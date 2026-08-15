美國名導演Spike Lee宣佈舉辦全新電影節　慶祝紐約布魯克林文化

提到紐約布魯克林，除了濃厚的街頭藝術與Hip-Hop文化，更不能不提美國著名導演 Spike Lee。這位對家鄉充滿無限熱愛的電影人，今年秋天將有大搞作，他宣佈聯同布魯克林籃網隊及紐約自由人隊共同班主Clara Wu Tsai，於2026年11月6至7日在布魯克林音樂學院舉辦全新電影節「Playback: The Brooklyn Watch Party」。



Spike Lee生於亞特蘭大，自小在布魯克林Fort Greene一帶成長，其後於紐約大學修讀電影。1986年，他以低成本黑白長片《She's Gotta Have It》一鳴驚人；1989年的《Do the Right Thing》以一條布魯克林街道上的一日為背景，拍出種族矛盾如何一步步升溫，至今仍被視為美國電影史上最重要的作品之一。此後他先後執導《Malcolm X》、《25th Hour》及《案內人Inside Man》等佳作，2018年作品《臥底天王 BlacKkKlansman 》更為他贏得奧斯卡最佳改編劇本獎，成為生涯首座競賽類小金人。對球迷而言，他亦是NBA紐約人隊場邊最出名的死忠面孔，數十年來風雨不改。

這次與他合作的Clara Wu Tsai，除了是球隊班主，亦是活躍的藝術收藏家與贊助人，曾邀請Sarah Sze、Mark Bradford等藝術家為巴克萊中心創作藝術裝置。她形容Playback是「一種全新的電影節」，期望將熱愛透過電影說故事的人聚首一堂。

《Crooklyn》劇照

兩日節目並不止於放映。周五開幕夜將有音樂、詩歌、電影與對談連環上陣，並正式介紹首屆客席策展人；周六的節慶氣氛更會延伸至劇院以外，客席策展人各自策劃經典重映，並帶來神秘嘉賓登場，午後亦有免費街頭派對。壓軸節目則是Spike Lee 1994年半自傳作品《Crooklyn》特別放映，該片以1970年代布魯克林一個家庭為題，導演本人將與主演Alfre Woodard等嘉賓親自現身。門票將於今年9月公開發售，如果你正計劃11月造訪紐約，不妨密切留意這場文化盛事。