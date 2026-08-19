建築｜像一條破水而出的巨鯨背脊！挪威鯨魚博物館延續自然地貌

從高空俯瞰，它不像一座突兀的建築，倒像一條剛破水而出的巨鯨背脊。這座備受矚目的挪威鯨魚博物館 The Whale ，座落於北極圈以北約 300 公里的安島（Andøya）最北端，預計將於 2027 年 6 月初正式向公眾開放。



項目由哥本哈根著名建築師 Dorte Mandrup操刀設計，他刻意壓低了建築身段，讓其順應着崎嶇的礁岩地形鋪展。不刻意強調龐大的體量，也不生硬劃清陸地與海洋的界線，建築被視為自然地貌的延續，而非一件獨立的結構。

設計中最神來之筆，是那片巨大的拋物線屋頂。由鋼筋與混凝土築起的一系列「肋骨」撐起了大跨度弧面，僅以極少數支點落地，為室內創造出一個無柱大廳。這道斜面同時巧妙回應了北挪威的嚴酷氣候，強風與積雪能順勢滑過，不易堆積。屋頂將鋪上當地開採的天然石材，以不規則的拼貼紋理呼應海岸的原始肌理。

這片屋頂更被設計成可步行的公共觀景平台，訪客能沿緩坡直接漫步至建築頂部，將安島群島與挪威海的壯闊景致一併收進眼底。隨着四季更迭，夏季有機會在此沐浴於午夜太陽的金光下，冬季則可能抬頭便遇上絢爛的北極光。建築的「看」與「被看」，在此完美合而為一。

安德內斯緊鄰深海峽谷Bleiksdjupa，抹香鯨、虎鯨、座頭鯨與長鬚鯨全年都會在此出沒，令當地成為國際知名的賞鯨勝地。換言之，當訪客站在屋頂或身處展廳內，隨時都有機會親眼目睹野生鯨魚在眼前優雅游過。