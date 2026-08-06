餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》台中站爆滿！貼地術語考起台灣觀眾

2026年7月22日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出第三站台中站，經已圓滿結束，感謝大家的支持！



「今次台中演出的觀眾投入度非常之高，尤其茶餐廳術語答問環節，觀眾非常願意嘗試以天馬行空的想法去回答問題，令到全場不斷發出笑聲，當觀眾知道一些問題的答案時，臉上都有著『原來如此』的反應，令人忍不住發出會心的微笑，整個演出在不知不覺間就完成，觀眾感受到『這就是香港的節奏』！」



《茶餐廳的親善大使》延續沉浸式演出模式，在「客人」踏進「好食行運新派茶餐廳」的一刻，「演出」已經開始了！邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」，親切地迎接各位「客人」，協助「客人」選擇不同的「港味好運套餐」。

這是主角邱萬城對是次演出的總結。今回他在位於台中市北區的「好食行運新派茶餐廳」，以「香港的節奏」，為台灣觀眾帶來升級版的「食住玩，玩住食」有趣餐飲體驗。

《茶餐廳的親善大使》改編自《回憶中的香港味道》系列的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，這是此劇自2024年1月起的第九度公演，也是繼東京和台北之後，亞洲巡迴演出的第三站！除了特別設計的台灣版全新劇本，食物也比香港演出時更多元化，為台灣觀眾提供更多選擇同時，更是一次集合了香港、澳門、台灣、甚至美國的美食嘉年華！

《茶餐廳的親善大使》延續「沉浸式演出」模式，在「客人」踏進「好食行運新派茶餐廳」的一刻，「演出」已經開始了！邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」，親切地迎接各位「客人」，協助「客人」選擇不同的「港味好運套餐」。

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今次的「港味好運套餐」，雖然只有A餐和B餐，卻是各有特色！A餐是「甜點 + 好運蒸點心」，B餐則是「甜點 + 港式炸小食」，一蒸一炸，兩款套餐相同的「甜點」，分別是「花生你西多」和「葡氏蛋塔」，「花生你西多」是「花生醬迷你西多士」的簡稱，「葡氏蛋塔」就是「葡式蛋撻」，因為發音的問題，「蛋撻」傳到台灣變成了「蛋塔」，正如「鹹水角」變成了「鹹水餃」，可算是美麗的誤會。

《茶餐廳的親善大使》改編自《回憶中的香港味道》系列的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，這是此劇自2024年1月起的第九度公演，也是繼東京和台北之後，亞洲巡迴演出的第三站！

兩款套餐，一蒸一炸，三款「好運蒸點心」，分別是「珍珠丸」、「魚子燒賣」和「蜜汁叉燒包」。大家對於「珍珠丸」應該會有點陌生，因為香港的茶餐廳是沒有這種點心，嚴格上，香港的茶餐廳是沒有點心供應的！然而，台灣的茶餐廳比香港的茶餐廳更「茶餐廳」，食物更包羅萬有，有很多在香港茶餐廳吃不到的「香港味道」，包括「珍珠丸」。

「珍珠丸」跟「珍珠奶茶」沒有關係，跟「珍珠雞」也沒有關係。按照網上的資訊：「台灣的珍珠丸（又稱糯米丸子）是源自中國湖北的傳統蒸菜，但在台灣的港式茶餐廳、傳統家常菜與年節喜慶中極為普遍。其作法是將豬絞肉加入荸薺、蔥薑等配料拌勻拍打成肉丸，外層裹上泡過水的長糯米或圓糯米，蒸熟後晶瑩剔透，猶如珍珠般閃耀，口感Q彈且多汁。」「Q彈」是一個常見的台灣詞語，意思是「彈牙、有嚼勁或富有彈性」。

「珍珠丸」並非香港的茶餐廳小食，卻在台灣的茶餐廳甚為普遍，正如可算是香港上海菜館的招牌菜「上海粗炒」（不是「上海粗炒麵」！），其實是由香港原創，在正宗上海菜裡是沒有的。某程度上，「珍珠丸」出現在台灣的茶餐廳，既是「香港味道」移植到台灣後的在地化演變，也算是將香港的「茶餐廳文化」發揚光大！

《茶餐廳的親善大使》這次在「好食行運新派茶餐廳」的演出，特別安排在下午茶時段，嘗試跟台灣「客人」分享香港的「下午茶文化」。

上述的「魚子燒賣」，即是我們熟悉的茶樓燒賣，但因為台灣沒有「茶樓」的概念，為了區別街頭小食的「魚肉燒賣」，就以燒賣頂部作為點綴的橙紅魚子來命名。B餐的兩款「港式炸小食」，分別是「避風塘雞翅」和「避風塘蘿蔔糕」，香港習慣「雞翼」的叫法，台灣卻會叫做「雞翅膀」。至於「蘿蔔糕」竟然配以「避風塘」的做法，在香港真的較為罕見。當然，港台兩地的蘿蔔糕，雖然名稱相同，在材料和質感上，都有很大的差異。

《茶餐廳的親善大使》這次在「好食行運新派茶餐廳」的演出，特別安排在下午茶時段，嘗試跟台灣「客人」分享香港的「下午茶文化」怎料卻讓我們感受到更厲害的東西方文化匯聚的「文化衝擊」。

套餐附有一杯飲品，可以從六款「熱血港飲」中選擇一款。這六款「熱血港飲」分別是：台灣普洱茶（熱）、行運凍檸茶、絲襪奶茶、美式咖啡、雙撈奶鴛鴦和港氣拿鐵。香港的茶餐廳雖然有咖啡供應，卻不會喝到美式咖啡和拿鐵，因為根本是不同的煮法，與此同時，也難以喝到普洱茶，因為茶餐廳不是茶樓，通常不會有普洱茶葉。這次演出的「客人」，如果選擇A餐，配美式咖啡，就可以一次過品嚐到香港、澳門、台灣、以及美國美味，非一般的茶餐廳體驗！

2026年7月22日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出第三站台中站，經已順利結束，而且是超額完成，感謝大家的支持！完show後，睇吓邱萬城笑得幾開心！

《茶餐廳的親善大使》的主題，無論是小說和餐飲劇場，都是環繞著不同的「選擇」。然而，透過這次在台中演出，新增了另一個非常有趣的主題：「文化交流」。

「對於不熟識香港的觀眾，可以透過這個演出，更加明白香港人在茶餐廳這個借來的地方，都可以好好享受這份屬於自己的時間。」

《茶餐廳的親善大使》以粵語演出，設有「猜猜茶餐廳術語」問答遊戲，雖然不少台灣「客人」都聽得明白粵語，甚至有粉絲特別到台中支持邱萬城，但我們特別準備了中文字幕，而且是圖文並茂，除了香港茶餐廳美食的圖片，還會見到佛洛依德、村上春樹、汪明荃、黃夏蕙等人的相片，以及在香港茶餐廳取景拍攝的電影劇照。作為類近「講述表演」（Lecture Performance）的獨特手法，這些都是演出的一部分，希望透過精選套餐、互動遊戲、飲食資訊、以及香港原創品牌「抱抱犬」的禮物，讓觀眾加深對香港文化的了解，擁有不一樣的劇場體驗。

《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出台中站超額完成，反應比想像中更熱烈，感謝各位「客人」的支持，現場的新版《回憶中的香港味道》小說悉數售罄！下一站預計在高雄、台南或桃園等城市，一起保留和傳承「香港味道」！