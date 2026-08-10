建築｜巴特略之家首開放第三層！最後保留高第原始設計的私人空間

位於巴塞隆拿的巴特略之家Casa Batlló，是建築大師安東尼·高第Antoni Gaudí的經典作品，每年吸引大批遊客到訪。不過在這座聯合國教科文組織世界遺產之中，有一處空間逾一個世紀以來從未對外開放。經過三年修復，巴特略之家近日宣布首度開放第三層——這也是全棟建築內，最後一個保留高第原始設計的私人住宅空間。



自1904年高第受託改造這座建築起，第三層便一直用作私人住宅，巴特略家族的後人更在此居住至2019年。正因從未作展覽用途，這裡保留了難得一見的真實生活痕跡。由修復建築師Xavier Villanueva帶領的團隊，以近乎考古的嚴謹態度，展開為期三年、耗資逾四百萬歐元的修復工程。他們小心剝去二十世紀以來層層疊加的改建部分，讓1906年的原始面貌重現。過程中，花卉灰泥壁飾、標誌性的波浪形天花，以至高第親手設計的門把等細節，都逐一被還原。

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現在這片佔地約四百四十平方米的空間，不再只是供人參觀的古蹟，而是一個真正可以使用的生活場域。訪客可以參加專屬的美食體驗導覽入內參觀，這裡亦開放作私人聚會與晚宴的場地。