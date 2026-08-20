《牛來》爆紅｜10日票房7705元逆襲3000萬 帶你了解成名之路8件事

近期爆紅的《牛來》堪稱內地電影界奇蹟，不但紅遍內地網絡，熱潮更蔓延至香港以至世界各地。這部由導演信雨萌與編劇孫麗芳以「母子檔」形式創作的低成本動畫電影，製作粗疏、風格獵奇，卻意外殺出重圍成為網民摯愛：上映首10天票房僅得7705元人民幣，其後一路逆襲，即將突破3,000萬，連深夜場亦一票難求，更被網民戲稱「看了後悔86分鐘，不看後悔一輩子」。究竟這部年度奇片如何俘虜觀眾芳心、霸佔各大網絡平台？



《牛來》由大連璟園文化影視傳媒有限公司出品，於2026年8月5日在內地上映，故事講述主角小牛「牛來」在冒險途中與豹子「豹拉」成為朋友，經歷母親犧牲等悲劇，成長之際卻發現一切原來只是夢境一場。

海報以國風風格呈現，與電影風格不同，不少觀眾感到被騙(電影《牛來》海報)

這套電影究竟有甚麼來頭？為何會突然爆紅，令網民爭相二創？我們綜合了8大要點，帶大家認識這部現象級奇片：

1. 災難級3D建模 反成迷因素材

《牛來》憑藉粗糙至極、彷彿倒退二十年的「災難級」3D建模與僵硬特效，上映後迅速觸發大眾的獵奇心理，掀起一場網絡「審醜」狂歡。片中小牛以雙腿站立行走、飛天迅移等不合常理的視覺呈現，非但沒有令電影被市場淹沒，反而成為短片平台上最炙手可熱的迷因（Meme）素材，吸引大批抱着「開眼界」心態的年輕觀眾湧入戲院。

在生成式AI技術泛濫、精緻卻流水線化的當下，這種粗劣動畫更意外引發網民的逆反心理。不少人感嘆，在AI能輕易產出完美畫面的年代，如此笨拙的手工視覺反而難能可貴，直言「寧願看這種人工爛片，也不願看AI精緻動畫」。

《牛來》電影截圖

2. 母子檔五年苦心製作 圓動畫夢

電影背後，是一段充滿執着又帶點莫名幽默的「素人追夢」故事。本片由信雨萌與母親孫麗芳耗時5年親手製成：信雨萌一手包辦導演、製片與配音，孫麗芳則兼任編劇及配音，連片尾曲也是她由零自學製作。

由於全片僅由母子二人獨立完成，所有男角色均由信雨萌配音，女角色則全由孫麗芳負責，二人靠不斷變聲區分角色，這種略顯生硬卻極具喜感的演繹，深得觀眾歡心。更有趣的是，因製作團隊只有兩人，片尾謝幕名單極其精簡，與如今動輒數百上千人的大製作相比格外另類，反而營造出一種莫名的幽默感。

3.零宣傳成本 靠手繪海報出圈

在沒有任何外部資本注資下，《牛來》上映前後幾乎零宣傳——沒有劇照、沒有預告、沒有正規宣傳素材，唯一物料只有片方發布的一張風格獨特、近乎兒童畫的手繪海報。這張海報在精美海報琳瑯滿目的戲院大堂中顯得格外突兀，反而迅速抓住觀眾眼球。

網民將這張海報拍照上傳後，迅速在社群媒體上引發瘋傳，更在網路上掀起了一股前所未有的「手繪海報模仿大賽」。大批觀眾與網民拿起畫筆，以同樣笨拙、獵奇而充滿魔性的筆觸，創作出各式自製版《牛來》海報。這場由粉絲自發的二創狂歡，不僅令海報徹底出圈，更成為電影的免費宣傳。

4. 二創片段成「神預言」 股民入場討「牛市」意頭

在《牛來》爆紅過程中，網上湧現大量二創片段。其中一段流傳極廣的惡搞劇情裏，牛來在冒險途中被石頭絆倒，隨後把石頭拿給牛媽媽，借「絆倒體」諧音「半導體」，牛媽媽大喊：「絆倒體（半導體），狗也不碰！」由於片段的配音風格與畫面質感與原片如出一轍，大量網民信以為真，誤以為是電影精心設計的黑色幽默。

令人嘖嘖稱奇的是，片段發布後不久，股市恰逢劇烈波動，半導體板塊相關股票紛紛下挫，精準對應台詞中的諷刺，令無數股民驚呼「神預言」，吸引大批金融圈網民前來朝聖。加上主角名字「牛來」自帶「牛市來臨」的吉利寓意，不少股民更抱着討個好意頭的心理買票入場，令這部低成本動畫再次跨界出圈。

《牛來》二創片段

5. 二創海報洗版網絡 進軍「國際」

隨着熱度持續飆升，各式改編作品鋪天蓋地洗版社交媒體。網民將角色與經典電影結合，包括《蜘蛛俠》、《奧德賽》及《功夫女足》等，熱潮更衍生出「英文版海報」，被戲言成功踏出通往國際的第一步。

二創熱潮最近更從靜態海報全面升級為動態影片。網民們利用原片著名的「叫媽媽」片段，惡搞經典電影的名場面。其中最熱門的便是將其融入《動物大都會》（Zootopia），把原本精緻的迪士尼動畫變成了荒謬感十足的冒險。更有人將牛來和牛媽媽去重現《鐵達尼號》（Titanic）中「Jack and Rose」在船頭迎風擁抱一幕，原本浪漫的氣氛瞬間崩壞。

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6. 被指審美在線 比得上大師級傑作

雖然《牛來》的3D建模被戲稱災難級，但其分鏡、意境與色彩美學，卻引發一場真假難辨的藝術解讀。不少網民指片中畫功雖粗糙，運鏡卻絕非亂來，尤其大膽而充滿先鋒性的色彩配搭，無論是黃昏色調，還是冷暖交織的視覺反差，其氛圍被戲稱帶有俄羅斯電影大師塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的詩意影子。

貫穿全片的背景音樂，更被調侃令人聯想起希臘名導安哲羅普洛斯（Theo Angelopoulos）的經典風格；亦有人將電影套上公路電影框架，與《獅子王》作深度剖析。這些真假難辨的藝術性討論，反而令作品顯得更加荒誕有趣。

網民深入分析《牛來》(threads)

7. 迷因畫風成流量密碼 品牌爭相二創

《牛來》的熱度亦成為各大品牌眼中的流量密碼。多個知名品牌紛紛發布二創廣告，直接套用電影畫風，創造專屬的「Ｘ來」角色：蜜雪冰城將吉祥物「雪王」變身「雪來」；電商平台天貓把黑貓形象改成「咪來」；魔芋爽品牌衛龍亦火速推出「爽來」。官方落場二創令網民大感驚訝，也印證了《牛來》的商業價值。

更令人驚喜的是，這股風潮最近甚至來到香港。近日有網民在社交平台發文，指在DONKI逛街時發現攤檔貼出一張模仿《牛來》畫風的「鵝來」宣傳告示，照片上傳後隨即引發熱議。

8. 粉絲強烈要求 電影有望進軍國際

網民對這部作品的熱情已不再局限於迷因二創，而是轉化為對國際放映的渴望。狂熱甚至燒到全球知名的去中心化預測市場平台Polymarket，有網民開設相關預測盤口，賭《牛來》最終能否成功取得海外發行權、進軍各大國際院線或影展。

與此同時，香港影迷亦迎來喜訊：百老匯電影中心早前在Threads帳號公開回應，指正洽談《牛來》的香港放映版權。這個官方「劇透」瞬即引發香港影迷「暴動」，大量網民留言高呼「一定入場支持」。粉絲的熱情，正推動這部成本極低的素人作品一步步邁向國際舞台。