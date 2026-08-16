蘇富比草間彌生70年創作展　跨半世紀完整呈現藝術演變與心路歷程

論當代最具全球影響力的藝術家，草間彌生肯定榜上有名。蘇富比於中環置地遮打的亞洲旗艦空間 Sotheby's Maison，正舉行草間彌生展覽，一次梳理她長達七十年的創作歷程，精選 1950 年代至 2010 年代的畫作、紙本作品及版畫。難得的是展覽跨度足足橫跨半個世紀以上，在畫廊層面的展出中並不常見，看的不只是「打卡級」的圓點，而是一位藝術家如何慢慢長成一個時代的符號。



展覽分為三個主題展區：「自然與孕育」（Nature and Nurture）、「動物與植物」（Fauna and Flora）及「城市與流行」（The Urban and Pop）。路線清晰，由她在日本的成長期，走到在紐約闖出名堂的突破期，再回到日本，確立全球文化偶像的地位。

展覽中不乏極少曝光的早期珍品，例如 1959 年的紙本作品《The Pacific Ocean No. A.B.X.》。這是她抵達紐約後不久的創作，畫幅其實不算大，卻承載著她跨越太平洋、尋找新藝術語言的野心，以及那份「過渡期」的不安。

自然世界一直是草間彌生的執念。甚少展出的 1988 年作品《Sunset Grapes》將有機形態轉化為充滿律動的色彩與重複圖案，抽象與具象的界線被刻意模糊。對她而言，自然從來不只是風景，而是心理狀態的出口。

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另一亮點是 1984 年的《Handbag》。這幅畫見證她開始涉獵消費文化、時尚與日常物件的階段，一個普通手袋被畫成標誌性圖像，某程度上已預告她日後大玩流行文化與聯乘的走向。當然，大家最熟悉的「無限網」、南瓜與花卉亦會同場展出，包括 1982 年的《Pumpkin》版畫。

【展覽詳情】

展覽：YAYOI KUSAMA

日期：即日至 2026 年 8 月 20 日

地點：中環干諾道中 8 號置地遮打 Sotheby's Maison 1 樓

開放時間：星期一至六 11:00 至 19:00；星期日及公眾假期 11:00 至 18:00

