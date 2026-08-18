Johnny Depp首個中國個展！30年藝術創作齊集上海　展逾160件作品

提到荷里活巨星Johnny Depp，大家腦海中浮現的，必定是「剪刀手愛德華」或《魔盜王》系列中 Jack Sparrow等經典角色。但褪去銀幕光環，他其實是一位擁有30年創作經驗的藝術家。



繼去年在東京舉辦亞洲首展引起極大迴響後，Johnny Depp今年強勢登陸上海，即日起於藝倉美術館舉辦名為「約翰尼・德普：邊緣形象（Figures of the Fringe）」的個人藝術展。這不僅是他首次在中國舉辦個展，更是其首個在內地舉行的美術館級別展覽 。

（Getty）

儘管演藝事業如日中天，Johnny Depp過去30年來從未間斷過繪畫，但他直到2022年才正式以「藝術家」身份「出道」。當年他在英國舉辦首個版畫展，短短數小時內780幅作品被搶購一空，進帳高達400萬美元。其作品隨後更獲美國阿斯彭收藏館（Aspen Collective Gallery）納入館藏，並連續三年參展邁阿密Art Basel，證明其藝術造詣已漸受業界肯定。

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今次上海展覽由策展人 Shai Baitel操刀，延續 Johnny Depp 沿用多年的創作命題「一堆東西」（A Bunch of Stuff），一口氣展出逾160件真跡作品。展覽精心劃分為五大主題展區：「英雄與偶像」、「愛人與繆斯」、「最初的陰影」、「幻象」及「面具與分身」。觀眾可在畫布上尋找多個對他影響深遠的熟悉身影，包括法國詩人 Antonin Artaud、舊情人 Vanessa Paradis、音樂偶像 Bob Dylan、傳奇巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）；以至他曾演繹的經典角色「剪刀手愛德華」，甚至其執導新片《衰鬼聖誕頌》（Ebenezer）的主角形象。他透過這些符號與人物，探討人在不同身份之間的流動性。

為隆重其事，Johnny Depp 早前特別親自拍片，以普通話「你好」向中國觀眾打招呼，表示非常期待帶着自己的繪畫與塗鴉重返上海與大家見面。除了欣賞畫作真跡，展覽現場亦設有藝術商店發售限定周邊，觀眾更可參與手冊集章活動解鎖限量透卡，並到1樓的主題咖啡廳打卡，全方位沉浸在這位巨星未被定義的創作世界之中。

【展覽詳情】

名稱： 約翰尼・德普：邊緣形象（Figures of the Fringe）

地點： 上海藝倉美術館（浦東新區濱江大道4777號）

展期： 即日至2026年12月13日（周一閉館，法定假日安排以美術館公告為準）

時間： 10:00–18:00（17:30 停止入場）

