《貼地風塵》：以質樸的目光，索尋兩地人生活的痕跡｜開卷樂

當優秀的經典文本因未及數位化而難以在網絡世界流傳時，早前的著作往往面臨絕版的命運，就此隱沒在新生代讀者的視野之外。有見及此，鮑國鴻編選《貼地風塵》，將香港文學一位重要的旅法作家——綠騎士，再度帶到讀者眼前。



編者的深思；教師的心思

身為語文及文學科教師，編者鮑國鴻秉持獨特的「中學視角」挑選最適合青少年教學與推廣的佳作。

其選材標準有五：一是篇幅適中，在閱讀碎片化的趨勢下，短小篇幅更利於學生消化與課堂教學；二是深淺合度，文字淺白而不流俗，主題深刻而不晦澀；三是文筆凝練，能潛移默化地提升學生的寫作素養；四是取材生活，多年來的授教，令鮑國鴻意識到學生寫作的兩種普遍問題：取材「離地」及缺乏細節描寫，明明在都市環境成長，卻為了情調或套上刻板主題，轉而書寫陌生的農村，這種遠離經驗生活的取材傾向，容易沾染缺失真摯、忽略日常觀察的通病；五是情感教育，期許文章傳遞的價值能啟迪學生待人處世。綠騎士溫厚細膩的文字，便在以上種種的篩選下脫穎而出，歷來深受教材編選者的青睞。

「一股剛健平和之氣」

綠騎士，本名陳重馨，出生於香港的她於一九七三年毅然遠赴法國，考入歷史悠久的巴黎國立高等美術學院深造，從此定居巴黎數十載，兼事繪畫與寫作，致力於詩畫相融。其文學作品以散文、小說及詩歌為主，代表作包括小說集《六騎士之歌》、《石夢》、散文集《棉衣》及探尋歷史的《書香尋蹤遊——民國作家在法蘭西》等，也出版了數本法文詩集與畫冊，是位靈活多樣的創作家。

小說集《貼地風塵》在綠騎士三十年來近百餘篇的巨量創作中，細緻挑選出十二篇短篇小說。全書分設兩輯：香港篇——以具自傳色彩的名篇〈衣車〉領銜，重溫本土歲月；法國篇——聚焦異鄉，刻畫海外華人面對生計與代溝的掙扎。綠騎士筆下的人物在逆境中堅忍不拔，她以貼近生活的筆觸捕捉世俗風塵，字裏行間滿溢着溫柔而深邃的人文關懷。

〈衣車〉以女兒為視角，從童年懵懂看着家道中落，寫到長大後在巴黎邂逅愛情，作別故鄉與寂寞的母親。昔日養尊處優的母親，為維持生計而伏在衣車前弓背縫紉，卻將生活的苦楚與不安悉數擋在孩子身外。每逢宴會，母親總能以剩布巧手裁剪，將一家大小打扮得體面光鮮；若多賺了錢，便興高采烈地買來燒肉為餐桌添菜。噠噠作響的衣車不僅縫補了生計，也織就了堅韌的溫情。香港散文作家黃秀蓮欣賞〈衣車〉一篇瀰漫「一股剛健平和之氣。剛健，來自踏衣車的艱苦，來自『天行健，君子自強不息』的態度。平和，來自母親的開朗，來自母親懂得苦中作樂，不讓孩子感到人生苦澀」（引自〈綠騎士的「衣車」歲月〉）。

小人物故事看盡人情冷暖

市井小民向來是綠騎士筆下的創作核心，除了〈衣車〉中自強不息的母親，還描寫一些在生活日常中忍耐孤獨、淡然處世的婦女。

如〈陽光、陽光〉一篇的結尾，有一段寫道：「很久以前她已成了七嫂，那時阿七仍有喚她做阿娟。漸漸，甚麼時候起，她是媽，輝媽，又有點莫名奇妙地成了七嬸、七婆⋯⋯真好像有點無辜，但也許算是好福氣。她從來也不知『娟』字到底有甚麼意思。總之那是很好聽的一個喚法，帶着很溫柔，很美麗，很⋯⋯年輕的一切一切。那個字彷彿不再屬於她了，像一件過了時的花衣，有一天從櫳底翻了出來，帶着去年又去年的陽光，褪色了。」哀而不傷地，流露對傳統婦女的悲憫。日子彷彿在不經意間從指爪間溜走，阿娟孩提天真時戲嘲的老婦人，竟成了如今自身的鏡像，幽暗的陰影與生命的盛陽共生。

又如〈棉衣〉中的勝嫂，即便遠渡法國，仍固守着華人的飲食與衣着傳統，卻也因此與在法國成長的下一代產生了無形的觀念隔閡。當她意外發現自己滿懷愛心、一針一線親手縫製的中式棉衣被兒子偷偷塞在房間角落時，那份夾雜着失落與被拒的唏噓，瞬間化作無以言喻的酸楚。這些作品尤為深刻地勾勒出女性的多樣面貌，字裏行間兼揉着讚頌與憐惜。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）

---

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview

