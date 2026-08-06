厲旭Wendy下年初來港！SM Classics首登香港藝術節交響樂演繹Kpop

把K-pop金曲交到管弦樂團手上，會擦出甚麼火花？韓國SM娛樂旗下古典音樂廠牌SM Classics將於明年初首度來港，於第55屆香港藝術節舉行《韓經arte愛樂樂團 × SM Classics：K-pop音樂會》，屆時SUPERJUNIOR 厲旭 （金厲旭）與RedVelvet 成員 Wendy （孫承完）更會親自來港，以客席歌手身份於不同場次的專屬環節獨唱！



音樂會此前已在首爾、東京、維也納、新加坡及曼谷等地上演，今次香港站邀得兩位K-pop巨星擔任特邀嘉賓，音樂會將以純管弦樂演奏為主軸，將多年來風靡全球的人氣韓團金曲以管弦樂編制重新編排，並由首爾韓經arte愛樂樂團演繹。該樂團於2024年首登香港藝術節舞台，當時錄得全場爆滿的紀錄，今次為第二度來港，並改以K-pop曲目為主，話題性有增無減。

厲旭出道以來以高音通透、情感細膩的演唱風格為人熟悉，2026年推出個人出道十周年紀念單曲《Runaway》，並完成首個個人亞洲巡演。Wendy則以唱功及個人音色見稱，被視為同世代具代表性的主唱之一。她的個人作品由出道專輯《Like Water》至《Cerulean Verge》，風格橫跨抒情與流行龐克。兩人今次不會同場演出，觀眾如欲欣賞指定歌手，需留意場次安排。

SM Classics早前公布「SM CLASSICS LIVE 2026-2027 Season」全球巡演，由厲旭與Wendy領銜，演出橫跨亞洲及北美。Wendy先後在新加坡濱海藝術中心與Metropolitan Festival Orchestra合作，以及在曼谷Prince Mahidol Hall與泰國愛樂樂團同台，曼谷站首場門票售罄後加開第二場；厲旭則於11月5日在越南河內還劍歌劇院演出。巡演其後將於2027年6月29及30日移師多倫多Roy Thomson Hall。

SM Classics由SM娛樂的古典及爵士廠牌發展而成，2025年在首爾啟動後，先後於東京、曼谷及維也納演出，現已發展為恒常的全球巡演企劃。香港站暫定將於明年二月及三月期間上演，詳細場次、票價及購票安排將於十月公佈，大家可留意香港藝術節官網。