G-DRAGON迎38歲生日所屬社捐276萬港元　支持50位青年藝術家創作

韓國天王G-DRAGON 權志龍明日（8月18日）迎來38歲生日，後日（8月19日）BIGBANG更會推出慶祝出道20周年的全新數位單曲《 BiiiG 》，對一眾VIP及FAM而言絕對是雙喜臨門。



韓國天王G-DRAGON權志龍將於明日（8月18日）迎來38歲生日。

但在喜事背後，GD亦繼續為支援青年藝術家發展不遺餘力，其所屬經紀公司Galaxy Corporation宣布，向由GD擔任名譽理事長的「JUSPEACE基金會」捐出5億韓圜（約276萬港元），以支持50位青年藝術家的創作與展出。

JUSPEACE基金會由GD於2024年創立，成立初衷除了推廣禁毒、成癮者治療與精神健康支援外，亦致力發掘新銳創作者。基金會的起始資金來自GD本人，他持續捐出音樂版權收益的1%，並曾親自注資3億韓圜。

在推動藝術發展方面，基金會今年初曾舉辦「S.O.P」（Sounds of Peace）藝術展，邀請李相元、金善宇及Brown Eyed Soul成員Naul等藝術家，透過畫作與拼貼作品探討環保與當代生活的關係。其後，基金會亦透過「LOOP PLUS釜山」、BAC藝術博覽會的「JUSPEACE FOCUS」等企劃發掘新人，並選出是次獲資助的50位青年藝術家。基金會代表吳希英表示：「青年藝術家最需要的支援之一，是讓自己的作品有機會與世界相遇。」

為進一步支援藝術家，基金會與經紀公司將於明日GD生日當天，在首爾Galaxy Robot Park舉行「JUSPEACE DAY 50」活動。該筆5億韓圜的善款將為50位獲選藝術家提供實質支持，其作品亦會在這個融合AI與機械人科技的園區內作常設展出。園區預計今年9月正式開幕，公司期望將這個以機械人表演與科技體驗為主的空間，同時發展成青年藝術家與大眾交流的文化平台。

JUSPEACE基金會表示，未來的目標是建立一個可持續的藝術生態圈。除了常設展覽，活動現場將設立「希望之牆」讓大眾留言，部分作品亦會進行慈善拍賣，收益將重新投資於支援未來世代藝術家的公益事業。此舉旨在讓青年藝術家獲得創作資金之餘，亦能擁有持續曝光及與收藏家接軌的機會。基金會及公司透露，日後會繼續為獲選藝術家尋找後續的展覽與合作空間。