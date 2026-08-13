八月電影|李滄東經典《愛的綠洲》重映+ 《誘人飯聚》+東盟電影節

【8月電影】踏入2026年8月，暑期檔期電影戰況激烈。相信不少影迷近期的焦點，都落在話題度極高的荷里活超級大片《奧德賽》與《蜘蛛俠》之上。不過，作為資深影迷，除了入場觀賞爆谷猛片，又怎能錯過一眾極具質素的文藝佳作與影展精選？



今個八月，香港各大戲院及文化場地將迎來多部高分傑作，編輯特意為大家精選了7部八月必看的好戲，保證讓你的觀影清單充實又滿足。

《誘人飯聚》

今日正式在香港上映的《誘人飯聚》，絕對是今個暑假最令人期待的破格喜劇。電影在權威影評網站Rotten Tomatoes上斬獲96%超高分好評，更被外媒一致推崇為「年度最幽默電影」。

《誘人飯聚》

本片由《別擔心親愛的》導演奧莉維亞·懷德（Olivia Wilde）執導兼主演，同枱飆戲的還有艾美獎視帝薛夫·洛根（Seth Rogen）、康城影后彭妮露·古絲（Penélope Cruz）及金像獎提名男星愛德華·諾頓（Edward Norton），陣容鼎盛。

故事講述祖（薛夫·洛根飾）與安琪拉（懷德飾）這對夫妻早已失去生活激情，終日針鋒相對。某夜，兩人心血來潮，邀請樓上晚晚「動靜極大」的鄰居翩娜（彭妮露·古絲飾）與霍克（愛德華·諾頓飾）共進晚餐。原本只是一場普通飯聚，豈料這對熱情奔放的鄰居竟提出「開放式關係」的大膽邀請；隨着夜色漸深，四人在酒精與慾望催化下把壓抑已久的情緒徹底釋放，引發一連串一發不可收拾的荒誕笑料。全片僅107分鐘、場面幾乎集中在一間屋內，密度之高有如舞台劇。

本片改編自西班牙導演Cesc Gay 2020年作品《Sentimental》（英文片名《The People Upstairs》），去年韓國影帝河正宇亦自導自演翻拍成《樓上的人們》，找來孔曉振、李荷妮及金東旭主演。想在戲院開懷大笑，這場「飯聚」不容錯過。

《愛的綠洲》(Oasis) 4K修復版

同樣在今日登上大銀幕的，是韓國電影大師李滄東的殿堂級經典《愛的綠洲》4K修復版。這部2002年作品曾勇奪威尼斯影展最佳導演銀獅獎，文素利更獲頒最佳新演員（馬斯杜安尼）獎，另加國際影評人費比西獎；事隔24年重返大銀幕，直擊人心的力量依然。李滄東素來擅長刻畫社會邊緣人的悲愴，這次他把鏡頭對準兩個被世界遺棄的靈魂，譜出一曲殘酷卻溫柔的愛情童話。

《愛的綠洲》(Oasis) 4K修復版

薛景求飾演的洪鍾斗，為兄長頂罪入獄，出獄後被家人視為負累；文素利飾演的韓恭洙（韓文與「公主」同音），因重度腦麻痺全身痙攣，終日被獨自留在破舊公寓。鍾斗上門探望車禍死者家屬時遇上恭洙，兩人由最初的誤解與邪念，漸漸發展成相濡以沫的親密關係。二人交出神乎其技的表演，精準捕捉角色對尊嚴、自由與愛的熾熱渴望。今次4K修復版，正是以最佳畫質重看這場震撼影史演出的機會。

《總統的生日蛋糕》

《總統的生日蛋糕》絕對是今年不容忽視的黑馬佳作。作為首部在康城影展獲獎的伊拉克電影，本片由伊拉克導演哈珊夏迪（Hasan Hadi）自編自導，一舉奪得康城金攝影機獎及導演雙周觀眾票選獎，更強勢入圍奧斯卡金像獎最佳國際影片15強。電影幕後陣容強大，由《阿甘正傳》金牌編劇艾力羅夫（Eric Roth）擔任聯合監製，為這部充滿詩意的作品保駕護航。

《總統的生日蛋糕》

故事背景設定在1990年代飽受戰火與經濟制裁摧殘的伊拉克，當時物資極度匱乏，但獨裁總統薩達姆侯賽因卻下令全國為他慶生，違令者將面臨嚴懲。九歲素人小女孩巴恩艾哈邁德納耶夫飾演的主角娜米，不幸被抽中代表全班為總統製作生日蛋糕。為了不牽連家人，她獨自踏上蒐集雞蛋、麵粉等珍貴食材的旅程。導演巧妙地透過孩童天真稚嫩卻銳利的視角，與獨裁政權的壓迫形成強烈對比。小女孩在沿途經歷了成人世界的冷暖、離散與背叛，卻依然保持堅毅不屈的善良。

《鎖不住的青春》

對於喜愛懷舊美學與獨立電影的觀眾，M+戲院於明天（8月14日）晚上在大台階特別放映的《鎖不住的青春》絕對是朝聖首選。這部1999年面世的電影，是名導蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）由演員成功轉型為導演的一鳴驚人處女作。她將傑佛瑞尤金尼德斯廣獲讚譽的同名小說搬上大銀幕，糅合其獨特的女性視覺與唯美風格，為她日後拍出《迷失東京》等名作奠定了堅實的基礎。

《鎖不住的青春》

電影將時空帶回1970年代密西根州的郊區，聚焦於里斯本一家五位正值豆蔻年華的姊妹。她們美麗、神祕，卻受到虔誠保守的父母極度嚴密的監護，令鄰家男孩們為之痴迷心醉。由姬絲頓登絲（Kirsten Dunst）飾演叛逆的四妹勒克絲，與萬人迷特里普方丹展開了一段充滿禁忌的幽會。姬絲頓登絲那陰鬱的眼眸與疏冷的淺笑，完美詮釋了主角淡漠與媚惑交織的氣質，成為了導演的繆思女神。配合法國電子樂隊Air操刀的迷幻原創配樂，將少女在壓抑環境下的掙扎與絕望，化作一首動人的青春輓歌。

「東盟電影節」精選：《冬日快車之夜》

踏入八月下旬，第四屆「東盟電影節 2026」將於8月20日至9月27日舉行。今屆電影節規模為歷來最大，將於香港多個場地免費放映逾30部精選電影。今年特別突顯「音樂與電影」的連結，讓觀眾透過大眾化平台探索多元文化。其中一部極具話題性的參展作品，是來自孟加拉的《冬日快車之夜》。本片由擅長類型敘事的導演Tanim Noor執導，將於8月28日在奧海城the sky戲院放映。

《冬日快車之夜》

長達153分鐘的電影，將場景濃縮在一列橫貫孟加拉全國的波諾羅塔快車上。故事發生在2007年12月一個大霧的下午，快車從首都達卡出發往北行駛。車廂內匯聚了形形色色的乘客，每個人都懷揣著不可告人的秘密。隨著黑夜降臨，個人恩怨與政治危機在狹窄的走廊間接連引爆。隱藏的傷痛被無情揭開，倫理道德面臨全面崩塌，連場混亂激發出乘客對傳統制度的強烈反抗。然而，當清晨的曙光初現，快車駛入終點站時，經歷了漫長黑夜洗禮的乘客們，彷彿在月台上重啟了全新的人生。電影以細膩筆觸勾勒出人與人之間的連結與渴望，是一部張力十足的社會縮影。

「東盟電影節」開幕電影：《螢火蟲之歌》

同樣屬於「東盟電影節 2026」的重頭戲，還有獲選為今屆開幕電影的菲律賓佳作《螢火蟲之歌》。本片將於8月20日晚上在香港故宮文化博物館演講廳舉行特別放映，更設有映後表演。導演King Palisoc曾憑《Kampon》奪得馬尼拉大都會電影節最佳剪接，這次他將鏡頭轉向充滿希望與熱血的音樂題材，完美契合了今屆電影節「以音樂連繫文化交流」的核心主題。

《螢火蟲之歌》

電影改編自享譽國際的菲律賓羅博兒童合唱團（Loboc Children's Choir）的真實奮鬥史。故事回到八十年代初，年輕且充滿抱負的音樂老師兼指揮阿瑪塔度，在小鎮遇上了一群以積琪蓮及夏伯特為首的高中生。這群學生雖然出身平凡，卻對歌唱展現出驚人的天份與無比的熱誠。在阿瑪塔度的悉心帶領下，他們組成合唱團，決心踏上追逐夢想的征戰之旅。從地區合唱比賽起步，他們歷經重重難關與自我懷疑，最終一路披荊斬棘，殺入首都馬尼拉的全國大賽舞台。

「慈善難民電影節」精選：《童夢地下街》(Photophobia)

除了東盟電影節，由聯合國難民署舉辦的第十九屆「慈善難民電影節」亦是八月不可錯過的意義之選。今年電影節以「攜手同行 直至無人漂泊」為主題，透過電影門票收益支援全球難民，更首設MADE51花藝手作坊，讓大眾身體力行支持難民生計。在精選放映名單中，代表斯洛伐克角逐奧斯卡最佳國際影片、並榮獲捷克伊赫拉瓦國際紀錄片影展最佳紀錄片獎的《童夢地下街》，以破格的夢幻童趣視角，帶領觀眾走進戰火下不一樣的難民內心世界。

《童夢地下街》

電影將背景設定在俄烏戰爭下的哈爾科夫地鐵站。在寒風凜冽的二月，12歲男孩尼基與家人被迫躲進地鐵站避難。對他們而言，走到地面接觸日光意味著致命危險，地鐵站成了他們生活的全部。在冷酷的霓虹燈下，尼基漫無目的地穿梭於廢棄車廂與擁擠月台之間，直到他遇上了11歲的女孩維卡。兩個純真的靈魂在幽暗的地下世界建立起深厚的情誼，為彼此開啟了一個全新的幻想世界。隨著感情漸深，孩子們終於鼓起勇氣，重新尋找感受陽光溫度的機會。