UCLA 電影及電視系任教。

【展覽詳情】

展覽：Barminski: Runway 51

日期：即日至 2026 年 9 月 19 日

地點：JPS 畫廊（香港中環士丹頓街 88 至 90 號地下）



5. 隱／現：為記憶而設

香港這座城市發展一日千里，許多充滿本土特色的文化印記與生活細節，正逐漸在時代巨輪下淡出。香港設計中心（HKDC）於深水埗 DX 設計館舉辦的最新展覽《隱／現：為記憶而設》，正正提出一個香港人都有感覺的問題：當世界愈趨全球化與同質化，集體記憶要如何延續？展覽由 CoDesign 創辦人余志光及林偉雄，聯同 Story Lab 創辦人余諾言共同策劃。

展覽分「記憶」及「轉化」兩大展區。「記憶區」以七組展品重訪那些逐漸淡出日常的文化符號，譬如昔日霓虹燈招牌、麻雀玩樂的獨有聲響、紅白紐紋繩的雞皮紙袋，透過聲音、裝置、微型藝術及多媒體，帶觀眾行一次老舖、食肆、建築與語言文化。看似平凡的設計，原來一直是集體回憶最重要的載體。

「轉化區」則更前衛，十二組作品示範文化遺產如何真正走進當代生活：以流行文化重新詮釋陶器上的吉祥圖案、把傳統舞獅結合循環時尚、將香港街頭的北魏書法轉化為現代數碼字體，靈感源自廣彩、白鐵、紮作、鹹魚製作、駱駝牌保溫壺、紅 A 塑膠、竹棚工藝等經典元素，展品包括麥朗《異口同聲》、王偉駿及梁嘉怡《再生舞動獅潮》等。

展覽尾聲更設互動投票區，每位入場人士獲發一枚代幣，可投入八個主題票箱之一，包括本地傳統手藝、在地語言及聲音、節慶習俗、日常娛樂、街頭視覺文化、舊式建築美學、香港製造，以及港式飲食文化，親身選出你最想留住的香港，極具參與感與反思意味。

【展覽詳情】

展覽：隱／現：為記憶而設

日期：即日至 2026 年 11 月 2 日

地點：九龍深水埗通州街 280 號 DX 設計館二樓設計博物館

開放時間：11:00 至 19:00，逢星期二休館（公眾假期除外）



6. 香港國際機場文化藝術節 2026：香港上海雙城聚

如果你這個八月剛好準備乘搭飛機外遊，就建議提早到達機場。「香港國際機場文化藝術節 2026」以《香港上海雙城聚》為主題，在客運大樓內呈獻一系列展覽。最觸目的莫過於建築及室內設計師張智強（Gary Chang）的沉浸式裝置，把香港「唐樓」與上海「石庫門」這兩種極具代表性的歷史建築搬上機場舞台。裝置以有蓋走廊、庭院及建築細節組成風格化街景，讓旅客在匆忙旅程之中，瞬間感受雙城層疊的城市記憶與生活韌性。

其餘展區同樣扎實，由匡智會智障藝術家創作的《香港遊記》，以色彩鮮明而純真獨特的視角描繪香港地標，展現他們渴望被社會看見、被聆聽的心聲；《童心繪申城》則展示上海特殊兒童筆下純粹而不加修飾的城市風景。喜歡攝影的朋友，不能錯過《鏡像之城．拾光上海》中三位上海攝影名家的航拍與人文紀實，以及源自香港城市大學社區參與計劃「尋城記」的《攝影尋城》，透過市民的手機鏡頭定格香港的社區溫度。

【展覽詳情】

展覽：香港國際機場文化藝術節 2026：香港上海雙城聚

日期：即日至 2026 年 11 月 8 日

地點：香港國際機場

