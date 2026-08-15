台灣獨立樂團溫蒂漫步宣佈　將於聖誕節正日來港於麥花臣獻唱

台灣獨立樂團「溫蒂漫步Wendy Wander 」宣佈，將於2026年聖誕節正日來港，舉行《THE HOUSE OF... 亞洲巡迴 演唱會 PART I 2026-2027》香港站演出。



這並非溫蒂漫步首次與香港樂迷共度佳節，樂團曾於2024年平安夜在麥花臣場館舉行《Midnight Wandering 午夜漫遊》特別場，與樂迷度過難忘的聖誕夜。此外，他們亦曾於香港舉辦《祝好夢》演唱會，當時門票火速售罄更需宣佈加場，並邀請到本地音樂人Gordon Flanders及盧華擔任開場嘉賓，足見其在港的號召力與受歡迎程度。

成立於2018年的溫蒂漫步來自台北，成員包括主唱兼貝斯手江楊順言、主唱兼吉他手俞曾妮、吉他手王瑋翔、鍵盤手李曜如及鼓手謝昕叡。樂團以 alternative pop 為骨幹，融合 indie pop、synth pop、rock 以至 disco 與 funk 元素，男女雙主唱聲線交疊是其最鮮明標誌。2020年11月，他們憑首張專輯《Spring Spring》受到注目，當中〈我想和你一起〉、〈She Loves Me〉成為代表作，其後推出EP《Lily》及〈Nightglow Dreamer〉等作品。

樂團近年亦積極打進日本市場：2026年3月與日本樂隊 Billyrrom 推出第二次合作單曲〈Night Bloom〉，同年4月再與東京爵士樂隊 JABBERLOOP 合作發表〈Floating City〉，9月將登上日本「りんご音楽祭2026」。

是次亞洲巡演以《THE HOUSE OF...》為題。據主辦單位公布，巡演意在透過音樂與舞台視覺為觀眾建構一個專屬空間，曲目編排與舞台製作均有全新設計，除演繹多首代表作外，亦會呈現樂團近年在創作上的轉變。