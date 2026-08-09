《武松日記2026》重塑傳統英雄形象 反思生活和生存的意義|何故

《武松日記2026》，顛覆經典，破舊立新，重塑傳統英雄的刻板形象，在孤獨和無聊中，反思生活和生存的意義，比2017年首演時更精緻和純粹，潘惠森和邱廷輝更上一層樓的佳作。



《武松日記2026》由潘惠森（潘Sir）編劇及導演，李國威擔任副導演，演出陣容包括：邱廷輝、陳嬌、余翰廷、陳健豪、潘泰銘、杜雋饒、黃慧慈、張紫琪、王曉怡、吳家良、蔡溥泰和陳煦莉，謝茵形體設計，阮漢威佈景設計，蘇善誼服裝設計，劉銘鏗燈光設計，陳偉發作曲及音響設計，梁子峰錄像設計。借用場刊導賞文章的標題，這個2026新版本，配以陳偉發全新音律，「在流動與留白之間，以《水滸傳》譜奏的非傳統交響樂章」。

《武松日記》源自潘Sir前作「昆蟲系列」的《武松打蚊》，於2017年10月21日至11月5日在香港大會堂劇院首演，合共公演了最少16場，榮獲第二十七屆香港舞台劇獎「最佳劇本」和「年度優秀製作」，李鎮洲和陳偉發，亦分別獲提名「最佳男主角﹙喜劇 /鬧劇﹚」和「最佳配樂」，當時因為不在香港而錯過了，誠以為憾，慶幸2022年有緣觀看錄像放映，觀映後的評價是「笑料密集、妙語聯珠、言之有物、借古諷今，絕對是瘋狂爆笑的黑色喜劇」！

《武松日記2026》是「打虎英雄的生活記事」，由鴇母（黃慧慈 飾）、春花（張紫琪 飾）和秋月（王曉怡 飾）分階段朗讀武松（邱廷輝 飾）的日記，從他在誤打誤撞下成為「打虎英雄」開始，再殺死西門慶（蔡溥泰 飾）及潘金蓮（王曉怡 分飾），迫上梁山後，目睹眾好漢在荒山中生活無聊，除了「飲大碗酒，吃大塊肉」，就沒有其他目的，意志日漸消磨，終日無所作為，除了心裡仍有一團火的李逵（陳嬌 飾）。李逵突然憤然離開梁山，直奔東京城，誓要殺死皇帝。武松奉宋江（余翰廷 飾）之命，率領林沖（陳健豪 飾）、燕青（潘泰銘 飾）、魯智深（杜雋饒 飾）等兄弟下山追截李逵，卻身不由己誤闖煙花之地，並且重遇認識武大郎的客棧掌櫃（吳家良 飾），揭開一段又一段辛酸故事……

《武松日記2026》的場刊裡，潘Sir在「藝術總監的話」闡釋本劇主題之一是「無聊」。《武松日記2026》在女性旁白下的英雄解構，呈現百無聊賴的梁山歲月同時，更展示了迷失英雄的軟弱一面。武松雖然在乞丐手上寫了「不要放棄」四字，卻他其實早已放棄自己，失去了人生方向，淪為一個被貓趨兒戲弄、被黃狗在手掌上射尿的失意中年，每晚無聊地寫日記，只為了打發時間。最後，武松及眾英雄得以逃出生天，全靠妓女們協助男扮女裝，這不只是「去英雄化」，也是充滿女性主義的黑色幽默。

《武松日記2026》在7月25日下午的演出後，颱風「紅霞」（Noul）正面吹襲香港前，有一場演後分享會，本劇的靈魂潘Sir、作曲及音響設計陳偉發、飾演李逵的陳嬌、飾演武松的邱廷輝，以及戲劇文學經理郭永康聚首台上，暢談此劇的創作點滴。潘Sir表示在這個新版本中，「劇本沒有太大改動，主要在於演員、舞美、音樂上的變化」。相比前作，「更精緻、更純粹」，至於劇中有大量「會說話的動物」，潘Sir坦言這些意象是源自他喜歡的名著《百年孤寂》，這些動物其實都是主角內心的投射，也是呼應了潘Sir的「昆蟲系列」。

《武松日記2026》的主演邱廷輝，近年多數在幕後，導演作品包括：《霜遇》、《兒子》、《纏眠》、《匙羹》、《中女7號》等，在《K城故事》和《都是手龍袍惹的禍》擔任副導演，在《小島．餘香》跟方俊杰和劉守正一同擔任聯合導演，在《半桶水》則擔任戲劇指導。邱廷輝再踏台板，久違了的精彩演出，雖然沒有刻意搞笑，卻是滿有喜感，武松跟那隻「活得不耐煩」的貓（陳煦莉 飾）的互動非常有趣，「一隻沒要求的貓，和老鼠沒分別」那一段獨白掌握得恰到好處，獨唱〈夢想〉一曲也充滿哀愁，個人最愛他向《武松打虎》的觀眾示範在演技上飲了竹葉青和紹興黃有何不同的那一幕！邱廷輝以屬於自己的風格，加上「純粹的心態」，演活了既無聊又無奈的「武松」，重點是沒有李鎮洲的影子，這個角色極有可能是他的另一代表作。

《武松日記2026》雖然以男演員為主，但幾位女演員都有亮麗表現！特別請來香港舞蹈團前助理藝術總監謝茵謝茵指導黃慧慈、王曉怡和張紫琪，讓她們透過形體加強敍事，穿插於故事的不同時空，交織出有趣的戲劇效果，在這方面更勝前作。然而，飾演貓的陳煦莉更厲害，無論是身體語言，或是發音不標準的粵語台詞，都是惟妙惟肖，令人留下深刻印象，可算是本劇的一大驚喜！