My Little Airport十二月重返竹翠公園開唱 露天企位變全坐位安排

本地獨立樂隊 My Little Airport正式宣布，將於 2026 年 12 月假西九竹翠公園舉行演唱會，消息一出隨即引起樂迷關注。這是繼兩年前的演出後，樂隊再度於同一場地舉行大型 show，別具意義。



my little airport live 2026 你一定覺得我是飲醉酒

今次演唱會名為「my little airport live 2026 你一定覺得我是飲醉酒 」，回顧上一次 MLA 在竹翠公園開 show，已是兩年前的事。當時演出以露天全企位形式進行，首演當日更遇上傾盤大雨，大批樂迷冒雨欣賞演出，場面令人印象深刻。值得一提的是，影帝梁朝偉與殿堂級美指張叔平當年亦曾親臨演唱會現場，為這隊本地獨立樂隊送上支持，足證 MLA 的號召力橫跨不同界別。據了解，今次演出同樣落戶竹翠公園，但主辦方在場地安排上作出調整，由上次的露天全企位，改為今次的全坐位形式。

梁朝偉原來是my little airport歌迷！（微博：My Little Airport宇宙合作社）

消息公布後，事件旋即在 Threads 上掀起熱烈討論，話題度甚高。除了門票安排，不少網民更聚焦於 MLA 演唱會獨有的「觀眾生態」，笑稱現場根本是「現任、前任、situationship 大亂鬥」，皆因不少樂迷每次都與不同的另一半或朋友到場，隨時要在竹翠公園的坐位區與舊情人再見。更有網民抵死留言，笑稱若今次搶不到門票，索性在演出前「收集分手票」，一句戲言道盡 MLA 演唱會與樂迷愛情故事千絲萬縷的獨特連結。

阿P與Nichole充滿無力感的聲線是特色之一。(My Little Airport Facebook圖片)

在香港獨立音樂樂壇，MLA 的地位可謂不必多說。多年來，樂隊以獨特的音樂風格與貼近城市脈搏的歌詞，唱出港人日常的細膩情感與時代情緒，累積了大批忠實樂迷。由主唱阿 P 與 Nicole 組成的組合，一直堅持自己的創作路線，不隨波逐流，成為本地獨立音樂界極具代表性的名字。每逢開 show，門票往往迅速被搶購一空，反映其在樂迷心中無可取代的位置。演唱會門票將於於8月19日公開發售，各位fans記得把握機會。

【演出詳情】

名稱：my little airport live 2026 你一定覺得我是飲醉酒

日期：2026年12月11-12日 8pm

地點：AXA x Wonderland 西九竹翠公園

全坐位票價劃一 $680

